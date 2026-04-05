Sociedad

Temperaturas otoñales y nubosidad variable antes de la llegada de la ciclogénesis: cuando volverían las lluvias en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas para nueve provincias

Guardar
Temperaturas otoñales en el AMBA antes de la llegada de una ciclogénesis que afectará al este del país.
Temperaturas otoñales en el AMBA antes de la llegada de una ciclogénesis que afectará al este del país.

Mientras avanza un sistema de baja presión atmosférica, más conocido como ciclogénesis, que afectará al este del país, la ciudad de Buenos Aires y el AMBA enfrentan desde este domingo un marcado cambio en las condiciones meteorológicas, con temperaturas otoñales y nubosidad variable. Además, nueve provincias están bajo alertas naranja y amarilla por tormentas, de acuerdo con el último parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El informe oficial del organismo estatal anticipa la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas en la región durante el inicio de la semana, junto a ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 59 km/h.

En esa línea, el pronóstico del SMN para este domingo presenta condiciones estables, con nubosidad variable y temperaturas que oscilan entre los 13 y 22 grados Celsius, sin probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse desde el lunes, cuando el SMN prevé un aumento de la inestabilidad. Para esa jornada se anuncian lluvias dispersas desde la tarde-noche, con temperaturas mínimas de 17°C y máximas de 20°C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, según el parte oficial.

El martes se perfila como el día más inestable de la semana, con probabilidad de precipitaciones que podrían llegar al 70% durante la noche y viento con ráfagas de hasta 59 km/h. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 21 grados. El SMN advierte que la presencia de viento fuerte del sector este podría potenciar la sensación de frío y generar complicaciones para la circulación urbana.

Gráfico del pronóstico del tiempo extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, mostrando 7 días con temperaturas, probabilidad de lluvia y vientos
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para una semana con alternancia de sol, lluvias y vientos intensos, según el pronóstico del 5 al 11 de abril de 2026.

A partir del miércoles, las condiciones comenzarán a mejorar. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional señala una disminución de la probabilidad de lluvias y un leve descenso de la temperatura mínima, que se ubicará en 15°C, mientras que la máxima permanecerá en torno a 21°C. Entre jueves y viernes, la nubosidad irá en retroceso y no se prevén precipitaciones, con temperaturas que se mantendrán dentro del rango habitual para la época.

El sábado se espera un repunte térmico, con máximas cercanas a 23 grados Celsius y condiciones mayormente soleadas. El informe del SMN resalta que, tras el ingreso del sistema frontal de principios de semana, la estabilización del clima favorecerá jornadas más templadas para el cierre del período analizado.

En la provincia de Buenos Aires, el cambio hacia un clima más inestable será más marcado en el día de la fecha, ya que, si bien esta mañana se registran cielos parcialmente nublados, hacia la tarde comenzará un período de lluvias hacia el norte. Y que se intensificarán hacia la noche, con tormentas en el sector oeste.

Las precitipaciones continuarán hasta el martes, con distintas intensidades en las localidades bonaerenses. Recién el miércoles las condiciones climatológicas se volverán más estables, dando paso a jornadas entre parcial a mayormente nubladas. Y con notorias jornadas soleadas para el próximo fin de semana.

Las alertas en el resto del país

Mapa de Argentina mostrando alertas meteorológicas en tonos verdes, amarillos y naranjas. Se observan iconos de clima a la izquierda y la fecha de emisión "05/04/2026"
Mapa de alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional indica la presencia de tormentas de distinta intensidad en el Litoral argentino

Por otro lado, el SMN indicó que al oeste de la provincia de Buenos Aires, este y norte de La Pampa, gran parte de Entre Ríos y Santa Fe, norte y oeste de Córdoba, casi toda Santiago del Estero, este de Corrientes, norte de Chaco y este de Salta están bajo alerta amarilla por tormentas. Mientras que la zona que comprende el centro de Santa Fe y de Entre Ríos están con alerta naranja.

Las alertas amarillas comprenden a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Mientras que las naranja se refieren a fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. Es por eso que el SMN recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edif icios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el nordeste de Buenos Aires pueden registrar hasta 240 milímetros de lluvia acumulada en dos días, según pronósticos
Las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el nordeste de Buenos Aires pueden registrar hasta 240 milímetros de lluvia acumulada en dos días, según pronósticos

En este sentido, el fenómeno meteorológico denominado ciclogénesis será protagonista en el comienzo de abril en Argentina, generando una serie de eventos que modificarán las condiciones climáticas en amplias zonas del país.

El desarrollo de este sistema sobre el este argentino, previsto entre el lunes 6 y el martes 7, podría provocar lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y un marcado período de inestabilidad atmosférica, con impacto tanto en Semana Santa como en los días siguientes.

La ciclogénesis, definida por especialistas como la formación y evolución de un centro de bajas presiones que origina episodios de mal tiempo, se traducirá en el avance de precipitaciones desde el norte y el oeste, con focos en el centro y sur del Litoral, para luego intensificarse sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Temas Relacionados

Últimas NoticiasServicio Meteorológico NacionalAMBAClima

Últimas Noticias

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

El Gobierno provincial llevará a cabo un trabajo de contención en las instituciones educativas que incluirá acciones de apoyo psicológico

Suspendieron las clases en las escuelas de San Cristóbal a una semana del tiroteo

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Todo sucedió en la calle Rocamora al 2800 de la localidad de Chajarí. Las autori

Murió un hombre en un incendio que se desató en un complejo de departamentos de Entre Ríos

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

El intento de fuga de una pareja tras sustraer una moto derivó en una persecución policial. Uno de los delincuentes perdió una pierna. Su pareja se encuentra fuera de peligro

Robaron una moto, desataron una persecución y los chocó un jubilado que manejaba borracho en Mar del Plata

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

El Tribunal N°14 llevará este lunes la sexto audencia del proceso por el incendio que le costó la vida a Melchor Rodrigo. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal acusador le dio el beneficio de la duda a Pettinato y planteó una pena de casi cinco años

Termina el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: alegará su defensa

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado

El delincuente de 28 años fue procesado por el juez Darío Bonanno tras intentar asaltar en Núñez a un mensajero que llevaba más de $24 millones: su víctima le disparó en una pierna

Reincidente serial: las seis condenas de Tomás Sobre, el ladrón que suplicó por su vida tras ser baleado
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna