Quiso robar en un supermercado de Belgrano, lo detuvieron y descubrieron que tenía 23 antecedentes

El delincuente, de 46 años, fue atrapado tras una persecución a pie

Un intento de robo en el barrio de Belgrano terminó con la detención de un hombre de 46 años con un extenso prontuario, luego de una persecución a pie por parte de la Policía de la Ciudad. El episodio tuvo lugar en horas de la madrugada en la calle Roosevelt al 3000.

El hecho se desencadenó cuando una oficial de la Comisaría Comunal 13 C fue alertada por un vecino sobre la presencia de un individuo que intentaba forzar la puerta de un supermercado cerrado en la cuadra. Al acercarse al lugar, la agente observó que el sospechoso intentaba ingresar por la fuerza. Al notar la presencia policial, el hombre emprendió la fuga a pie por la misma calle Roosevelt. La representante de la fuerza de seguridad porteña inició una persecución que culminó pocos metros más adelante, donde finalmente logró reducir al delincuente y detenerlo.

Tras asegurar el área, los efectivos inspeccionaron el local y constataron daños visibles en la puerta de acceso, compatibles con un intento de ingreso violento. La policía implantó una consigna en el comercio a la espera de la llegada del responsable del establecimiento para formalizar la denuncia y dar inicio a las actuaciones correspondientes. El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que dispuso la detención del imputado y la carátula de “tentativa de robo”.

El delincuente intentó huir a pie

La identificación del detenido arrojó un dato inquietante: el hombre acumulaba 23 antecedentes penales por distintos ilícitos, según confirmaron fuentes policiales. El prontuario detallaba 5 causas por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 procesos por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero.

El detenido registraba 5 causas por robo, 12 por hurto, 3 por tentativa de robo y otros 3 procesos por lesiones, resistencia a la autoridad y acoso callejero

La información fue remitida de inmediato a la jueza María Alejandra Provítola, quien dispuso el traslado del sospechoso a una dependencia policial y la notificación a la fiscalía de turno.

Detuvieron a dos ladrones que intentaban robar una camioneta en Belgrano

Dos detenidos en Belgrano por intentar robar una camioneta

Dos ladrones, uno de ellos menor de edad y el otro con antecedentes, fueron detenidos hace pocos días en el barrio porteño de Belgrano por la Policía de la Ciudad cuando intentaban robar una camioneta de alta gama tras romper uno de sus cristales, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La secuencia se registró cuando, en una recorrida preventiva, personal de la Comisaría Vecinal 13 A divisó a dos jóvenes sospechosos, quienes, tras merodear junto a autos estacionados en Virrey Loreto al 2000, se retiraron al ver a los oficiales.

Ante esa actitud, los efectivos persiguieron y detuvieron a ambos, uno a los pocos metros, y al otro a la vuelta, sobre O’Higgins al 1500.

Uno de ellos, antes de ser interceptado, se desprendió de una mochila, en cuyo interior había un destornillador y una computadora de automóvil Ecu.

En una recorrida por la calle donde fueron detenidos, los oficiales detectaron que una Toyota SW4 que estaba estacionada tenía destruido el vidrio de la ventanilla de esquina trasera derecha y la instalación eléctrica violentada.

Los sospechosos habrían roto uno de los cristales de una camioneta estacionada

Uno de los detenidos, de 24 años, tiene antecedentes por encubrimiento agravado en dos causas del 18 de diciembre de 2025 y del 12 de enero de este año, precisaron las fuentes. Su presunto cómplice, también apresado, tiene 17 años.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 6, a cargo de Carlos Federico Cociancich, Secretaría 16 de Nicolás Eugenio Renom.

El magistrado dispuso que el adolescente fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” (CAD), ubicado en Balvanera, donde residen los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad que se encuentran a disposición de la Justicia.