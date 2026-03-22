Crimen y Justicia

Detuvieron a dos ladrones que intentaban robar una camioneta en Belgrano

Rompieron uno de los cristales e intentaron arrancarla. Uno de los sospechosos es menor de edad

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Dos detenidos en Belgrano por
Dos detenidos en Belgrano por intentar robar una camioneta

Dos ladrones, uno de ellos menor de edad y el otro con antecedentes, fueron detenidos en el barrio porteño de Belgrano por la Policía de la Ciudad cuando intentaban robar una camioneta de alta gama tras romper uno de sus cristales, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La secuencia se registró en las últimas horas cuando, en una recorrida preventiva, personal de la Comisaría Vecinal 13 A divisó a dos jóvenes sospechosos que, tras merodear junto a autos estacionados en Virrey Loreto al 2000, se retiraron al ver a los oficiales.

Uno de los detenidos es
Uno de los detenidos es menor de edad

Ante esa actitud, los efectivos persiguieron y detuvieron a ambos, uno a los pocos metros, y al otro a la vuelta, sobre O’Higgins al 1500.

Uno de ellos, antes de ser interceptado, se desprendió de una mochila, en cuyo interior había un destornillador y una computadora de automóvil Ecu.

En una recorrida por la calle donde fueron detenidos, los oficiales detectaron que una Toyota SW4 que estaba estacionada tenía destruido el vidrio de la ventanilla de esquina trasera derecha y la instalación eléctrica violentada.

El joven arrestado tiene antecedentes
El joven arrestado tiene antecedentes penales

Uno de los detenidos, de 24 años, tiene antecedentes por encubrimiento agravado en dos causas del 18 de diciembre de 2025 y del 12 de enero de este año, precisaron las fuentes. Su presunto cómplice, también apresado, tiene 17 años.

Ambos quedaron a disposición del Juzgado Nacional de Menores 6, a cargo de Carlos Federico Cociancich, Secretaría 16 de Nicolás Eugenio Renom.

Los sospechosos habrían roto uno
Los sospechosos habrían roto uno de los cristales de una camioneta estacionada

El magistrado dispuso que el adolescente sea trasladado al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti” (CAD), ubicado en Balvanera, donde residen los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de edad que se encuentran a disposición de la Justicia.

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