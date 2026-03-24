Crimen y Justicia

Asesinaron a una mujer durante una disputa por la venta ilegal de terrenos en La Matanza: hay una detenida

El hecho ocurrió este fin de semana. La Justicia busca a otros dos hombres que permanecen prófugos

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Una mujer fue detenida en
Una mujer fue detenida en la Comisaría Sur 3ra de Virrey del Pino, La Matanza, junto a un oficial de policía y con un importante arsenal de armas de fuego y municiones incautadas.

Una mujer fue detenida durante un operativo de la Policía Bonaerense tras ser acusada de asesinar a otra joven durante una disputa por la ocupación y la venta ilegal de terrenos en Virrey del Pino, La Matanza. La pelea que derivó en el fatal desenlace ocurrió este domingo. Por el hecho, hay dos hombres prófugos.

Según reconstruyeron fuentes del caso a Infobae, todo ocurrió en la intersección de las calles Árabes Unidas y Curumalal. Allí se hizo presente la víctima, identificada como Daiana Abigail Rojas, de 29 años, junto a Pablo Ezequiel Cuello, de 27, uno de los sospechosos que busca la Justicia.

Para las autoridades, la pareja se dedicaba a la venta ilegal de terrenos y se habrían dirigido a la mencionada esquina con intenciones de concretar un negocio.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con la acusada del crimen: Nadia Fiorela Florentín, de 22 años, con quien comenzaron una discusión que llevó rápidamente a un enfrentamiento armado. La detenida estaba acompañada de más personas que también se dedicaban a lo mismo.

Varias pistolas, cargadores y municiones
Varias pistolas, cargadores y municiones incautadas por la policía

En el marco de la pelea, Daiana Abigail Rojas recibió un disparo en el tórax y fue trasladada al hospital Simplemente Evita, donde falleció poco después. Cuello, por su parte, resultó herido en el abdomen. Si bien los detalles de la discusión son materia de investigación, el fiscal de Homicidios Diego Rulli, a cargo de la causa, supone que habría iniciado por intereses contrapuestos.

La investigación para esclarecer los hechos quedó en manos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Virrey del Pino,que junto al funcionario determinaron que Florentín habría sido la autora del disparo mortal.

Tras las primeras tareas, se estableció que, además de las personas ya mencionadas, había al menos dos hombres más involucrados en la discusión. Entre ellos, se identificó a Nahuen Raffi Vera, quien resultó herido en la pierna durante el episodio y fue trasladado al hospital Néstor Kirchner. Es uno de los prófugos.

Uno de los autos involucrados
Uno de los autos involucrados en el hecho

Asimismo, en el marco de la investigación, los agentes determinaron que Cuello tenía un pedido de captura activo por robo agravado con arma. Con esta información, las autoridades localizaron los vehículos en los que llegaron los involucrados y consiguieron pruebas que permitieron solicitar el allanamiento de dos domicilios.

Las medidas se concretaron este lunes y resultaron en la detención de Nadia Fiorela Florentín, así como en el secuestro de cuatro armas de fuego, entre ellas dos pistolas Bersa calibre .380 y una Glock 9 mm, además de municiones, cargadores, dos teléfonos celulares y los vehículos utilizados en el hecho.

Tres de las armas secuestradas figuraban como robadas en hechos previos, dato que engrosa el expediente judicial contra la detenida. El fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza, ordenó el traslado de Florentín a sede judicial y la realización de las diligencias de rigor.

Los investigadores consideran que la disputa por la ocupación y venta ilegal de terrenos fue el detonante del ataque, aunque los detalles aún están en estado de averiguación. La causa permanece abierta con la búsqueda activa de Nahuen Raffi Vera y de Pablo Ezequiel Cuello, mientras se analizan los elementos secuestrados y los testimonios recogidos durante los allanamientos.

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