Narcotráfico en Rosario: falleció tras ser baleado en la cabeza y detuvieron al presunto agresor de 16 años

Ignacio Rafael “Nacho” Dorales, el joven fallecido en un ataque en Rosario

En la madrugada del miércoles 25 de marzo, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, un hombre recibió un disparo es la cabeza y quedó en grave estado. El hecho sucedió alrededor de la 1:20 de la mañana cuando se registraron disturbios vinculados a la presencia de un presunto búnker de drogas. El hecho generó preocupación entre los habitantes del barrio, quienes manifestaron temor ante la escalada de violencia vinculada a actividades del narcotráfico.

La victima fue identificada como Ignacio Rafael “Nacho” Dorales de 28 años quien, tras el violento episodio, fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón para recibir atención médica. A pesar de los intentos de los médicos, una semana después de recibir el disparo, Dorales falleció el 1 de abril como consecuencia del suceso ocurrido el miércoles 25 de marzo en inmediaciones de Granaderos y 1º de Mayo, en el barrio de Granaderos de Fray Luis Beltrán.

Hospital Eva Perón en Granadero Baigorria donde estuvo internada la víctima (Fuente: Rosario3)

Según Rosario3, la situación se desató tras enfrentamientos entre vecinos y personas que frecuentaban el lugar identificado como punto de venta ilegal de estupefacientes. El narcotráfico en Santa Fe sigue creciendo junto con las organizaciones criminales y violentos ataques, específicamente en la ciudad de Rosario. La repetición de hechos pone en juego las dinámicas de intimidación, control territorial y ajuste de cuentas, situación por la que crece el agotamiento de la población.

Según el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, los homicidios actuales presentan distintas características: “No tienen un patrón común. Hay distintos lugares, actores e incluso distintos perfiles de víctimas, y todos se están investigando”. No obstante, la repetición de atentados en barrios empobrecidos indica la persistencia de un patrón estructural, donde el crimen organizado ordena ataques para marcar territorio y responder ante embestidas estatales. Por otro lado, el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro declaró: “No vamos a retroceder ni un paso en la lucha contra el narcotráfico”.

La investigación del búnker de drogas

Luego del ataque donde le dispararon a Ignacio Rafael “Nacho” Dorales en la cabeza, dejándolo tirado en el piso, agentes policiales se acercaron a controlar la escena. En cuanto al agresor, fue reconocido como Agustín R, un adolescente de 16 años. La fiscal Virginia Gabenara, de competencia en delitos por menores, ordenó la detención de este.

La moto que fue prendida fuego en el punto de venta de droga en Fray Luis Beltrán (Fuente: Rosario3)

En este marco, Agustín fue linchado por vecinos de la zona, que también prendieron fuego la moto que habría sido utilizada en el hecho. Cuando la policía llegó al lugar, se vieron obligados a asistir al adolescente y trasladarlo al hospital Granaderos a Caballo por heridas en el cuero cabelludo y lesiones en una mano.

Este caso pone en foco la edad de imputabilidad en la Argentina, ya que la promulgación del nuevo Régimen Penal Juvenil dicta que la responsabilidad penal comienza a los 14 años. Sin embargo, la vigencia del decreto comienza desde septiembre del 2026, según el Boletín Oficial de la República Argentina. La prisión es el último recurso y las penas máximas pueden ser de hasta 15 años. Anteriormente, los menores de 16 años eran inimputables, pero la nueva normativa busca responder a delitos graves cometidos por adolescentes de menor edad.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque se habría originado tras una discusión entre Dorales y al menos dos personas. Por su parte, la víctima ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en el ojo derecho y permaneció intubada en estado crítico. Según Rosario3, la llegada de los servicios policiales se produjo cuando el “búnker” ya estaba en llamas, momento en el que el patrullero fue atacado a piedrazos y debió replegarse temporalmente.