Liberaron al padre de Enzo Pérez, tras haber sido imputado por dos casos de abuso sexual contra una nena

Tras la denuncia, el papá de Enzo Pérez fue liberado (Prensa: AAAJ)

Luego de que el papá del futbolista Enzo Pérez, Carlos Pérez, fuera imputado por dos casos de abuso sexual simple agravado contra una menor de edad, fuentes oficiales de la investigación confirmaron a Infobae que la Justicia decidió liberarlo este miércoles por la noche.

“Se les informa que hace instantes se le ha otorgado el recupero de la libertad al imputado Carlos Francisco Pérez (68)”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF). Pese a que no se dieron los motivos detrás de la resolución, este medio había anticipado que su situación se definiría según la contundencia de las pruebas anexadas al expediente.

El padre del jugador de fútbol había sido detenido en Mendoza el martes a la noche, luego de que el fin de semana la madre de una nena de 12 años radicara una denuncia en su contra ante la comisaría del departamento de Maipú, donde reside la familia.

Cerca de las 21:45 horas, los efectivos de la Subcomisaría Coquimbito lo detuvieron y trasladaron hacia la sede policial. Allí pasó la noche, hasta que este miércoles por la mañana fue citado por la fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, María de las Mercedes Moya, para formular su imputación por abuso sexual simple agravado en dos hechos.

El padre de Enzo Pérez había sido imputado este miércoles a la mañana

De acuerdo con la causa en contra de Pérez, la investigación se inició poco después de que la menor de edad le contara a su madre sobre un episodio ocurrido el sábado en el domicilio familiar de la calle Montecaseros, en la localidad de Maipú.

Según el testimonio de la nena, el hecho tuvo lugar cuando ella bajó a buscar un cargador de teléfono y en ese momento el acusado se habría acercado, la habría abrazado e intentado besar en la boca. Además, le habría pronunciado una frase de contenido inapropiado, que no trascendió.

Pese a esto, la menor logró apartarse y se retiró del lugar. Fue allí que regresó a la planta alta de la propiedad, en donde se encontraba su madre cuando todo habría ocurrido. Tras escuchar el relato de su hija, la madre de la víctima decidió abandonar el domicilio junto a la niña y se presentó en la comisaría para formalizar la denuncia.

Después de que la fiscal ordenara la detención del sospechoso, se dio intervención al personal del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), con la intención de brindar asistencia a la niña y a su familia. Este organismo es responsable de la contención y evaluación de menores en situaciones de presunto abuso. Asimismo, tendrá como tarea elaborar un informe para la Fiscalía con las primeras observaciones sobre el estado de la víctima y el entorno familiar.

El acusado estuvo una noche detenido, hasta que resolvieron liberarlo este miércoles a la noche

Según indicaron los medios locales, Carlos Pérez es reconocido en Mendoza por ser el padre de Enzo Pérez, actual jugador de Argentinos Juniors, y que en otras etapas de su carrera futbolística supo formar parte de los planteles de River Plate, Godoy Cruz y la Selección Argentina.

Lo acusaron de darles regalos a menores para abusar de ellos y ahora lo denunciaron por presunta estafa piramidal

La denuncia por abuso sexual contra un entrenador del Club Unión Vecinal de Neuquén derivó en la ampliación de la investigación judicial, tras la aparición de nuevos denunciantes y la detección de posibles estafas vinculadas al caso.

Las autoridades confirmaron que el acusado, identificado como D. E. M., enfrenta cargos por hechos ocurridos entre 2025 y comienzos de 2026, y seguirá en prisión preventiva por al menos cuatro meses, según determinó el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.

La entrada del club, en donde habrían ocurrido los hechos (Gentileza: LM Neuquén)

Las denuncias iniciales surgieron a mediados de marzo, cuando un joven relató los primeros episodios ante la Fiscalía. Este testimonio motivó que otros menores se presentaran a declarar en Cámara Gesell, permitiendo a los investigadores identificar un patrón de conducta en el que el entrenador ofrecía transferencias de entre 300 mil y 600 mil pesos y regalos para ganarse la confianza de los adolescentes.

Según detalló Breide Obeid en declaraciones a Radio LU5, estos pagos quedaron registrados tanto en cuentas bancarias como en la plataforma Mercado Pago. Asimismo, planteó la hipótesis de que el dinero utilizado para acercarse a las víctimas provendría de estafas piramidales organizadas por el acusado.

El fiscal jefe explicó que “el dinero obtenido en las estafas era el que se utilizaba para darle a los chicos”, descartando que se trate de un hecho aislado. Además de los delitos sexuales, D. E. M. está siendo investigado por grooming, exhibiciones obscenas, promoción de la prostitución, corrupción de menores y delitos informáticos.

El acusado permanece detenido en prisión preventiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por este motivo, las autoridades analizan si algunos de los abusos pudieron haber ocurrido durante entrenamientos, viajes o concentraciones deportivas. Además, se investiga si el entrenador intentó expandir su accionar a otras instituciones deportivas de la zona, contactando a directivos con la oferta de financiar mejoras en las instalaciones.

En el marco de la causa del Club Unión Vecinal de Neuquén, la investigación judicial se amplió tras la aparición de al menos cinco adolescentes que serán citados a declarar en los próximos días. Para evitar la revictimización de los jóvenes denunciantes, la Fiscalía activó protocolos de protección. Las entrevistas se realizan a través de la Defensoría de los Derechos del Niño y del Adolescente, en coordinación con el cuerpo médico forense y equipos interdisciplinarios.

En línea con esto, el fiscal jefe no descartó que la cantidad de víctimas continúe en aumento, mientras la dimensión total del caso permanece en evaluación. La investigación sigue su curso con la revisión de dispositivos electrónicos y el seguimiento de la hipótesis sobre el origen ilícito de los fondos que habrían sido utilizados para captar a los menores.