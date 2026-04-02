El chofer del camión con una carga millonaria de ketamina descubierto en Caballito seguirá preso

Personal forense durante la inspección al camión en Caballito donde se descubrió ketamina líquida

La Justicia porteña dictó en las últimas horas la prisión preventiva para el conductor del camión que transportaba una carga millonaria de ketamina líquida en Caballito, tras el pedido del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El hombre, identificado como Joel R.A., de 40 años y nacionalidad paraguaya, había sido detenido el sábado pasado luego de que la Policía de la Ciudad descubriera unos 600 litros de la sustancia en el interior de un falso tanque de combustible.

La medida fue adoptada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°19, que actualmente está a cargo de la jueza Paula Núñez Gelvez. Según fuentes judiciales, la decisión se basó en los riesgos procesales que representa la situación del imputado.

Luego de dictar la prisión preventiva, la magistrada ordenó remitir la causa al fuero federal, que quedará a cargo de la investigación por tratarse de un delito de competencia nacional.

El camionero detenido por la carga de ketamina en Caballito posa dentro de la cabina de su camión

El caso se originó pasado el mediodía del sábado, cuando un móvil de la Policía de la Ciudad detectó un camión Scania estacionado en doble fila en la avenida Juan Bautista Alberdi al 500. El vehículo, de patente paraguaya, provocaba una congestión de tránsito en la zona.

Al acercarse, los agentes notaron que una persona bajaba rápidamente del camión para alejarse del lugar, mientras el conductor permanecía al volante.

Los policías le pidieron explicaciones al chofer, que se mostró nervioso y no pudo justificar la maniobra. Ante la insistencia de los efectivos, el conductor terminó admitiendo que transportaba una sustancia desconocida en uno de los tanques del vehículo.

La sustancia era transportada en uno de los tanques del vehículo

Tras el aviso a la Unidad de Flagrancia Oeste, la Auxiliar Fiscal Lorena Archilla ordenó un análisis químico que finalmente confirmó que se trataba de ketamina líquida: unos 600 litros que podrían transformarse en unas 30.000 dosis, valuadas entre 450 y 600 millones de pesos en el mercado negro.

El conductor fue trasladado a una sede policial donde se le informaron los cargos en su contra. Desde entonces permanece bajo arresto.

Dos días después, durante la tarde del lunes, las autoridades hallaron el acoplado que había ingresado al país junto al camión. Estaba vacío y abandonado en la zona de Costanera Sur.

La investigación sigue centrada en reconstruir el recorrido del vehículo. Se sabe que había entrado a la Argentina desde Paraguay, cruzado por Formosa y, antes de llegar a la Ciudad de Buenos Aires, hizo una parada en la provincia para descargar mercadería legal.

Joel R.A. tras ser detenido

El camión cruzó el Paso Internacional Clorinda-Puerto José Falcón. Traía dos cargas: harina de trigo y la ketamina oculta en un falso tanque de combustible.

Según pudo saber este medio, la harina fue descargada en un punto de la localidad bonaerense de Monte Grande.

Luego, el rodado se dirigió a Costanera Sur, donde fue hallado el acoplado vacío. Después, el chofer buscó el momento para entregar la ketamina y terminó detenido en Caballito.

Los investigadores esperan ahora los resultados de la pericia sobre el teléfono del acusado y la información de la empresa de transporte para avanzar sobre la organización detrás del envío. Se presume que es una estructura importante y, al mismo tiempo, se sospecha que no era la primera vez que el camionero hacía una entrega.

Un dato relevante es que ese mismo día cruzaron la frontera otros cuatro camiones de la misma empresa transportista. Dos siguieron viaje a Chile y otro fue revisado sin que se encontrara nada fuera de lo común.

Qué es y cómo afecta a la salud la ketamina

El sábado se desplegó un gran operativo en Caballito

La ketamina es una droga que se utiliza como anestésico en medicina humana y veterinaria. En los últimos años, su uso ilegal y recreativo creció en distintos países, sobre todo en fiestas electrónicas y ambientes nocturnos. En el ámbito médico, se emplea bajo control profesional, pero en el circuito ilegal se consigue tanto en polvo como en líquido, y suele mezclarse con otras sustancias o consumirse de distintas maneras.

Al consumir ketamina, las personas pueden experimentar efectos psicoactivos intensos. Cambia la percepción, altera el estado de ánimo y puede provocar una sensación de desconexión de la realidad. Cuando la dosis es alta, puede aparecer lo que se conoce como “agujero k”, un estado de disociación profunda que genera confusión e inmovilidad.

El consumo de ketamina fuera del control médico puede generar varios problemas a corto plazo: dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, náuseas, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Los riesgos aumentan mucho si se combina con otras drogas, especialmente opioides o GHB, ya que puede causar depresión respiratoria, un cuadro potencialmente mortal.

El uso prolongado o en grandes cantidades afecta la memoria, puede generar episodios de depresión, ansiedad y hasta psicosis. Además, la ketamina tiene un potencial adictivo y puede provocar dependencia física y psicológica en quienes la consumen seguido.

En el plano físico, la droga también daña el sistema urinario y los riñones. Se han registrado casos de infecciones urinarias, dolores fuertes y lesiones graves en la vejiga en consumidores habituales.