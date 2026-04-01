Vacío y abandonado: encontraron el acoplado del camión con ketamina descubierto en Caballito

Autoridades policiales y personal forense inspeccionan un camión en Caballito donde se descubrió ketamina líquida, confirmada por un dispositivo de prueba en la escena.

Vacío y abandonado, así encontraron el acoplado que había ingresado al país junto al camión en el que se descubrió una carga millonaria de ketamina líquida.

El hallazgo se dio el lunes en la zona de Costanera Sur, donde personal policial secuestró el acoplado por orden judicial. No había carga ni personas en el lugar, y el semirremolque quedó bajo custodia a la espera de su traslado, en el marco de una causa que lleva adelante la fiscal Silvia Archilla, de la Unidad de Flagrancia Oeste.

La investigación sigue centrada en reconstruir el recorrido del camión, cuyo conductor, Joel R.A. (40), permanece detenido. El vehículo había entrado a la Argentina desde Paraguay, cruzado por Formosa y, antes de llegar a la Ciudad de Buenos Aires, hizo una parada en la provincia para descargar mercadería legal.

El camionero detenido por la carga de ketamina en Caballito posa dentro de la cabina de su camión

El viaje empezó el miércoles pasado, cuando el camión cruzó el Paso Internacional Clorinda-Puerto José Falcón. Traía dos cargas: harina de trigo y la ketamina oculta en un falso tanque de combustible.

Según pudo saber este medio, la harina fue descargada en un punto de la localidad bonaerense de Monte Grande antes de que el camión continuara su camino.

Luego de dejar la mercadería legal, el vehículo se dirigió a Costanera Sur, donde fue hallado el acoplado vacío. Después, el chofer buscó el momento para entregar la ketamina y terminó detenido en el barrio porteño de Caballito, tras estacionarse en doble fila y mostrar una actitud sospechosa ante la Policía. Nervioso, reconoció que llevaba la sustancia.

El operativo policial en Caballito

Durante la inspección, los efectivos hallaron dos tanques de combustible. Uno tenía gasoil y el otro, sin conexión a la bomba, contenía el líquido transparente.

El análisis químico confirmó que era ketamina líquida: unos 600 litros que podrían transformarse en unas 30.000 dosis, valuadas entre 450 y 600 millones de pesos en el mercado negro.

El camión, que tenía una calcomanía de “El Patrón” y una máscara del Joker, fue secuestrado y quedó a disposición de la Dirección Antidrogas de la Policía de la Ciudad.

El equipo del laboratorio de Policía de la Ciudad confirmó que se trataba de ketamina

Los investigadores esperan ahora los resultados de la pericia sobre el teléfono del chofer y la información de la empresa de transporte para avanzar sobre la organización detrás del envío. Se presume que es una estructura importante y, al mismo tiempo, se sospecha que no era la primera vez que el camionero hacía una entrega.

Un dato relevante es que ese mismo día cruzaron la frontera otros cuatro camiones de la misma empresa transportista. Dos siguieron viaje a Chile y otro fue revisado sin que se encontrara nada fuera de lo común.

El falso tanque de combustible

Qué es y cómo afecta a la salud la ketamina

La ketamina es una droga que se utiliza como anestésico en medicina humana y veterinaria. En los últimos años, su uso ilegal y recreativo creció en distintos países, sobre todo en fiestas electrónicas y ambientes nocturnos. En el ámbito médico, se emplea bajo control profesional, pero en el circuito ilegal se consigue tanto en polvo como en líquido, y suele mezclarse con otras sustancias o consumirse de distintas maneras.

Al consumir ketamina, las personas pueden experimentar efectos psicoactivos intensos. Cambia la percepción, altera el estado de ánimo y puede provocar una sensación de desconexión de la realidad. Cuando la dosis es alta, puede aparecer lo que se conoce como “agujero k”, un estado de disociación profunda que genera confusión e inmovilidad.

El consumo de ketamina fuera del control médico puede generar varios problemas a corto plazo: dolor de cabeza, mareos, visión borrosa, náuseas, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Los riesgos aumentan mucho si se combina con otras drogas, especialmente opioides o GHB, ya que puede causar depresión respiratoria, un cuadro potencialmente mortal.

El uso prolongado o en grandes cantidades afecta la memoria, puede generar episodios de depresión, ansiedad y hasta psicosis. Además, la ketamina tiene un potencial adictivo y puede provocar dependencia física y psicológica en quienes la consumen seguido.

En el plano físico, la droga también daña el sistema urinario y los riñones. Se han registrado casos de infecciones urinarias, dolores fuertes y lesiones graves en la vejiga en consumidores habituales.