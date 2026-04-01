Tras más de dos meses retenida en Brasil, Agostina Páez regresa a Argentina

Agostina Páez ya se encuentra en vuelo rumbo a Buenos Aires después de haber estado más de dos meses retenida en Brasil

El calvario de Agostina Páez en Río de Janeiro llega a su fin: la abogada argentina ya se encuentra en vuelo rumbo a Buenos Aires después estar más de dos meses retenida por las autoridades de Brasil debido a una causa por injuria racial en su contra.

Según supo Infobae de sus allegados, la abogada santiagueña partió este miércoles desde la ciudad carioca acompañada por su equipo de abogados. Entre ellas su colega y defensora Carla Junqueira, con quien compartió las primeras imágenes del viaje de regreso.

Su arribo está estimado a las 19:20. Llegará al Aeroparque Jorge Newbery, de la Ciudad de Buenos Aires.

La joven le agradeció al vicecónsul argentino en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz Rodríguez

En las últimas horas, Páez publicó en sus historias de Instagram una foto junto a su abogada donde escribió: “Ahora sí nos volvemos”, mostrando felicidad por el regreso. En otra imagen agradeció a los profesionales del estudio que participó de su defensa junto a Junqueira.

También compartió una foto con el vicecónsul argentino en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz Rodríguez, a quien le agradeció por el apoyo durante el proceso judicial.

Por su parte, Junqueira subió una imagen ya desde el avión junto a Páez, con la frase: “Rescue mission successfully concluded (Misión de rescate concluida con éxito)”.

Páez junto a su defensora, Carla Junqueira

La vuelta de la joven a Argentina se concretó tras la decisión de la justicia brasileña de concederle un hábeas corpus, lo que le permitió salir de Brasil y esperar la resolución final en su provincia. Para hacerlo, Páez pagó una fianza de 20 mil dólares, transferencia que realizó este martes tras la aceptación del recurso presentado por su defensa, según pudo saber Infobae.

El proceso judicial contra Páez comenzó a mediados de enero, cuando fue denunciada por injuria racial en Río de Janeiro. El delito prevé penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia el tribunal decidió unificar los cargos y la acusación solicitó una condena de dos años de prisión, la mínima prevista.

Durante el proceso, la defensa de Páez solicitó su regreso al país para cumplir tareas comunitarias desde Santiago del Estero. Tanto la querella como la fiscalía apoyaron el pedido y la jueza de la causa ahora debe resolver si homologa el acuerdo entre las partes, lo que podría traducirse en una condena de dos años con cumplimiento de medidas alternativas como trabajos comunitarios, cursos obligatorios o una multa.

Pantallazo de la confirmación del pago de R$ 97.260,00 realizado a través de Pix al Banco do Brasil por Agostina Páez para cubrir su fianza y facilitar su retorno a Argentina.

Mientras tanto, Páez tiene autorización para permanecer en Argentina a la espera del veredicto, que podría conocerse en un plazo de 15 a 20 días. Durante ese tiempo, solo deberá cumplir las restricciones que eventualmente establezca la justicia argentina en el marco de la cooperación internacional.

“Fue una pesadilla”

Páez regresa al país mientras espera la resolución final de la Justicia brasileña

En su último contacto con la prensa, Agostina reconoció que está arrepentida por su accionar aquella madrugada del 14 de enero en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, donde fue grabada haciendo gestos racistas a los empleados del lugar.

“No soy discriminadora ni racista, no tuve la intención de ofender. He reaccionado mal a unos gestos obscenos. Pedí perdón y lo haría un millón de veces más”, sostuvo.

Consultada por los recaudos que tomaba a la hora de salir a la calle, en medio de las amenazas que recibía a diario a través de las redes sociales, Agostina detalló que tenía que camuflarse para resguardarse de alguna posible agresión.

“Para lo unico que salia era para ir al mercado, para comprarme comida y volvía. Salía toda tapada. Me pedía un auto, que ya me daba miedo porque aparece mi nombre, me bajaba en el mercado, volvía a subir, y volvía a entrar al edificio. Toda tapada, camuflada e intentaba hablar portugués para que no sospechen de que era yo”, precisó en diálogo con el canal A24.

Y en ese sentido, señaló: "Para mi salir era toda una experiencia y vivía paranoica. No veo la hora de estar en Santiago del Estero“.