Circulaba en un auto “mellizo” en la General Paz, la Policía lo detuvo y le descubrieron USD 55 mil en la guantera

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre con un auto mellizo que se usó en un robo y en el que había 55 mil dólares

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tras ser interceptado en plena avenida General Paz, a bordo de un auto mellizo que había sido utilizado en un robo y en cuyo interior se encontraron más de 55 mil dólares en la guantera.

El procedimiento fue posible gracias al sistema de cámaras del Anillo Digital, que identificó el automóvil, un Renault Sandero de color azul, a la altura del barrio porteño de Villa Lugano. Según informaron fuentes policiales, el vehículo había participado en un robo ocurrido el 24 de marzo pasado.

Se observan varios fajos de billetes de cien dólares hallados en el auto del sospechoso

Luego de ser observado, los agentes lo siguieron y ordenaron al conductor detenerse en la intersección de la avenida General Paz y Roca, ya en el barrio de Villa Riachuelo. De acuerdo con lo que se observa en el video del operativo, el sospechoso no opuso resistencia y el procedimiento se realizó sin mayores sobresaltos.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el conductor, mayor de edad, reconoció ante los oficiales que no poseía la documentación del vehículo y que lo había adquirido aproximadamente 15 días antes.

Durante la inspección del automóvil, los agentes constataron que la chapa patente era apócrifa y el número de motor se encontraba adulterado. Además, la consulta en el Registro Automático de Números de Patentes reveló que existían dos vehículos con la misma matrícula, lo que confirmó la condición de auto “mellizo”.

El sospechoso luego de la detención

En la requisa, los policías encontraron una bolsa de nylon en la guantera. Dentro de la bolsa había 55.700 dólares en efectivo, informaron fuentes policiales.

Tras consultar con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional en lo Federal 10, a cargo del juez Julián Daniel Ercolini, Secretaría 20 de Fernando Pascual, se dispuso la detención del conductor, el secuestro del vehículo, del dinero hallado y del celular para ser peritado.

La causa fue caratulada como averiguación de ilícito, según indicó la Policía de la Ciudad.

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre con un 'auto mellizo' azul, utilizado en un robo y que contenía 55 mil dólares, tras un operativo en la General Paz

El caso es similar a otro registrado días atrás cuando un hombre fue detenido por la Policía de la Ciudad luego de ser detectado circulando con un vehículo robado sobre la Avenida General Paz, en el barrio de Mataderos. El procedimiento se hizo gracias al sistema del Anillo Digital, que identificó el automóvil apenas minutos después de que fuera sustraído en el partido bonaerense de Quilmes.

El operativo se inició cuando el sistema de lectura automática de patentes registró el paso de un Fiat Palio gris que tenía una alerta temprana por robo. El vehículo fue detectado mientras circulaba por la avenida Juan B. Alberdi, a la altura de Larrazábal, en dirección hacia la Avenida General Paz.

De acuerdo con la información oficial, el rodado había sido denunciado como robado apenas 24 minutos antes en Quilmes, por lo que los operadores del sistema activaron de inmediato el protocolo de alerta.

Una vez detenido el auto, los efectivos identificaron al conductor y verificaron sus antecedentes. Allí constataron que el hombre tenía una rebeldía vigente dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 3 del Departamento Judicial de Quilmes.

Posteriormente, los agentes se comunicaron con el propietario del vehículo, quien explicó que había dejado las llaves colocadas en el baúl del automóvil y que un transeúnte aprovechó el descuido para llevárselo.