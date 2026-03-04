Cayó una banda que asaltaba a choferes de aplicaciones en Lomas de Zamora

La Policía detuvo a cuatro acusados en Lomas de Zamora

Una investigación policial derivó recientemente en la captura de una banda dedicada a asaltos a conductores de apps de viajes en el partido de Lomas de Zamora y zonas cercanas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, este grupo contactaba a los choferes con identidades falsas y los citaba para luego interceptarlos con armas y robarles los vehículos y otras pertenencias.

En total, son cuatro los sospechosos arrestados, entre ellos un joven de 21 años señalado como uno de los ladrones que abordaban a las víctimas.

Todos quedaron bajo la mira por al menos tres hechos ocurridos entre el 7 de octubre y el 12 de noviembre del año pasado.

El joven de 21 años tras su detención

Los ataques ocurrieron en distintos barrios de Lomas de Zamora y afectaron a trabajadores de plataformas digitales que se acercaron a la zona tras recibir solicitudes de viaje. Esa era la trampa: cuando llegaban al punto acordado, los sorprendían varios asaltantes armados, que se llevaban así los coches y objetos personales.

Tras las denuncias, se abrió una investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19, que conduce el fiscal Pablo Rossi, con intervención de los Juzgados de Garantías N°4 y N°5 de Lomas de Zamora.

Agentes de la DDI lomense comenzaron a analizar comunicaciones, realizar seguimientos y revisiones de las aplicaciones de transporte. Las tareas los llevaron a individualizar a tres de los integrantes, determinar los roles que cumplían y ubicar los domicilios vinculados.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó los allanamientos y las detenciones.

Otros dos sospechosos arrestados en los operativos que se llevaron a cabo en las últimas horas

Los operativos estuvieron a cargo de personal del Departamento Casos Especiales de la Policía Bonaerense, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial. Durante los procedimientos, los efectivos arrestaron al joven de 21 años, identificado como Fabrizio Gustavo Banegas, uno de los principales sospechosos.

También quedaron aprehendidos otros tres adultos: Adelina Laura Aranda (47), Maximiliano Sebastián Gutiérrez (47) y Faustino David Luna (37). Estos dos últimos, de acuerdo a la investigación, eran los encargados de solicitar los viajes que desembocaban en los robos.

Uno de los acusados de solicitar los viajes que terminaban en robo

En los allanamientos, además, las autoridades secuestraron seis teléfonos celulares que serán peritados.

Los acusados serán indagados en las próximas horas.

Inseguridad en Lomas de Zamora

Un hecho reciente en el mismo partido bonaerense involucró esta semana una persecución policial que comenzó tras el robo de un auto en terreno lomense y terminó en Lanús, con una mujer gravemente herida y un ladrón de 32 años detenido.

La secuencia inició con la sustracción de un Volkswagen T-Cross y la huida del delincuente a toda velocidad. Durante la fuga, el coche embistió una moto en la que viajaban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos.

El arrestado, que estaba prófugo de la cárcel por no regresar tras una salida transitoria, también fue imputado por evasión.

El acusado por el robo de auto y choque esta semana (El Diario Sur)

Otra persecución policial se desató luego del robo de una camioneta Chevrolet S10 en Villa Galicia, a fines de enero pasado. El alerta al 911 permitió a un móvil localizar el vehículo en Juncal y Oyuela, donde los sospechosos chocaron contra el patrullero.

Dos de los implicados bajaron armados, subieron a un Fiat Cronos y se produjo un tiroteo con los agentes. Uno de los atacantes recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado en estado grave al hospital, mientras que un menor de 17 años quedó detenido.

Dentro del Fiat Cronos, la Policía encontró un revólver calibre 38. La camioneta robada fue recuperada más tarde en el barrio El Ceibo.

En otro caso, un ex gendarme de 30 años y dos cómplices, de 58 y 22, fueron detenidos tras una serie de allanamientos por el robo boquetero a una relojería ubicada en la calle Meeks de Lomas de Zamora.

Ese hecho también ocurrió a fines de enero, cuando los asaltantes abrieron un agujero en la pared posterior del local para ingresar y sustraer mercadería. La denuncia la hizo la dueña del comercio tras descubrir la rotura de la vidriera y el faltante de relojes.

La Subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora identificó a los sospechosos y localizó sus domicilios, lo que permitió los allanamientos en San Martín y Vicente López.

En los operativos secuestraron un Peugeot 207 blanco, 19 relojes, celulares, un arma de utilería, chalecos con insignias de la Gendarmería Nacional, guantes, barbijos, herramientas y otros objetos vinculados al robo.