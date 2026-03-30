Los docentes aseguran que el tirador de Santa Fe era un buen alumno y no tenía problemas de conducta

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, habló esta mañana en medio de la conmoción por el crimen de un alumno dentro de la Escuela N° 40 Mariano Moreno y brindó los primeros detalles sobre el atacante, que ya fue identificado y tendría entre 15 y 16 años.

“Hablamos con docentes y nos dijeron que es un buen alumno y que nunca mostraba problemas de conducta, por lo cual esto llama la atención”, explicó Muñoz esta mañana, durante una entrevista para Infobae en Vivo.

El crimen ocurrió en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

Producto del asesinato del estudiante, Muñoz adelantó que la Municipalidad decretará asueto y duelo a nivel local. "Vamos a suspender todas las actividades que teníamos programadas para la semana que tenga que ver con lo ejecutivo municipal", afirmó.

Y en esa línea, agregó: “Hay una conmoción grandísima en nuestra ciudad. Se escucha el ruido de los pájaros nada más. Hay un respeto y un luto absoluto”.

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