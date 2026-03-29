Crimen y Justicia

Una mujer abandonó a su recién nacido y se escapó del hospital tras brindar una identidad falsa en Salta

La mujer fue registrada en una cámara de seguridad y mientras la policía sigue con las investigaciones, el bebé recién nacido permanece bajo resguardo institucional a cargo de servicios de protección en Tartagal

Guardar
Hospital de la ciudad de Tartagal donde ocurrieron los hechos
Hospital de la ciudad de Tartagal donde ocurrieron los hechos

Una mujer dio a luz, brindando una identidad falsa, escapó del hospital y abandonó al bebé recién nacido. El hecho sucedió en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta y actualmente, el bebé fue acogido en Casa Cuna, quedando bajo su cuidado, mientras que la Policía despliega un operativo de búsqueda para localizar a la madre.

El episodio, que generó repercusión inmediata en el norte provincial, llevó a la activación de un protocolo judicial y sanitario excepcional, según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta. La situación tomó especial gravedad luego de que las autoridades confirmaran que la paciente proporcionó datos filiatorios falsos y no es residente en Salta, sino que proviene de la provincia de Formosa.

La mujer solo tuvo contacto con el sistema sanitario durante el parto que sucedió el jueves pasado, de acuerdo al comunicado oficial. Tras ser requerida para presentar su documentación de identidad, la madre se retiró del centro de salud sin autorización y dejó al recién nacido bajo resguardo institucional. La causa quedó formalmente en manos del Poder Judicial, que ahora deberá llevar adelante las actuaciones correspondientes tras la fuga y abandono por parte de la madre.

La investigación del caso avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad disponibles en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal y sus inmediaciones. Las imágenes obtenidas permitieron a los agentes obtener un registro visual de la mujer y, mediante procedimientos de reconocimiento facial, determinar su identidad. La Policía provincial cuenta ahora con información precisa sobre la madre, intensificando la búsqueda para dar con su paradero, según El Tribuno.

Por otro lado, el estado de salud del recién nacido es estable. El menor se encuentra alojado en la Casa Cuna de Tartagal, bajo protección y cuidados integrales brindados por profesionales especializados en niñez. El Ministerio de Salud detalló a El Tribuno que la intervención directa del sistema sanitario finalizó tras la asistencia al parto y la estabilización del bebé. La responsabilidad del caso pasó luego a la órbita de los organismos de seguridad y de la Justicia.

Hospital "Juan Domingo Perón" ubicado en Tartagal, provincia de Salta
Hospital "Juan Domingo Perón" ubicado en Tartagal, provincia de Salta

Los delitos de la madre que abandonó a su bebé

El abandono de persona constituye un delito previsto en el Código Penal argentino, que sanciona con penas de prisión a quien ponga en peligro la vida o la salud de una persona incapaz de valerse por sí misma, como ocurre en el caso de un recién nacido. La conducta de la madre al retirarse del hospital y dejar al bebé configura una violación a los deberes de asistencia y protección que exige la ley. En situaciones de este tipo, la Justicia puede iniciar una investigación penal y determinar la responsabilidad individual, lo que puede derivar en una condena efectiva en caso de comprobarse el abandono.

Por otra parte, la responsabilidad parental implica el conjunto de deberes y derechos que los padres tienen respecto a sus hijos menores de edad, entre ellos la obligación de garantizar su desarrollo, salud y bienestar. Ante el abandono, la Justicia interviene para resguardar los derechos del niño, pudiendo disponer la suspensión o pérdida de la responsabilidad parental por parte de la madre. Mientras se resuelve su situación legal, el bebé queda bajo tutela estatal y sujeto a medidas de protección integral, priorizando su interés superior conforme a la legislación vigente.

A la par, haber brindado una identidad falsa podría ser un agravante para la causa ya que la conducta puede ser calificada como falsedad ideológica de documento público, un delito penado con prisión de uno a seis años. El hecho de haber proporcionado información apócrifa no solo dificulta la labor de las autoridades, sino que empeora el cuadro acusatorio y podría dar lugar a una causa penal adicional.

Temas Relacionados

Saltaabandono de personabebéidentidad falsaTartagalFormosaúltimas noticias

Últimas Noticias

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada

El acusado se había dado a la fuga del domicilio donde ocurrieron los hechos, pero fue atrapado en otro barrio cercano

Una nena de 10 años fue a visitar a su mamá y terminó brutalmente golpeada por su padrastro: quedó internada

Deportaron a tres chilenos que habían sido detenidos mientras intentaban robar casas de San Isidro

La captura de los sospechosos fue posible gracias al llamado de un vecino. Tras confirmarse su situación migratoria irregular y su condena, fueron escoltados hasta el aeropuerto

Deportaron a tres chilenos que habían sido detenidos mientras intentaban robar casas de San Isidro

Tras revelarse los resultados de la autopsia al joven encontrado muerto en Córdoba, la causa sumó un nuevo detenido

Mientras el caso continúa bajo investigación, las autoridades indicaron que todavía resta conocer los informes de las pericias complementarias

Tras revelarse los resultados de la autopsia al joven encontrado muerto en Córdoba, la causa sumó un nuevo detenido

Condenaron a un expolicía de Tucumán por hacer trabajar a presos en su casa

Gustavo Javier Beltrán recibió una pena de tres años y un mes de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por disponer el traslado irregular de detenidos y emplearlos en tareas de albañilería en su beneficio personal

Condenaron a un expolicía de Tucumán por hacer trabajar a presos en su casa

Violento asalto en La Plata: lo maniataron, lo amenazaron con “cortarle los dedos” y le robaron millones de pesos

Un matrimonio en La Plata fue agredido por un grupo de delincuentes que ataron al dueño mientras su esposa se escondía. La policía sigue buscando posibles sospechosos por el brutal ataque y comienzan a formar hipótesis

Violento asalto en La Plata: lo maniataron, lo amenazaron con “cortarle los dedos” y le robaron millones de pesos
DEPORTES
El lamento de Colapinto tras el GP de Japón y la frase sobre la exhibición con un Alpine de F1 en Argentina: “Creo que va a ser en casa”

El lamento de Colapinto tras el GP de Japón y la frase sobre la exhibición con un Alpine de F1 en Argentina: “Creo que va a ser en casa”

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Japón de F1: de su buena largada al ingreso del Auto de Seguridad que lo complicó

Por qué el Mundial 2026 podría ser el más caluroso de la historia

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda de la temporada tras el GP de Japón y la cancelación de 2 carreras

Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del GP de Japón de F1 que ganó Kimi Antonelli: Gasly fue 7° y sumó puntos para Alpine

TELESHOW
Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

El mundo sensible de Cayetana Cabezas, la actriz española que se luce en Machos alfa y quiere triunfar en Argentina

Teo López Puccio debuta en el Picadero con una obra que fusiona matemática, música y humor: “Era un desafío”

Carmen Barbieri sorprendió al revelar hace cuántos años no está en pareja: “Soy muy miedosa”

Emilia Attias marcó tendencia en las calles y el metro de Nueva York con un outfit audaz: su álbum de fotos

INFOBAE AMÉRICA

La Guardia Revolucionaria iraní atacó infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

La Guardia Revolucionaria iraní atacó infraestructura asociada a la industria militar de EEUU en el Golfo

Operación “Furia Épica”: EEUU destruyó más de 11.000 objetivos y 150 barcos en el primer mes de la guerra contra Irán

EN VIVO: El Ejército de Israel concluyó una nueva ofensiva contra centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán

La venganza de China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por qué el Mundial 2026 podría ser el más caluroso de la historia