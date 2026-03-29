Una mujer abandonó a su recién nacido y se escapó del hospital tras brindar una identidad falsa en Salta

Hospital de la ciudad de Tartagal donde ocurrieron los hechos

Una mujer dio a luz, brindando una identidad falsa, escapó del hospital y abandonó al bebé recién nacido. El hecho sucedió en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta y actualmente, el bebé fue acogido en Casa Cuna, quedando bajo su cuidado, mientras que la Policía despliega un operativo de búsqueda para localizar a la madre.

El episodio, que generó repercusión inmediata en el norte provincial, llevó a la activación de un protocolo judicial y sanitario excepcional, según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta. La situación tomó especial gravedad luego de que las autoridades confirmaran que la paciente proporcionó datos filiatorios falsos y no es residente en Salta, sino que proviene de la provincia de Formosa.

La mujer solo tuvo contacto con el sistema sanitario durante el parto que sucedió el jueves pasado, de acuerdo al comunicado oficial. Tras ser requerida para presentar su documentación de identidad, la madre se retiró del centro de salud sin autorización y dejó al recién nacido bajo resguardo institucional. La causa quedó formalmente en manos del Poder Judicial, que ahora deberá llevar adelante las actuaciones correspondientes tras la fuga y abandono por parte de la madre.

La investigación del caso avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad disponibles en el hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal y sus inmediaciones. Las imágenes obtenidas permitieron a los agentes obtener un registro visual de la mujer y, mediante procedimientos de reconocimiento facial, determinar su identidad. La Policía provincial cuenta ahora con información precisa sobre la madre, intensificando la búsqueda para dar con su paradero, según El Tribuno.

Por otro lado, el estado de salud del recién nacido es estable. El menor se encuentra alojado en la Casa Cuna de Tartagal, bajo protección y cuidados integrales brindados por profesionales especializados en niñez. El Ministerio de Salud detalló a El Tribuno que la intervención directa del sistema sanitario finalizó tras la asistencia al parto y la estabilización del bebé. La responsabilidad del caso pasó luego a la órbita de los organismos de seguridad y de la Justicia.

Hospital "Juan Domingo Perón" ubicado en Tartagal, provincia de Salta

Los delitos de la madre que abandonó a su bebé

El abandono de persona constituye un delito previsto en el Código Penal argentino, que sanciona con penas de prisión a quien ponga en peligro la vida o la salud de una persona incapaz de valerse por sí misma, como ocurre en el caso de un recién nacido. La conducta de la madre al retirarse del hospital y dejar al bebé configura una violación a los deberes de asistencia y protección que exige la ley. En situaciones de este tipo, la Justicia puede iniciar una investigación penal y determinar la responsabilidad individual, lo que puede derivar en una condena efectiva en caso de comprobarse el abandono.

Por otra parte, la responsabilidad parental implica el conjunto de deberes y derechos que los padres tienen respecto a sus hijos menores de edad, entre ellos la obligación de garantizar su desarrollo, salud y bienestar. Ante el abandono, la Justicia interviene para resguardar los derechos del niño, pudiendo disponer la suspensión o pérdida de la responsabilidad parental por parte de la madre. Mientras se resuelve su situación legal, el bebé queda bajo tutela estatal y sujeto a medidas de protección integral, priorizando su interés superior conforme a la legislación vigente.

A la par, haber brindado una identidad falsa podría ser un agravante para la causa ya que la conducta puede ser calificada como falsedad ideológica de documento público, un delito penado con prisión de uno a seis años. El hecho de haber proporcionado información apócrifa no solo dificulta la labor de las autoridades, sino que empeora el cuadro acusatorio y podría dar lugar a una causa penal adicional.