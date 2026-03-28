Seguirá detenido el acusado de simular un suicidio para ocultar el femicidio de su pareja: cuáles son las pruebas del crimen

La investigación judicial sostiene que Gimena Gómez intentó defenderse antes de morir

Gimena Sabrina Gómez tenia 38 años cuando falleció en la localidad de Maipú, Mendoza en diciembre de 2025. La encontraron ahorcada y aunque al principio se creía que había sido un suicidio, rápidamente se puso el foco en su pareja. En este marco, la fiscalía acusó a Jorge Sebastián Miranda de 57 años por el de homicidio agravado por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

El Juzgado Penal Colegiado N° 1 dispuso la prisión preventiva para Jorge Sebastián Miranda, luego de que la fiscalía lo acusara de asesinar a su pareja Gimena Sabrina Gómez y simular un suicidio para encubrir el crimen ocurrido el 8 de diciembre.

La decisión, adoptada por el juez Juan Manuel Pina el 26 de marzo de 2026 durante una audiencia, convocada por la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, se fundamenta en un conjunto de pruebas que contradicen la coartada presentada por el imputado.

El hallazgo del cuerpo fue a las 20:30 y según lo relatado, un vecino alertó a los servicios de emergencia al recibir a Jorge en su casa, quien manifestó haber encontrado colgada a su pareja en el fondo de la vivienda. Sin embargo, el discurso del hombre está repleto de inconsistencias y las pruebas genéticas junto con los registros en la cámara de seguridad desmintieron su versión de los hechos.

Lugar de los hechos en calle Pringles y Antártida Argentina, departamento de Maipú en Mendoza

Cuáles son las pruebas contra la pareja de la victima

La investigación reconstruyó los hechos en torno a la muerte de Gimena Gómez quien fue hallada sin vida en una vivienda ubicada en la calle Antártida Argentina y Pringles de Maipú, donde funcionaba un taller mecánico. La víctima estaba colgada del cuello con las cadenas de una maquinaria. En su declaración ante la policía, el acusado sostuvo que había salido de su domicilio dos horas antes y que al regresar encontró la puerta cerrada. Finalmente, logró ingresar y detectó a la mujer en el área posterior del inmueble.

Sin embargo, el análisis de imágenes de cámaras de seguridad cercanas reveló inconsistencias en esta versión. Los registros muestran que Jorge no se ausentó el tiempo declarado: solo se trasladó para dejar a su padre en una cancha de bochas y volvió a buscarlo poco después, en lapsos considerablemente menores a los testimonios aportados, aportó Los Andes. Esta contradicción resultó determinante para el avance de la imputación.

El punto de inflexión en la causa fue la evidencia genética recolectada: los peritos constataron la presencia de ADN masculino bajo las uñas de la víctima y en la prenda que llevaba puesta al momento de morir, lo que, de acuerdo con Los Andes, es interpretado como una señal de que intentó defenderse de un ataque.

Investigan la muerte de Gimena Sabrina Gómez y el principal sospechoso es Jorge Sebastián Miranda

En relación al contexto probatorio, el hallazgo de ADN bajo las uñas de Gimena Gómez, junto con las huellas genéticas en la ropa que llevaba (una prenda con la capucha colocada), configuró para los peritos forenses un indicio clave que refuerza la hipótesis de homicidio agravado. La investigación pertinente quedó en manos de la fiscal Flores Díaz Peralta, quien promovió la inmediata aplicación del protocolo para casos de femicidio, una vez que el ayudante fiscal Roberto Chapel informó la denuncia y activó los procedimientos judiciales y forenses correspondientes.

Por su parte, el juez Juan Manuel Pina validó la solicitud de prisión preventiva presentada por la fiscalía, fundándose en la gravedad del hecho y en el riesgo procesal. La instrucción de la causa continúa bajo la carátula de homicidio doblemente agravado.

La imputación formal y la privación de libertad para la pareja de la víctima se erigen como respuesta inmediata de la justicia frente a los elementos acusatorios y las pruebas periciales reunidas. El proceso judicial que ahora se desarrolla en el Polo Judicial de Maipú mantiene detenida a la persona sospechada mientras avanza la causa penal, cuyo eje central radica en el esclarecimiento de un presunto femicidio disimulado bajo la apariencia inicial de suicidio.