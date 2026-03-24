Crimen y Justicia

Santiago del Estero: viajaban con 63 kilos de cocaína ocultos en la ventilación del auto y fueron detenidos

Los detenidos viajaban desde Salta hacia el conurbano bonaerense. El hallazgo fue realizado por efectivos de Gendarmería

Guardar
Ocultaban más de 60 kilos
Ocultaban más de 60 kilos de cocaína en los huecos de ventilación, pisos y zócalos de un auto (Gendarmería Nacional)

Dos personas fueron detenidas en la provincia de Santiago del Estero, luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran que transportaban más de 60 kilos de cocaína ocultos en los huecos de ventilación de un auto.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad de Cáceres, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad.

En ese contexto, efectivos del Escuadrón 59 realizaban controles de prevención cuando detuvieron la marcha de un vehículo Chevrolet Spin. En el interior viajaban dos personas que se dirigían desde la ciudad de Orán, Salta, hacia La Matanza, en el conurbano bonaerense.

Los dos sospechosos quedaron detenidos
Los dos sospechosos quedaron detenidos (Gendarmería Nacional)

Durante la inspección, los gendarmes detectaron una anomalía en el aire acondicionado: al observar a través de la rejilla de ventilación, advirtieron la presencia de paquetes rectangulares. A partir de ese indicio, profundizaron la requisa y hallaron más paquetes ocultos en los zócalos y en el piso del vehículo.

Tras el hallazgo, la sustancia fue sometida a pruebas de Narcotest, que arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 63 kilos y 155 gramos.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, que dispuso el secuestro de la droga, el labrado de actuaciones y la detención de los sospechosos.

Un hallazgo de más de
Un hallazgo de más de 500 cápsulas en diez individuos detectados por Gendarmería en Tucumán.

En las últimas horas se conoció un caso de características similares en el límite entre Tucumán y Catamarca, en el departamento La Cocha. Efectivos de Gendarmería interceptaron un ómnibus de larga distancia en Huacra, sobre la Ruta Nacional 38, y hallaron más de 10 kilos de cocaína, distribuidos tanto en cápsulas ingeridas como en envoltorios ocultos en el cuerpo y entre las pertenencias de los pasajeros.

Durante el operativo, los funcionarios de la Sección Núcleo del Escuadrón 71 “Aguilares” detuvieron la marcha de un colectivo que cubría el trayecto Aguas Blancas (Salta) – Ciudad de Mendoza. En el control de rutina, según consignaron fuentes del caso a Infobae, una pasajera evidenció signos de nerviosismo, lo que motivó una requisa por parte del personal femenino.

Miembros de la Gendarmería Nacional
Miembros de la Gendarmería Nacional exhiben evidencia de un operativo antidrogas en Tucumán, donde se detuvo a 10 personas con más de 500 cápsulas de cocaína ingeridas.

Los agentes detectaron que la mujer llevaba envoltorios adheridos a su cuerpo con una sustancia blanca en su interior. Además, hallaron otros paquetes ocultos en la butaca y dispersos en distintos sectores del vehículo.

El hallazgo inicial derivó en la sospecha de que algunos pasajeros podrían estar utilizando el método de los “cápsuleros” o “mulas”, que consiste en ingerir cápsulas con droga. El Juzgado Federal de Tucumán N° 2 intervino y ordenó el traslado de los 53 pasajeros hacia el asiento del Escuadrón 71 para realizar una revisión exhaustiva.

En la inspección física y documental, los agentes constataron el hallazgo de 249 envoltorios con más de 3 kilos de cocaína que eran trasladados entre las pertenencias y prendas de tres ciudadanas.

A la mañana siguiente, las sospechas sobre el uso de la modalidad de “mulas” llevaron a que se practicaran placas radiográficas a todos los pasajeros. Las imágenes revelaron cuerpos extraños en el abdomen de cuatro mujeres y dos hombres, una de las placas ilustra este artículo. La modalidad es altamente peligrosa para la salud.

Las cápsulas de cocaína que
Las cápsulas de cocaína que habían sido ingeridas por los pasajeros detenidos

Los seis pasajeros identificados fueron internados bajo custodia en los hospitales de Santa Ana y Los Sarmientos, donde expulsaron un total de 503 cápsulas con un peso superior a los 6 kilos de cocaína. El área de Criminalística y Estudios Forenses contabilizó un total de 752 cápsulas con 10 kilos 316 gramos de la droga.

El magistrado a cargo del caso dispuso la detención de nueve personas de nacionalidad boliviana en carácter de comunicadas y ordenó el secuestro de la droga, celulares, chips telefónicos, tarjetas de memoria, pendrives, dinero en efectivo, tickets y otros elementos de interés para la causa.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasSantiago del EsteroCocaínaNarcotráficoSaltaLa Matanza

Últimas Noticias

Otro violento robo a una conductora de aplicación en La Plata: pidieron un falso viaje y la abordaron cuando se detuvo

Los delincuentes fueron detenidos poco tiempo después, cuando la Policía los encontró escondidos entre los pastizales. No pudieron llevarse el vehículo de la chofer

Otro violento robo a una

Cortaron el suministro eléctrico y vaciaron la caja fuerte de una empresa en Santa Fe: se llevaron $30 millones

Las autoridades creen que los delincuentes se manejaron con un plan concreto, puesto que dejar sin energía el lugar favoreció a que no fueran captados por los sistemas de seguridad

Cortaron el suministro eléctrico y

Empieza hoy el juicio a la abogada argentina que está detenida en Brasil por racismo

Agostina Páez cumple con un arresto domiciliario en Río de Janeiro luego de un episodio de discriminación ocurrido en enero. La defensa anticipó que va a pedir su regreso a Argentina si se extiende el debate

Empieza hoy el juicio a

Juicios por la verdad: la herramienta que surgió tras la dictadura para causas prescriptas y su vigencia en casos famosos

Son para reconstruir hechos y determinar responsabilidades a pesar del paso del tiempo. Se usa en crímenes de lesa humanidad, pero también resonó en investigaciones como la de Nora Dalmasso y Diego Fernández Lima

Juicios por la verdad: la

Tres policías de Tucumán fueron grabados jugando a la pelota mientras estaban de servicio: los sancionaron

Un video registrado por cámaras de seguridad en pleno centro de San Miguel de Tucumán mostró a los agentes de la fuerza local compartiendo unos minutos de fútbol con un joven bajo la lluvia

Tres policías de Tucumán fueron
DEPORTES
Messi llegó a la Argentina

Messi llegó a la Argentina para sumarse a la Selección de cara a los amistosos antes del Mundial

A 300 km/h y al borde de la muerte: cómo se entrenan los pilotos de motos para sobrevivir a las caídas

Las 12 horas de tensión con los militares para que el TC lograra un cambio histórico durante la última dictadura: “La pasaron mal”

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Pilotos y podios de F1 custodiados por soldados, amenaza de bomba en un GP y corredores detenidos: el automovilismo durante la dictadura

TELESHOW
Los mensajes y presencia de

Los mensajes y presencia de los famosos en el Día de la Memoria: “Esta lucha es amor”

El emotivo mensaje de Sebastián Nebot a Lizy Tagliani “Gracias por amar como amás”

Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

La sorpresiva eliminación de Gran Hermano: uno de los participantes más mediáticos abandonó la casa

Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

INFOBAE AMÉRICA

Israel golpeó el corazón de

Israel golpeó el corazón de Hezbollah en Beirut y cortó otra ruta de abastecimiento terrorista en el sur

La ONG Human Rights Watch acusó al Ejército iraní de atacar buques civiles en Ormuz

Jair Bolsonaro dejó la terapia intensiva y fue trasladado a una habitación en el hospital DF Star de Brasilia

Marihuana legal en Uruguay: clubes canábicos venden más que las farmacias y presionan para habilitar el acceso a turistas

¿Cereal con cuchara y tenedor? El “método” de un experto en protocolo genera debate en redes