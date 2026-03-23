Crimen y Justicia

Investigan el crimen de un hombre en Cañuelas: se peleó con dos jóvenes cuando iba a trabajar y apareció muerto

Los detenidos alegan que la víctima se cayó de su bicileta cuando los atacó con una mochila por un roce previo. La hipótesis de la Fiscalía es otra. Sin embargo, una tercera línea investigativa podría surgir: una venganza

Guardar
Guillermo Bastiano, el hombre encontrado
Guillermo Bastiano, el hombre encontrado muerto luego de una violenta pelea con dos jóvenes mientras se dirigía a su trabajo (InfoCañuelas)

Un hombre de 48 años murió este domingo tras una pelea callejera en la localidad bonaerense de Cañuelas, hecho por el cual hay dos detenidos. El episodio ocurrió en la intersección de las calles San Vicente y Basavilbaso, donde la Policía acudió tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre una persona tendida en la vía pública. Las autoridades barajan la hipótesis de un homicidio.

Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató la presencia de Guillermo Bastiano, quien se encontraba sin signos vitales junto a su bicicleta. Las primeras tareas investigativas incluyeron el análisis de cámaras del Centro de Operaciones Municipales y la declaración de un testigo.

De acuerdo con los primeros indicios, la confrontación se habría iniciado por un roce accidental entre Bastiano y otra persona. Esto derivó en una discusión verbal, que escaló a un forcejeo. Tras el impacto, el hombre cayó al suelo y murió de manera inmediata. En el medio, se cree que uno de los involucrados golpeó en al cabeza a la víctima.

El informe de autopsia realizada luego confirmó que la víctima perdióla vida como consecuencia de un fuerte traumatismo en el cráneo, compatible con el golpe recibido durante la pelea. No se detectaron lesiones por armas blancas o de fuego. La muerte se produjo en el acto, según informó InfoCañuelas.

La intersección de calles en
La intersección de calles en Cañuelas donde Guillermo Bastiano fue encontrado muerto tras una pelea con dos jóvenes

La Policía logró reconsutruir que los sospechosos se retiraron del lugar tras el hecho, pero fueron identificados y localizados poco después. Así, detuvieron a Alan David Mendoza, de 22 años, y Franco Ezequiel Guillermo, de 23. Ambos serán indagados este lunes en sede judicial. La causa fue caratulada como homicidio y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 de Cañuelas, que ordenó la realización de pericias, la toma de testimonios y el relevamiento de nuevas imágenes.

Solo uno de ellos tiene antecedentes por resistencia a la autoridad, pero en principio no registrarían historial penal.

Los detenidos dieron otra versión de los hechos. Según relataron a las autoridades, habría sido Bastiano, quien tras el roce, dio la vuelta manzana y golpeó a uno de los jóvenes con su mochila. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al suelo, lastimandose fuertemente la cabeza. Tras esto, ambos se bajaron de la bicicleta y le dieron patadas en las nalgas y el abdomen, sin advertir que Bastiano estaba inconsciente o ya sin vida. Sin embargo, la causa se investiga como homicidio, por lo que restan el análisis de las cámarras de seguridad para reconstruir el hecho y confirmar si su relato es verídico o no.

De igual forma, una amiga de Bastiano y abogada penalista sumó una nueva hipótesis al caso. Se trata de Adriana Suárez, quien sostuvo que el hombre “era una persona de contextura física grande, acostumbrada al trabajo rural y con experiencia en forcejeos”, por lo que considera improbable que un simple golpe con una mochila le haya provocado la caída fatal.

En este contexto, la letrada señaló que Guillermo trabajaba como empleado de la empresa Siglo XXI, encargada de seguridad en el barrio Altos del Carmen. Hacía tan solo unos días, había denunciado recientemente a un colega por acosar a una compañera, tal como pudo saber el medio local InfoCañuelas horas después del crimen.

Según Boccarratto, el denunciado fue despedido de la empresa y, tras su desvinculación, le habría jurado venganza a Bastiano. Este antecedente plantea la posibilidad de que existan otras motivaciones o implicados en el hecho, por lo que la abogada consideró relevante que se investigue a fondo esta línea para descartar o confirmar cualquier vínculo entre la denuncia previa y el homicidio.

Temas Relacionados

CañuelasHomicidiosPelea callejeraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Asesinaron a puñaladas a un adolescente durante una pelea en Rosario

La Policía tomó conocimiento de lo sucedido gracias a un llamado al 911. Una vez allí, encontraron el cuerpo del menor tendido en el suelo. Hasta el momento, no hay detenidos

Asesinaron a puñaladas a un

Un policía se enfrentó a tiros con delincuentes en Ramos Mejía y capturó a un ladrón con un extenso prontuario

Evitó que le robaran su auto y redujo a uno de los sospechosos. Cuando revisaron su registro criminal, encontraron que tenía antecedentes penales desde 2004

Un policía se enfrentó a

Quiénes son los cuatro prófugos acusados de ser parte de “La Banda del Millón”

Son dos mayores que actúan de forma satelital a la organización criminal y dos chicos que se fugaron de sus centros de detención y están imputados por un ataque bestial a un jubilado

Quiénes son los cuatro prófugos

Le dieron seis balazos a un policía de la Ciudad para robarle la moto en Avellaneda: está internado

El oficial estaba vestido de civil. Fue abordado por cuatro delincuentes armados, respondió con su pistola reglamentaria y se desató un tiroteo. Buscan a los ladrones

Le dieron seis balazos a

“Mi papá no me pega ni me toca”: la crítica de un juez al absolver al padre y los abuelos en un falso caso de abuso

El juez Guillermo Burrone de Pergamino consideró que la menor fue víctima de manipulación materna y que no existieron pruebas físicas ni psicológicas del ataque

“Mi papá no me pega
DEPORTES
Se definen los últimos seis

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026: la agenda completa con los 16 partidos de los Repechajes Internacionales y de Europa

El video de la salvaje agresión de la barra de Racing a un miembro del sector disidente en medio de la platea: “Vinieron a matarme”

Las 6 incógnitas que debe resolver Scaloni en la lista de la Selección para el Mundial: los puestos y nombres en pugna

11 frases de Úbeda tras el triunfo de Boca: enorme elogio a Tomás Aranda, la lesión de Marchesín, cómo está Cavani y la Libertadores

Impacto en el mercado de pases: Antoine Griezmann quedó a punto de firmar con el clásico rival del Inter Miami de Messi

TELESHOW
Los participantes de Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano bailaron “Thriller” de Michael Jackson: el video de su coreografía

Roberto Funes Ugarte vivió un insólito robo en plena transmisión: “No lo puedo creer”

La polémica versión sobre la pelea de Tini Stoessel con Emilia Mernes ¿por Rodrigo de Paul?: “Habría chats”

La furia de Susana Roccasalvo contra el programa de Marcela Tauro: “Venden basura”

María Becerra habló sobre Los Del Espacio, el grupo que formó con Emilia Mernes y Duki: “No los trato directamente”

INFOBAE AMÉRICA

Incendiaron cuatro ambulancias de un

Incendiaron cuatro ambulancias de un servicio voluntario judío en Londres: la policía investiga el hecho como un ataque antisemita

Brasil y Paraguay acordaron intensificar las negociaciones por Itaipú tras años de demoras y tensiones por el precio de la energía

La AIE advirtió que la economía mundial se encuentra bajo una “grave amenaza” por la crisis energética causada por la guerra en Irán

Víctor Basterra, el fotógrafo de la ESMA que expuso a las atrocidades de la dictadura

Septimio Severo, el emperador romano que desafió a la muerte