Crimen y Justicia

Investigan una presunta estafa por 500 mil dólares en Mendoza: uno de los denunciantes es un reconocido atleta

El grupo de inversores fue denunciado por un esquema fraudulento de inversiones financieras e inmobiliarias. El testimonio del maratonista que asegura haber perdido plata

Guardar

Erario brindó su testimonio en redes sociales

La Justicia de Mendoza investiga una presunta estafa vinculada a un grupo inversor que se habría apropiado de cerca de 540 mil dólares. Según las denuncias, los responsables ofrecían inversiones respaldadas en créditos prendarios y desarrollos inmobiliarios, pero a comienzos del año pasado habrían dejado de cumplir con los pagos prometidos.

Según las primeras informaciones, el esquema ofrecía rendimientos de 2,5 por ciento mensuales en dólares. Los acusados son un abogado identificado como Iván Yoma, el empresario Pablo Falco y un tercer integrante de la sociedad, Rodrigo López Casado. Fueron imputados este viernes por “estafas genéricas”.

El caso se encuentra en manos del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos, quien ordenó las imputaciones tras una serie de allanamientos con secuestro de documentación. Habría entre 20 y 50 damnificados, de acuerdo con el medio local Los Andes.

La última denuncia contra Yoma y Falco fue presentada en febrero de este año, aunque el primero ya había acusado al comerciante el año pasado por “administración fraudulenta”. En aquella oportunidad, Yoma señaló a Falco por haber recibido dinero de inversores de manera individual y no haberlo rendido dentro de la sociedad que ambos compartían.

El caso se encuentra en
El caso se encuentra en manos del fiscal de Delitos Económicos, Hernán Ríos.

El esquema del fraude

Según reconstruyó ese medio, los socios operaron a través de la firma Construtec, en donde ofrecían rendimientos del 2,5 % mensual en dólares a partir de la inversión inicial, lo que les permitió captar a varios inversores particulares durante su primer año.

Para ello, firmaban contratos de mutuo: el acuerdo consistía en recibir el dinero y “ponerlo a trabajar”. Si bien la actividad había sido concebida inicialmente como préstamos prendarios, luego derivó en la compraventa de vehículos e incluso en un proyecto para incursionar en el rubro inmobiliario.

Sin embargo, de acuerdo con los denunciantes, a partir de comienzos de 2025 dejaron de cumplir con los pagos comprometidos.

“Nos dio la sensación que jugaba para los dos lados. Porque, por un lado, (Falco) nos decía que era exempleado y que no sabía nada. Pero, por el otro, intentaba calmarnos para no denunciarlo y nos pedía que le diéramos tiempo a Yoma para que intentara devolvernos la plata”, aseguró un denunciante -quien eligió mantener su identidad en reserva- en diálogo con el medio local.

El maratonista realizó un descargo momentos después de la denuncia

En sus redes sociales, el maratonista Ignacio Erario denunció haber sido otra de las víctimas de la presunta estafa, en la que aseguró haber perdido 28 mil dólares. Según relató, en 2024, al enterarse de que iba a ser padre, decidió invertir todos sus ahorros junto a su pareja con el objetivo de construir una vivienda.

El dinero fue entregado en el estudio jurídico Asesoría Legal S.A., en la ciudad de Mendoza, donde también funcionaba a su vez la financiera. De acuerdo con su testimonio, tanto su hermano como su padre ya habían invertido allí, lo que le generó confianza al momento de tomar la decisión.

“En su momento nos explicaron que las inversiones estaban sustentadas en créditos prendarios y inversiones inmobiliarias. El interés era alto, pero tampoco tanto como para sospechar Cuando llegó el momento de retirar el dinero en 2025, empezaron las excusas. De que la devaluación, que les habían liquidado los créditos, que necesitaban tiempo para ejecutar garantías prendarias. Y nada, nos pidieron tiempo”, explico en su descargo, publicado el 12 de marzo.

Ahora, a más de un año del plazo en el que debía retirar sus ganancias, el ganador de los 21k de Buenos Aires en 2023 y subcampeón de maratón sudamericano 2024 sostuvo que no recibió ninguna respuesta: “La verdad es que para nosotros es devastador porque fueron muchos años. Diez años de entrenamiento, de trabajo, de que cada vez que ganaba algo de las carreras lo ahorraba. Estoy lleno de frustración e impotencia, no dejo de preguntarme si fue mi culpa por haber confiado”.

Después de la publicación del video, el corredor recibió una intimación por parte de Yoma advirtiendo sobre una posible demanda por daños y perjuicios a su imagen y honor. Por su parte, los imputados sostienen que no se trató de una estafa, sino de un negocio que salió mal.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaEstafaMinisterio Público Fiscal

Últimas Noticias

Qué descubrió la Justicia en el caso del chico atado por su madre en La Matanza

El hecho ocurrió en la zona de Villa Dorrego. El menor tiene tres años. Su madre está detenida por los maltratos y su padre se encuentra prófugo. La causa está en manos de la fiscal Lorena Pecorelli

Qué descubrió la Justicia en

La madre de la nena de dos años hallada en un descampado en Córdoba aseguró: “Alguien me la ha llevado”

Tania contó que al momento del reencuentro la bebé vestía la misma ropa que el día en que desapareció, aunque colocada al revés. Sus sospechas

La madre de la nena

Cómo es el descampado en donde fue encontrada con vida la nena de dos años que buscaban en Córdoba

Es un predio rural que era utilizado como colonia de vacaciones. Ese lugar está abandonado hace varios años y repleto de pastizales. Se ubica a solo unos 500 metros de la vivienda de la menor

Cómo es el descampado en

Investigan a un policía por mal uso de la Taser en el caso del vigilador que se prendió fuego en Rosario

El hombre de 36 años se había atrincherado en una empresa por una deuda salarial y se había rociado con combustible. La Justicia provincial busca determinar si el fuego se inició por la sostenida descarga de la pistola

Investigan a un policía por

El intendente de Cosquín dijo que el padre de la nena de dos años de Córdoba tenía una denuncia por violencia de género

Raúl Cardinali reveló que la madre de la menor vivía en Córdoba capital con su pareja, pero que debido a las agresiones se mudó. La entrevista

El intendente de Cosquín dijo
DEPORTES
Impacto en la Fórmula 1:

Impacto en la Fórmula 1: Audi confirmó la sorpresiva salida del jefe de equipo en medio de los rumores con Aston Martin

Atlético Tucumán recibe a Gimnasia y Banfield se mide ante Tigre por la fecha 12 del Torneo Apertura

La escalofriante fractura de tobillo que sufrió un futbolista del Gremio en el Brasileirao

Denunciaron penalmente al árbitro Luis Lobo Medina, acusado de arreglar partidos

Irán echó a una de las estrellas de su selección de fútbol tras acusarla de “deslealtad” al régimen

TELESHOW
Anuncian la construcción de Arena

Anuncian la construcción de Arena Córdoba, el proyecto que redefine la vida cultural de la ciudad

El día en que Mario Pergolini quiso a Sandro en la apertura de Caiga Quien Caiga: “Te va a recibir en el camarín”

Torta de tres pisos y guiño futbolero: el nuevo video de Tini y los indicios sobre la boda con Rodrigo De Paul

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires: embargo millonario y posible sanción de la FIFA

Wanda Nara entre China y Argentina: de las postales de Shanghái al increíble look en la final de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Violencia política: identifican ataques sistemáticos

Violencia política: identifican ataques sistemáticos contra candidatas en las elecciones autonómicas de Bolivia

“Muskismo”: Elon Musk convierte la ciencia ficción en realidad mientras multiplica su influencia global

Las tripulaciones de los barcos racionan los alimentos ante el bloqueo a Irán que los tiene varados en el Golfo Pérsico

Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los epicentros sagrados del judaísmo, cristianismo y del islam

Música para las algas marinas: descifran el proceso clave de una crema facial que combate el deterioro de la piel