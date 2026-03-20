Crimen y Justicia

Horror en Misiones: detuvieron a una madre por abusar de su hija con discapacidad junto a su pareja y amigos

Los abusos contra la víctima se habrían extendido por más de diez años. La denuncia fue presentada por su hermana tras recibir un mensaje de auxilio por WhatsApp

Guardar
El expediente se tramita en
El expediente se tramita en el Juzgado de Instrucción N°3.

Una grave trama de violencia salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Misiones: una mujer de 29 años con discapacidad, oriunda de la ciudad de San Vicente, habría sido víctima de abusos sexuales cometidos por su propia madre y allegados durante más de una década.

La causa se inició el pasado 23 de febrero a partir de la intervención de la hermana de la víctima, quien fue alertada de la situación por mensajes de WhatsApp y decidió viajar a la provincia desde Córdoba para radicar la denuncia. Por el momento, la madre permanece detenida, mientras que dos hombres señalados en la causa continúan prófugos.

Según consignaron medios locales, la mujer detenida está imputada por “abuso sexual simple agravado por el vínculo”. En tanto, los dos sospechosos prófugos enfrentan acusaciones por “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual simple”, y tendrían una relación cercana con la imputada.

La investigación indica que los agresores se habrían aprovechado de la discapacidad motriz de la víctima, quien además habría sido amenazada para evitar que denunciara lo ocurrido. También se investiga si vivía en condiciones de abandono y sin acceso a la atención médica necesaria, indicó Misiones Online.

El expediente está en manos del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco.

El caso ocurrió en la
El caso ocurrió en la localidad misionera de San Vicente.

“Mi mamá hacía rituales de brujería”

La hermana de la víctima, identificada con las siglas L. G. S., se mostró preocupada ante la posibilidad de que la imputada recupere la libertad: “Desde el juzgado me dijeron que es excarcelable y que puede salir en cualquier momento”, sostuvo, y confirmó que partirán juntas a Córdoba por motivos de seguridad.

En declaraciones al medio local, brindó detalles sobre los maltratos físicos y psicológicos que sufría N.C.S. Entre ellos, cintazos e instigaciones al suicidio: “Mi mamá no le cree y le pegó con el cinto, donde le dejó marcas. Empezó todo el calvario desde ese momento. Mi mamá le decía: ‘Suicidate, así terminamos con todo esto, matate’, y todo tipo de insultos y amenazas”.

También manifestó inquietud por las condiciones en las que se le tomó la declaración testimonial a la víctima, ya que -según señaló- no habría contado con las herramientas necesarias, considerando sus dificultades para leer y escribir.

Ella necesita una persona de confianza para que le lean qué es lo que declaró. Me dijeron que no me preocupara, pero después me explicaron que no hizo falta llamar a nadie", explicó. En ese sentido, señaló que su hermana se mostró nerviosa al momento de declarar en presencia del abogado de su madre: “Me dijo ‘yo no sé si escribieron lo que yo les dije’”.

De acuerdo con el relato de L., la imputada solía involucrar a la víctima en los rituales de brujería que practicaba en la casa. “La obligaba a estar en esos humos que hacía, que quemaba hierba. Nosotros encontramos cosas terribles dentro de la casa cuando hicimos limpieza, de velas negras, de pelos. Yo la verdad que yo ya no quiero callarme”, siguió.

La investigación además apunta a determinar si existió instigación al suicidio, así como a establecer si otros integrantes del entorno familiar pudieron haber intentado encubrir los hechos o evitar auxiliar a la mujer.

“Mi mamá tiene el apoyo y la complicidad de toda su familia. Vinieron a pelear conmigo mi abuela, mis tías, y yo tuve que escuchar cosas realmente espantosas, como que mi hermana es la culpable porque la puerta quedaba abierta. Ya perdimos el miedo y ya no queremos que estas cosas sigan pasando”, cerró.

Mientras avanza el expediente, las hermanas buscan una abogada querellante que pueda aportar a la causa e incorporar testimonios clave, entre ellos el de una docente que habría detectado los abusos a través de dibujos realizados por la víctima. Hasta ahora, la joven ya fue sometida a exámenes médicos para sumar en la prueba.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMisionesSan VicenteAbuso sexualViolaciónDenuncia policial

Últimas Noticias

Corrientes: condenaron a 4 policías por dejar morir ahogado a un joven durante una persecución en el Paraná

El hecho ocurrió en 2021. La fiscalía había decidido no acusar a los seis imputados y dos de ellos fueron absueltos. La víctima tenía 18

Corrientes: condenaron a 4 policías

El padre de dos líderes de “La Banda del Millón” seguirá preso y no podrá usar celulares en la cárcel

Hugo David Castillo se encuentra bajo arresto desde el mes pasado, acusado por un robo en una casa de Martínez. Tras el fallo judicial, fue trasladado al penal de Melchor Romero

El padre de dos líderes

Intensifican la búsqueda de “El Loco” Cárdenas: sospechan que escapó de un control y atropelló a policías

Efectivos policiales recorren los campos para saber si se trata del asesino que se fugó durante un traslado para recibir ayuda psicológica en Chubut

Intensifican la búsqueda de “El

El juicio por el crimen del joven asesinado tras una discusión por arrojar hielo entra hoy en su etapa final

Las partes expondrán sus argumentos frente a la Justicia. El acusado es Julio César Bibbó. Su pareja, en cambio, será juzgada mediante un juicio por jurados

El juicio por el crimen

Denunciaron a una mamá de un jardín de infantes por robar el dinero para las camperas de egresados

La mujer solo pagó la seña. El monto que se apropió es de $1.500.000

Denunciaron a una mamá de
DEPORTES
Alejandro Domínguez aseguró que Argentina

Alejandro Domínguez aseguró que Argentina es “bicampeona” de la Finalíssima tras la cancelación del partido ante España: “No se presentaron”

“Tengo un pequeño secreto”: el enorme gesto de Novak Djokovic con una de las jóvenes figuras del tenis

Con Messi como estandarte, presentaron la camiseta alternativa de la Selección para ir a buscar la cuarta estrella

Tití Fernández recuerda a Marcelo Araujo: de la pregunta más insólita que le hizo al aire a los detalles de su despedida

Las 4 obras que Boca Juniors tendrá listas después del Mundial 2026 para activar la construcción de la cuarta bandeja de La Bombonera

TELESHOW
Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el show de Fito Páez: una noche de música, flashes y gestos íntimos

Cuál fue el rating de la final de MasterChef Celebrity que consagró a Ian Lucas

“Dijo que quería estar conmigo”: el lamento del sodero cordobés que protagonizó el video viral con Sofi Martínez

La reacción en vivo de Ian Lucas: así se enteró que ganó MasterChef Celebrity

Drink The Sea, la banda integrada por figuras del rock internacional, debuta en Argentina: su amor por el asado y Soda Stereo

INFOBAE AMÉRICA

Putin manda al psicólogo a

Putin manda al psicólogo a las mujeres que no quieren tener hijos

Panamá insiste en que no debe estar en lista tributaria de la Unión Europea

Las impactantes fotos de un misil iraní dentro de una vivienda en la ciudad israelí de Rehovot

EN VIVO | Estados Unidos comenzó a ejecutar su plan para liberar el Estrecho de Ormuz con o sin ayuda de sus aliados

Irán intensifica sus ataques contra la infraestructura energética del Golfo y provoca incendios en una refinería clave de Kuwait