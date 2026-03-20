Horror en Misiones: detuvieron a una madre por abusar de su hija con discapacidad junto a su pareja y amigos

El expediente se tramita en el Juzgado de Instrucción N°3.

Una grave trama de violencia salió a la luz en las últimas horas en la provincia de Misiones: una mujer de 29 años con discapacidad, oriunda de la ciudad de San Vicente, habría sido víctima de abusos sexuales cometidos por su propia madre y allegados durante más de una década.

La causa se inició el pasado 23 de febrero a partir de la intervención de la hermana de la víctima, quien fue alertada de la situación por mensajes de WhatsApp y decidió viajar a la provincia desde Córdoba para radicar la denuncia. Por el momento, la madre permanece detenida, mientras que dos hombres señalados en la causa continúan prófugos.

Según consignaron medios locales, la mujer detenida está imputada por “abuso sexual simple agravado por el vínculo”. En tanto, los dos sospechosos prófugos enfrentan acusaciones por “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual simple”, y tendrían una relación cercana con la imputada.

La investigación indica que los agresores se habrían aprovechado de la discapacidad motriz de la víctima, quien además habría sido amenazada para evitar que denunciara lo ocurrido. También se investiga si vivía en condiciones de abandono y sin acceso a la atención médica necesaria, indicó Misiones Online.

El expediente está en manos del Juzgado de Instrucción N° 3 de San Vicente, a cargo de Gerardo Casco.

El caso ocurrió en la localidad misionera de San Vicente.

“Mi mamá hacía rituales de brujería”

La hermana de la víctima, identificada con las siglas L. G. S., se mostró preocupada ante la posibilidad de que la imputada recupere la libertad: “Desde el juzgado me dijeron que es excarcelable y que puede salir en cualquier momento”, sostuvo, y confirmó que partirán juntas a Córdoba por motivos de seguridad.

En declaraciones al medio local, brindó detalles sobre los maltratos físicos y psicológicos que sufría N.C.S. Entre ellos, cintazos e instigaciones al suicidio: “Mi mamá no le cree y le pegó con el cinto, donde le dejó marcas. Empezó todo el calvario desde ese momento. Mi mamá le decía: ‘Suicidate, así terminamos con todo esto, matate’, y todo tipo de insultos y amenazas”.

También manifestó inquietud por las condiciones en las que se le tomó la declaración testimonial a la víctima, ya que -según señaló- no habría contado con las herramientas necesarias, considerando sus dificultades para leer y escribir.

“Ella necesita una persona de confianza para que le lean qué es lo que declaró. Me dijeron que no me preocupara, pero después me explicaron que no hizo falta llamar a nadie", explicó. En ese sentido, señaló que su hermana se mostró nerviosa al momento de declarar en presencia del abogado de su madre: “Me dijo ‘yo no sé si escribieron lo que yo les dije’”.

De acuerdo con el relato de L., la imputada solía involucrar a la víctima en los rituales de brujería que practicaba en la casa. “La obligaba a estar en esos humos que hacía, que quemaba hierba. Nosotros encontramos cosas terribles dentro de la casa cuando hicimos limpieza, de velas negras, de pelos. Yo la verdad que yo ya no quiero callarme”, siguió.

La investigación además apunta a determinar si existió instigación al suicidio, así como a establecer si otros integrantes del entorno familiar pudieron haber intentado encubrir los hechos o evitar auxiliar a la mujer.

“Mi mamá tiene el apoyo y la complicidad de toda su familia. Vinieron a pelear conmigo mi abuela, mis tías, y yo tuve que escuchar cosas realmente espantosas, como que mi hermana es la culpable porque la puerta quedaba abierta. Ya perdimos el miedo y ya no queremos que estas cosas sigan pasando”, cerró.

Mientras avanza el expediente, las hermanas buscan una abogada querellante que pueda aportar a la causa e incorporar testimonios clave, entre ellos el de una docente que habría detectado los abusos a través de dibujos realizados por la víctima. Hasta ahora, la joven ya fue sometida a exámenes médicos para sumar en la prueba.