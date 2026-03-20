Crimen y Justicia

Allanaron un boliche de Belgrano por venta de drogas: detuvieron al dueño, un DJ y otros dos acusados

La Policía de la Ciudad ingresó al establecimiento y secuestró pastillas de éxtasis, marihuana y envoltorios con tusi y cristal. Tras el procedimiento, las autoridades cerraron el lugar por diversas irregularidades

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La Policía de la Ciudad
La Policía de la Ciudad allanó un boliche de Belgrano

La Policía de la Ciudad llevó adelante un operativo en un local bailable del barrio porteño de Belgrano y detuvo a cuatro personas, entre ellas el propietario, un DJ y dos sospechosos, por la presunta venta de drogas dentro del establecimiento. El lugar quedó clausurado tras el procedimiento.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el operativo se realizó el domingo pasado en el boliche Zegre, ubicado en la calle Sucre al 600. En el marco de la investigación, además, las autoridades allanaron el domicilio de dos de los principales investigados, en la localidad de Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°13, que dirige la jueza María Lorena Tula Del Moral, por pedido del fiscal Martín Amil, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

En el local bailable se
En el local bailable se hallaron pastillas de éxtasis, marihuana fraccionada, envoltorios de tusi y cristal

Entre los detenidos se encuentran D.E.M., un hombre de 32 años señalado como el principal investigado y que es policía municipal: desde agosto pasado forma parte de la fuerza de Protección Ciudadana del Partido de Malvinas Argentinas. También una mujer de 33 años identificada como M.S.G., quien residía con él en el domicilio allanado de Villa de Mayo.

Además, resultaron detenidos el dueño del boliche, F.M.R., de 47 años, y F.O.M., de 25, quien se desempeñaba como DJ en el local.

De acuerdo a la información oficial, a los cuatro se los acusa de comercializar estupefacientes en el interior del local, durante las fiestas organizadas por la producción del boliche, abasteciendo a las personas que asistían.

En total, hay cuatro detenidos,
En total, hay cuatro detenidos, entre ellos el propietario del boliche

Durante el operativo, dentro del boliche la policía porteña secuestró distintas sustancias: 26 pastillas de éxtasis, marihuana fraccionada, envoltorios de tusi y cristal, cigarrillos de marihuana y una suma de $1.299.000 en efectivo.

También se incautaron una pistola marca Glock 40mm, ocho municiones del mismo calibre, celulares, equipos electrónicos, una Ford EcoSport y otros elementos de interés para la causa.

En tanto, en el domicilio de Villa de Mayo, los agentes hallaron 137 pastillas de distintos colores, restos de tusi, una balanza de precisión, dos armas de fuego –una pistola Bersa Thunder 9mm y un pistolón Jaguar–, municiones, chaleco refractario de policía, prendas identificadas con inscripciones policiales y dinero en efectivo.

Además de los cuatro detenidos principales, en el lugar fueron aprehendidos y liberados posteriormente la encargada interina del local y cuatro empleados de seguridad, tres hombres y dos mujeres de entre 24 y 55 años, a quienes se notificó de la causa. Todos quedaron vinculados a la investigación por orden de la Justicia.

El allanamiento fue el domingo
El allanamiento fue el domingo pasado y el local quedó clausurado

De acuerdo al parte policial, la investigación se había iniciado en septiembre del año pasado por la Unidad Investigativa N°5 del Departamento Antidrogas Zona Norte, con la participación de la UFEIDE.

En ese marco, se reunieron pruebas que permitieron identificar al principal sospechoso y su círculo de colaboradores. El modus operandi consistía en la venta de estupefacientes durante las fiestas, con conocimiento de los empleados del boliche.

Durante el allanamiento, la Policía contó con la colaboración de las divisiones Escuadrón Antibombas, Perros, Análisis de Riesgos y Protección, Operaciones Urbanas de Contención y personal de la Agencia Gubernamental de Control.

Esta última dispuso la clausura del local por no contar con el plan de evacuación, carecer de la cantidad exigida de personal de seguridad ni tener los detectores de metales conectados y en funcionamiento.

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