Un hombre robó 400 mil dólares a una jubilada con el “cuento del tío” en Santa Fe

Una hora más tarde, la mujer ratificó la denuncia y las autoridades buscan identificar al responsable

Un total desconocido se ganó la confianza de una jubilada de 75 años, oriunda de Santa Fe, y logró despojarla de los ahorros de toda su vida. Todo ocurrió cuando un hombre, cuya identidad y edad aún se desconocen, le aseguró que su esposo lo esperaba en el banco y que necesitaba el dinero. Sin embargo, fue un engaño que le permitió quedarse con unos 400 mil dólares.

Luego de que la víctima, identificada como E. D. M., se diera cuenta de que le habían hecho “el cuento del tío”, el caso fue denunciado ante la Unidad Fiscal de Reconquista. Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el hecho ocurrió el martes 17 de marzo en un domicilio ubicado sobre la calle 10 al 400 de la localidad de Avellaneda.

Desde entonces, la Justicia busca a ese hombre vestido con una chomba negra, pantalón de jeans y lentes de marcos negros por haberle robado al matrimonio de jubilados. Incluso, hay un video que mostró la secuencia completa de cuando ingresó y se retiró de la casa con el dinero. Las imágenes encabezan esta nota.

Según consta en la grabación a la que accedió este medio, el acusado tocó a la puerta apenas unos minutos después de las 12:00 del mediodía. Enlínea con el relato de la víctima, el sujeto se presentó como supuesto mensajero del esposo de la propietaria, quien, al momento de los hechos, se encontraba en el banco.

Sin que la dueña de casa se diera cuenta, el hombre se guardó pertenencias bajo la ropa

En menos de cuatro minutos, la grabación captó cómo la mujer entró junto con el sospechoso, mientras se la ve buscar algo sobre la mesa del comedor. Acto seguido, la mujer se dirige hacia una de las habitaciones, mientras que el acusado se guardó una serie de elementos bajo la remera. “No reaccioné que hizo eso, porque si no, ahí nomás llamó a la policía”, lamentó la víctima al repasar el momento.

Al instante, siguió los pasos de la jubilada, por lo que ambos quedaron fuera de plano. Por, al menos, tres minutos las cámaras de seguridad solo grabaron cómo los perros del matrimonio estaban en estado de alerta y miraban lo que ocurría. “Todo había que hacerlo rápido, entonces no reaccionas”, describió la mujer al asegurar que la maniobra del engaño fue “tremenda”.

“Si hubiera tenido el lampazo o cualquier cosa... pero no sabes si está armado con la ligereza con que se guardó lo que encontró ahí arriba de la mesa”, apuntó la jubilada. De acuerdo con el relato, el sospechoso apuró varias veces a la mujer, alegando que “se le iba la hora”. Luego, se ve cómo el hombre sale de la vivienda con una bolsa de plástico color violeta, en donde habría guardado los ahorros de la familia.

Según las declaraciones de la mujer, el robo se había consumado para las 12:30 horas. La víctima volvió a reiterar su frustración al no haberse dado cuenta de que había sido un engaño. A pesar de esto, planteó que creía haber visto al acusado en otro momento. “Era una cara que me daba la impresión de que en el banco lo vi. Me pareció como que era un empleado del banco”, destacó.

El momento en el que se ve salir al sospechoso con la bolsa violeta

De acuerdo con la inspección inicial, las autoridades detectaron señales de desorden en la habitación secundaria, una puerta de placard removida y tres fragmentos de varillas dejados sobre una cama. Y esto coincidió con el relato de la víctima, que aseguró que el sospechoso “arrancó la puerta”. Asimismo, en la inspección se utilizaron luces forenses y polvo blanco adherente, lo que permitió hallar una huella dactilar no apta para cotejo.

De la misma manera, informaron que se recolectaron células epiteliales con hisopos impregnados en solución fisiológica, las cuales quedaron preservadas para análisis. Finalmente, los investigadores tomaron fotografías de la escena, para complementarlas con los videos recuperados de las cámaras de seguridad de la vivienda.

Por último, la mujer apuntó que el hombre no habría actuado solo, ya que este le había dicho que “lo estaban esperando”. Incluso, indicó que, a los pocos minutos de su partida, al salir al exterior, perdió de vista al hombre. Hasta el momento, no hay ningún detenido por el hecho.