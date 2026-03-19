Crimen y Justicia

El video viral del empresario acusado por abusar alumnos del colegio Palermo Chico en una fiesta de Punta del Este

Marcelo Porcel está imputado tras ser denunciado por al menos 10 menores, todos compañeros de su hijo. La grabación es de hace un tiempo, pero se difundió después de su indagatoria ante la Justicia

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Se trata de Marcelo Porcel. El video data de un tiempo atrás, pero se difundió después de su indagatoria ante la Justicia

Mientras Marcelo Porcel se presentaba este miércoles a la Justicia para ser indagado por los presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico, comenzó a difundirse un video suyo en redes sociales que provocó indignación. Se trata de una filmación de unos 28 segundos donde se lo ve bailar con su esposa en una fiesta.

Según pudo reconstruir Infobae desde el entorno del acusado, la grabación data de un largo tiempo atrás. Fue tomado en Punta del Este, Uruguay, donde Porcel veranea con su familia todos los años. De hecho es la ciudad donde el empresario estaba a fines de 2025, cuando comenzó a avanzar la causa judicial en su contra: para ese entonces, como ya tenía medidas restrictivas, había solicitado autorización a la Justicia para viajar del 17 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026. Volvió antes.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el video, que generó una ola de repudio tanto en redes sociales como entre los padres de los chicos que asisten al colegio Palermo Chico, es incluso anterior a las primeras denuncias en su contra, radicadas a mediados de 2024.

“Nos da asco”, dijo un padre de la institución a Infobae sobre la reacción a la filmación de Porcel bailando entre los miembros de la comunidad educativa del Palermo Chico.

El juez definirá en 10
El juez definirá en 10 días si el empresario es procesado

El video se conoció este miércoles, cuando el empresario de 51 años se presentó la indagatoria solicitada por el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1,y avalada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50. Fue asistido por el abogado Roberto Rallin.

Durante el proceso, Porcel aseguró ser inocente y se negó a responder preguntas. También adelantó que presentará un escrito. “Se le imputaron los hechos que contaron las víctimas, que son los que describió la acusación”, describieron.

Ahora, el juez Carlos Bruniard tiene 10 días hábiles para definir si lo procesa. En este sentido, los familiares de las víctimas dicen estar esperanzados con que eso ocurra y esperan que la causa siga avanzando favorablemente para las víctimas. Se aferran en las palabras de sus abogados, que les aseguran que “es imposible que sea sobreseído”.

El caso

El expediente se centra en lo sucedido entre 2022 y 2024 y reza que el imputado tenía como modus operandi captar la confianza de los amigos de sus hijos y llevarlos a sus domicilios y su lugar de trabajo, organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol, organizando juegos, empujándolos a que hagan apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa.

Marcelo Porcel
Marcelo Porcel

Para el fiscal, todo se llevó a cabo “de manera sistemática, organizada y premeditada... aprovechando los momentos en que los damnificados estaban bajo su guarda provisoria”. A ello debe agregarse que tales conductas se desarrollaban en contextos en los que el imputado tenía el control absoluto. Es que también captaba la confianza de los padres de los chicos.

Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso al imputado una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. En dos teléfonos los peritos hallaron tres imágenes clave: una captura de un chico duchándose y otra en calzoncillos frente a una cama, como cambiándose. Dos de esas fotos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.

Todos los chicos pasaron por cámara Gesell. “Tuvieron el mismo relato genérico. Hablaron del dinero y del alcohol y de los masajes en las piernas, en donde hubo un rozamiento de un testículo”, señalaron fuentes del caso.

La causa tendrá novedades cuando se cumpla el plazo del juez para definir si Porcel es o no procesado.

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