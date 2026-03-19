Crimen y Justicia

El video de un abuso en Quilmes: un sospechoso persiguió a una mujer en la calle, la manoseó y escapó

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad. No hay denuncia, pero las autoridades buscan al agresor en una causa que se investiga de oficio

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Investigan un caso de abuso en Quilmes: un joven persiguió a una mujer, la manoseó y escapó

Una mujer fue víctima de un abuso en plena calle del partido de Quilmes durante la tarde de este martes, cuando un sospechoso la persiguió, la manoseó y huyó. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona.

Las autoridades comentaron que no hay denuncia radicada, pero que igual se investiga de oficio, dijeron fuentes oficiales a Infobae.

Todo sucedió a las 15:50 en la intersección de Andrade y Joaquín V. González, en el barrio El Dorado de la zona Oeste de Quilmes. Las imágenes muestran a la víctima caminando por el medio de la calle, sin advertir que el agresor la seguía de cerca.

El sospechoso, vestido con remera roja, pantalón corto claro y ojotas, se acercó sigilosamente y, en un instante, la atacó por detrás tocándola por debajo de la pollera.

El hecho sucedió durante la
El hecho sucedió durante la tarde de este martes

La reacción de la mujer fue inmediata: primero insultó al agresor y, tras unos segundos en shock, comenzó a correrlo. “Concha de tu madre, hijo de puta, pendejo del orto, pajero…”, gritó la víctima, según se escucha en el registro de la cámara.

La situación de abuso no terminó allí, dado que el sospechoso escapó corriendo hacia la esquina de Casares, donde, según testimonios de vecinos, se bajó los pantalones y le mostró sus genitales antes de desaparecer de la escena.

Tras lo sucedido, vecinos de la zona expresaron su preocupación y reclamaron medidas de seguridad. “Tenemos muchas nenas que vienen del colegio y mujeres que vuelven del trabajo. Es muy indignante”, comentó una de las personas que asistió a la víctima.

En diálogo con Noticiero Trece, la vecina relató que escuchó los gritos y salió junto a su marido a ayudar. “Le ofrecimos un vaso de agua, nos explicó lo que pasó. Se fue corriendo hacia la esquina y después nos contó que (el abusador) se bajó los pantalones y le mostró sus partes”, agregó.

La zona donde ocurrió el abuso fue señalada por los lugareños como un punto con falta de iluminación y la presencia de un muro que dificulta la visibilidad.

Según relatan, en esa cuadra ya se habían producido otros episodios delictivos. “Es una boca de lobo, es una oscuridad. El muro este no te da visibilidad a nada”, dijo una residente. Además, indicaron que los intentos de robo en la cuadra son frecuentes.

El video del ataque, que se viralizó rápidamente en grupos vecinales y redes sociales, llegó a manos de las autoridades del municipio que ya buscan identificar al agresor: como no hay denuncia, se inició una investigación de oficio y el abusador está siendo buscado.

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