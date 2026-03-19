Crimen y Justicia

Brutal golpiza en Mendoza: intentó frenar una pelea, le pegaron y lo dejaron inconsciente

La víctima tiene 19 años. La familia del joven denunció que fue “abandonado” tras el ataque

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La agresión se produjo en Mendoza

Un joven de 19 años permanece internado tras haber sido brutalmente agredido este fin de semana a la salida de una fiesta en Mendoza, mientras intentaba detener una pelea. Debido a la gravedad de las lesiones, deberá ser operado.

El hecho, captado en un video que acompaña esta nota, ocurrió en la madrugada del sábado a la salida del boliche Wabi Fun, en Luján de Cuyo.

La víctima, identificada como Agustín, había salido con su novia y amigos esa noche. En las imágenes registradas por un testigo y que se viralizaron posteriormente, se observa cómo, al intentar separar a dos jóvenes que se estaban peleando, recibió un golpe directo en la cara que lo dejó inconsciente.

Agustín cayó al piso y, según reconstruyeron medios locales, actualmente se encuentra internado en un centro de salud. Sufrió una fractura en el maxilar, una fisura en el pómulo y deberá someterse a una intervención quirúrgica por la contusión en el ojo.

La agresión ocurrió a la
La agresión ocurrió a la salida del boliche Wabi (Google Maps)

“Fue terrible lo que vivimos. Ya radicamos la denuncia, lo vio el médico forense y el agresor está identificado”, relató su madre, en declaraciones a Los Andes. El padre, en tanto, siguió: “El video lo pude ver una sola vez. No entiendo el nivel de maldad y violencia de estos golpeadores, porque salen a buscar problemas nada más”.

De acuerdo con el relato de la víctima, los problemas con los agresores comenzaron dentro del club. El mismo joven que golpeó a Agustín habría estado hostigando, junto a sus amigos, al grupo; según denunciaron, incluso llegó a tomar del cuello a una de las amigas de la víctima. Los cruces continuaron una vez que salieron de la fiesta.

Tras recibir el golpe que lo noqueó, Agustín logró recuperarse y regresar a su casa cerca de las 07:30. Sin embargo, su familia denunció que fue abandonado tanto por los policías presentes como por las autoridades del boliche: “Ni los patovicas ni los policías que estaban en el lugar lo asistieron ni llamaron a una ambulancia”, sostuvo Vanesa, la madre.

“No entiendo cómo nadie hizo nada, no lo puedo creer. Tienen que entender que esto le puede pasar a cualquiera, estos chicos salen con la intención de atacar, no buscan nada más”, agregó Fernando, el padre.

Agustín sufrió lesiones en el
Agustín sufrió lesiones en el maxilar y en un ojo (Captura de video)

“Le arruinaron la vida a mi hijo”

Al llegar a su casa, el joven le dijo a su madre: “Ma, me pegaron”, y se volvió a acostar, mientras ella salía a trabajar. Aunque permaneció en reposo, los dolores continuaron, por lo que el domingo sus padres lo trasladaron a una guardia en Maipú.

Los estudios médicos confirmaron que Agustín sufrió lesiones en el maxilar y en un ojo, y ahora espera ser intervenido en el hospital Santa Isabel de Hungría.

Según medios locales, tras la viralización de las imágenes, el agresor fue identificado. La denuncia fue presentada en la Oficina Fiscal N° 10 de Maipú, y ahora la Justicia deberá avanzar con las pruebas recopiladas.

“Lo hemos identificado por los videos. Me han llegado muchísimos mensajes, tenemos los nombres, pero todo lo tiene mi abogada, para que lo remita a la Justicia así pueden avanzar”, continuó Fernando. Y cerró: “Se viene una larga recuperación. Le arruinaron la vida a mi hijo que trabaja, estudia y había salido solo a divertirse con sus amigos”.

Un violento episodio se produjo
Un violento episodio se produjo a la salida de un boliche en Rosario.

Ese mismo sábado, en medio de una pelea a la salida de un boliche en la ciudad de Rosario, una joven fue atacada con un objeto punzante en el rostro y la cabeza, por otra mujer. La pelea entre las dos jóvenes ocurrió sobre la calle Urquiza al 1800 y quedó registrada en un video capturado por los testigos.

Según informó el portal Rosario3, el episodio ocurrió el sábado por la madrugada afuera del local bailable. Durante el enfrentamiento la agresora sacó una tijera y propinó cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo a la joven de 18 años.

La víctima debió ser asistida en el lugar por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), que determinó que, pese a la gravedad de las lesiones, la joven se encontraba fuera de peligro y no requirió traslado hospitalario.

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