Crimen y Justicia

Se negó a declarar el policía acusado de asesinar al docente que trabajaba como chofer de aplicación

Matías Alejandro Visgarra Riveros (23), imputado por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, fue detenido este domingo. Lo arrestaron en la unidad de la Policía Bonaerense donde trabajaba

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Cristian Eduardo Pereyra, el docente
Cristian Eduardo Pereyra, el docente asesinado en La Matanza

Matías Alejandro Visgarra Riveros (23), el agente bonaerense acusado por el crimen de Cristian Eduardo Pereyra, se negó a declarar. El policía está detenido desde el lunes por el homicidio del docente de 39 años, quien trabajaba como chofer de aplicación. Según la reconstrucción del hecho, la vícima fue asesinada a tiros por el uniformado cuando este se subió como pasajero a su auto.

El imputado, que trabajaba en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza, se sentó en las últimas horas frente al fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, y permaneció en silencio ante las preguntas que le realizaron sobre el crimen que se le imputa

Según pudo saber Infobae a partir de fuentes del caso, Visgarra Riveros, quien acumulaba deudas por más de $1,7 millones con créditos bancarios y villeteras virtuales, decidió no hablar durante su indagatoria y permanece detenido como el único sospsechoso de haber matado a Pereyra sobre la Autopista Presidente Perón, a la altura de la localidad de Virrey del Pino.

Más tarde, el fiscal Arribas mantuvo un encuentro con Brenda y Victoria, las hermanas de la víctima. Durante esa reunión, de acuerdo a lo que pudo corroborar este medio, no surgieron datos relevantes para la investigación, pero sí sirvió para que la familia del educador fallecido conozca los avances de la causa.

Pereyra se desempeñaba como docente técnico de tres escuelas del partido de La Matanza. Acumulaba horas de trabajo para llegar a fin de mes con más dinero en su bolsillo, pero aún así se le complicaba. Por eso, en sus tiempos libres también trabajaba como chofer de aplicaciones de viajes.

Este sábado por la noche, mientras realizaba un traslado, fue asesinado. Según la investigación, el último pasajero que subió a su auto, Visgarra Riveros, le disparó con su arma reglamentaria en la autopista Presidente Perón. La víctima murió casi en el acto.

Empleado de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Pereyra enseñaba en tres instituciones al mismo tiempo: la Técnica N° 2 de Ciudad Evita, la EEST N° 8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N° 10 de Villa Madero.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, publicaron desde la Técnica N° 8 matancera en sus redes sociales, en relación al brutal crimen de Pereyra.

Amante de los autos, Cristian también era mecánico de su propio taller. Incluso, solía asistir al picódromo de La Matanza para asistir a los eventos de picadas.

“En marzo, los docentes quedan a disposición de buscar más horas y él era provisional. Entonces tenía que buscar más horas para cobrarlas en abril. Marzo era el mes que estaba más flojo de dinero. Entonces salió a hacer más viajes de lo habitual para pagar su alquiler”, explicaron este lunes las hermanas de Cristian, al dialogar con los medios de prensa que aguardaban su palabra.

El auto de la víctima.
El auto de la víctima.

Fue en ese contexto que Cristian, durante la noche del último sábado, tomó un viaje en la localidad de Mariano Acosta. El pasajero era Visgarra Riveros.

En circunstancias que aún investiga el fiscal Arribas, el atacante disparó contra Pereyra, quien agonizó en el lugar del hecho durante varios minutos hasta que falleció, de acuerdo a las fuentes.

Luego, Riveros se subió al auto de la víctima, un Chevrolet Corsa color gris oscuro, y condujo hasta la localidad de Ciudad Evita. Una vez allí, descartó el vehículo sobre la calle Coronel Espejo, entre El Airampu y El Esporal, a la vera de las vías del tren Belgrano Sur, y caminó hasta la base de la UTOI La Matanza, ubicada a unas 15 cuadras y donde, casualmente, se le practicó la autopsia al cuerpo de su victima.

“El policia se va a trabajar con el auto de mi hermano. Lo descarta en Ciudad Evita, a 10 cuadras de Puente 12, y es el mismo lugar donde le terminan haciendo la autopsia a mi hermano. O sea, este policia estaba trabajando con total impunidad mientras le hacian la autopsia a mi hermano”, advirtió una de las hermanas de Cristian.

Según lo describieron ellas mismas, Cristian era un muy buen padre y muy querido en la localidad de Virrey del Pino, donde residía junto a su mujer y su hija de 3 años.

De perfil familiero, solía compartir distintos momentos con su círculo más cercano. “Fue la peor noticia que nos podrían haber dado en la vida. Somos tres hermanos, muy unidos, siempre estamos juntos, nos vamos de vacaciones juntos, comemos los fines de semana”, contaron Brenda y Victoria entre lágrimas.

El fiscal Arribas ordenó la aprehensión de Visgarra Riveros, quien en la app de viajes aparecía como el último pasajero que había levantado la víctima.

Estamos destruidos, nos arruinaron la vida. No pudimos dormir pensando en que mi hermano estuvo tirado en la autopista, en la oscuridad, agonizando, teniendo miedo y seguramente llorando, porque quería ser parte de la vida de su hija. Acá estamos paradas por mi hermano, porque mis papás ni se pueden levantar de la cama”, concluyeron las hermanas de la víctima.

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