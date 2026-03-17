Crimen y Justicia

San Martín: mataron por error a una mujer cuando iba a la iglesia en medio de una guerra narco

Francisca Centurión fue asesinada en José León Suárez cuando salía rumbo a misa. Su familia la despidió ayer y reclama justicia, mientras la violencia narco suma víctimas, según reveló Paulo Kablan en Infobae al Regreso

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El asesinato de Francisca Centurión en José León Suárez expone la escalada de la violencia narco en San Martín

El asesinato de Francisca Centurión en José León Suárez, ocurrido el domingo en el conurbano bonaerense, revelado en exclusiva por Paulo Kablan en Infobae al Regreso, evidencia la escalada de la violencia narco en San Martín. La víctima, de unos 60 años, fue acribillada por sicarios en su casa antes de salir rumbo a misa, en un ataque que era dirigido originalmente a un familiar vinculado a una banda narco.

En Infobae en vivo, Kablan brindó detalles del caso: “Mientras estamos hablando, se está disputando una guerra narco, una narcoguerra que lleva más o menos, de acuerdo a los últimos registros, 10 homicidios en enero, 6 en febrero. Esa es la cantidad de muertes que tiene una disputa narco de la que poco se habla”.

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Kablan expuso que Francisca Centurión era “una abuela, una señora de unos 60 años, que el domingo pasado se estaba preparando para ir a la iglesia con su marido y su familia. Estaba en el primer piso de su casa. Buscaban a un sobrino que no vive allí, pero tiene antecedentes. Ella sale al balcón y le dice a los sicarios: ‘No está, no vive acá’. Le pegan un tiro, la matan y cae del balcón”.

El periodista remarcó que Francisca “no tiene nada que ver con el mundo del delito”, pero su familia se vio involucrada en la violencia narco por la relación con un sobrino prófugo, integrante de una de las bandas. “Hoy la familia pidió justicia y ayer la despidieron en el cementerio. Siguen amenazando porque el sobrino no aparece. Sobrino que integraba esa banda y aparentemente se quedó con un vuelto al narcotráfico en el medio de disputas territoriales”, detalló Kablan.

San Martín ha sido históricamente escenario de disputas entre clanes narcos, como el de Miguel Ángel ‘Mameluco’ Villalba, actualmente detenido y reconocido como uno de los principales exponentes del narcomenudeo en la zona. “Por un momento hasta quiso ser intendente, hizo campaña política cuando recuperó la libertad”, relató Kablan sobre Villalba.

La víctima, una mujer de
La víctima, una mujer de 60 años, fue acribillada por sicarios que buscaban a un familiar vinculado a bandas narco (Infobae en Vivo)

La disputa actual enfrenta a bandas que buscan controlar villas y asentamientos como la Villa Loyola y el Barrio 18, áreas donde la violencia se materializa en balaceras, amenazas contra la Justicia y atentados contra familias ajenas a las organizaciones criminales. De acuerdo con Kablan, “La Villa Loyola, que es capitaneada por un ex lugarteniente de Mameluco, que lo conocen como un tal Alicho, maneja la Villa Loyola y los asentamientos del norte. José León Suárez y Billinghurst, donde está el Barrio 18, la villa de Mameluco, están disputándose el control”.

La familia de Francisca Centurión permanece bajo amenaza. Kablan advirtió: “Fijate que son tan violentos, tan particularmente violentos y se sienten impunes, que hoy el hijo contó que siguen recibiendo amenazas. Ellos estaban haciendo los vecinos una marcha pidiendo justicia y no hablan mucho porque los asesinos siguen llamando y amenazando a la familia”.

El periodista explicó la dificultad de erradicar la presencia narco en la zona: “Hay una cultura narco que vino para quedarse. Y es aspiracional para muchos chicos muy jóvenes que no encuentran otra forma de llegar a tener cierto poder económico y social para ellos que ser líderes barriales de la comercialización de la droga”.

La disponibilidad de estupefacientes y la fragmentación policial complican el control territorial: “En San Martín se dio algo bastante particular hace algunos meses en silencio. El jefe de Policía de la provincia, Javier Villar, relevó a todos el año pasado y sacó cierta connivencia. Hubo épocas en donde la connivencia entre policías y narcos era total. Hoy eso ha cambiado. ¿Hay policías que viven del negocio del narco en esa zona? Sí, pero no es estructural porque hubo un descabezamiento de las fuerzas de San Martín”, completó el periodista especializado en policiales.

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