Crimen y Justicia

Video: pánico en un partido de fútbol amateur por una balacera en La Matanza

Jugadores y espectadores del encuentro debieron buscar refugio a causa de los disparos

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Varias detonaciones se escucharon en medio de un partido de fútbol amateur, en Rafael Castillo

Un tiroteo ocurrido en una cancha ubicada en Villa Scasso, en Rafael Castillo, interrumpió un partido de fútbol amateur. De acuerdo al video, las primeras detonaciones se percibieron a distancia y no interrumpieron el partido, pero la escalada en la cantidad y proximidad de los disparos forzó a la totalidad de los presentes a buscar refugio de forma inmediata en el

El hecho ocurrió en canchas ubicadas en la calle Spilimbergo, en esa localidad del partido de La Matanza. Una de las personas que se encontraba en el lugar le pidió al resto, con un grito, que se tirara al suelo en medio del caos, mientras suenan las detonaciones. El origen del enfrentamiento es materia de investigación.

Se observa el momento previo
Se observa el momento previo o durante el incidente de Tiros en una cancha de fútbol amateur, con personas en el campo de juego y otros en el área de espectadores, bajo la iluminación nocturna.

La presencia de un vehículo en las inmediaciones fue captada desde otro ángulo en una segunda secuencia difundida por SM Noticias, donde se registró el desplazamiento en reversa de un Renault Fluence. En ese instante, las cámaras advirtieron a un hombre aferrado a la puerta trasera, intentando protegerse de los proyectiles.

La investigación policial se centra en el análisis del material audiovisual aportado por los testigos y las propias cámaras del complejo y de su entorno.

Antecedentes

Pelea entre barras de Vélez y policías: el momento del disparo

En abril de 2025 se registró una escena similar cuando policías de la Ciudad que jugaban un partido de fútbol amateur, en cercanías a la cancha de Vélez Sarsfield, protagonizaron un confuso episodio, que incluyó un disparo, cuando se cruzaron con barras del club de Liniers que habían asistido al encuentro contra Peñarol por la Copa Libertadores.

El hecho ocurrió en una cancha de fútbol 5, ubicada en Barragán y Juan B. Justo, a unos 100 metros de El Fortín, cerca de la 1 de madrugada. En ese sitio, los efectivos, de franco y de civil, discutieron con unos 14 barras que pasaron por el lugar, indicaron fuentes policiales a Infobae. La escena quedó registrada en video.

En tanto, hace unos seis meses, una cancha de fútbol de Rosario fue escenario de un hecho de extrema violencia cuando, en medio de un partido, un hombre ingresó al predio y abrió fuego contra los presentes. El ataque a tiros dejó a cinco jóvenes heridos de bala.

La balacera ocurrió en el barrio Empalme Graneros, en la zona noroeste de Rosario. El sonido de las detonaciones generó pánico entre los presentes, que se dispersaron buscando resguardo. Testigos y personal policial colaboraron en la asistencia y traslado de los heridos a centros médicos.

Entre las víctimas figuran cinco jóvenes de entre 16 y 23 años. El menor sufrió un disparo en una mano. Dos jóvenes de 19 años presentaron heridas de diferente gravedad: uno tuvo una lesión en el brazo derecho con fractura y el otro, una herida en el muslo derecho.

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