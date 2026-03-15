Tras tres meses prófugo, capturaron al último preso que había escapado de una comisaría de Mendoza

El prófugo fue identificado mientras caminaba por la vía pública (Gentileza: Mdz Online)

Después de tres meses de intensa búsqueda, la Policía de Mendoza logró recapturar a Emiliano Carlos Jofré (34), quien era el único recluso que permanecía evadido de la Justicia, tras haber participado del escape de la Comisaría 12 de San Martín. Su cómplice había sido detenido en diciembre de 2025.

El fugitivo fue localizado y arrestado este sábado en el barrio San Pedro. El operativo se llevó a cabo alrededor de las 13:00 horas, cuando los agentes que patrullaban la zona identificaron al sospechoso y, mediante sistema biométrico, confirmaron su identidad.

Según los antecedentes judiciales, el acusado había sido encarcelado pocos días antes de la fuga por tenencia ilegal de arma de fuego. No obstante, acumulaba dos condenas previas por hechos de violencia de género. Por una de ellas lo condenaron a un mes y 26 días en prisión en mayo de 2023 por amenazas calificadas y desobediencia, mientras que en agosto de 2024 fue condenado a seis meses y seis días tras haber admitido su autoría en tres episodios de amenazas y lesiones leves.

La fuga, ocurrida en la madrugada del 10 de diciembre de 2023, se produjo por un boquete de 15 centímetros de alto por 40 de ancho hecho en una pared de la comisaría. Por medio de ese hueco, Jofré y su cómplice, Enzo Leonel Páez, salieron del edificio, para luego concluir la huida a través de los techos de los comercios y las viviendas linderas.

El hueco por donde escaparon los detenidos (Gentileza: Mdz Online)

Tras el incidente, se activó un operativo policial que incluyó rastrillajes en el área y la utilización de drones, aunque los esfuerzos resultaron insuficientes hasta ahora. De acuerdo con la información publicada por el sitio Mdz Online, la Inspección General de Seguridad (IGS) abrió un sumario administrativo para evaluar el desempeño de los tres agentes que estaban presentes durante el escape.

En el caso de Páez, las autoridades lograron capturarlo cuatro días después de la fuga, es decir, el 14 de diciembre en la intersección de las calles Jacarandá y Los Robles. La detención fue realizada por un miembro de la Gendarmería Nacional que lo identificó estando de civil y, con ayuda de vecinos, logró reducirlo hasta que fue nuevamente asegurado por la policía local.

De acuerdo con la información obtenida por Los Andes, el preso tuvo que ser asistido en la guardia del Hospital Perrupato, debido a que tenía lesiones visibles. Sin embargo, una vez que le dieron el alta médica, regresó a su lugar de reclusión.

Detuvieron a un hombre que estaba fugitivo, tras ser acusado de abusar de una nena de 4 años

El pasado 30 de enero, los agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron en la localidad de Wilde, provincia de Buenos Aires, a un hombre de 29 años que estaba prófugo, luego de haber sido acusado de abusar sexualmente de una nena de 4 años.

El hombre era pareja de la madre de la víctima (Gentileza: El Editor Mendoza)

La detención se realizó en la intersección de Camino General Belgrano y Bouchard, en el partido de Avellaneda, luego de un operativo de vigilancia encubierta. Según la información oficial, la investigación incluyó pericias y entrevistas a la víctima en una Cámara Gesell.

La declaración de la menor de edad fue clave para validar el relato. De acuerdo con la información publicada por El Editor Mendoza, indicaron que el expediente será elevado a juicio por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 25, presidido por el juez Marcelo Romero.

Los hechos se produjeron entre mayo de 2021 y enero de 2022 en un domicilio del barrio porteño de Balvanera. Según se desprende de la documentación judicial, el acusado era pareja de la madre de la víctima y convivía con ambas en ese período, aprovechando los momentos en que la mujer se ausentaba por trabajo para quedar al cuidado de la niña.

La intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA se activó luego de que el imputado escapara antes de la audiencia judicial, iniciándose tareas de inteligencia y análisis de datos. La causa se originó por la denuncia presentada por el padre de la niña, tras notar cambios en la conducta de su hija.