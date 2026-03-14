Crimen y Justicia

“A mi mamá la golpeaba”: la hija de la mujer asesinada en Caleta Olivia reveló cuál era el vínculo con el detenido

Ada Barroso Quilo fue encontrada muerta en la casa de su pareja y principal sospechoso. Pese a que aseguró que se había descompensado, la autopsia confirmó que había sido estrangulada

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La víctima presentaba signos de
La víctima presentaba signos de haber sido estrangulada manualmente

En medio de la investigación por el femicidio de Ada Barroso Quilo, la mujer que habría sido estrangulada por su pareja en Caleta Olivia, su familia brindó detalles sobre cómo era el espiral de violencia en el que estaba inmersa la víctima. “Nunca nos escuchó”, lamentó su hija Valery.

“Sabíamos que a mi mamá la golpeaba. Se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear”, reconoció la hija de la víctima, tras contar que había intentado convencerla de que abandonara esa relación, pero que nunca tuvo éxito.

Al mismo tiempo, la joven reconoció que para ella “fue muy chocante” ver el estado en el que había quedado su madre. “La encontraron con fracturas en las costillas, nariz, cortes visibles y estaba rasguñada en el rostro”, describió.

Tras contar que había declarado que Ada era víctima de violencia de género, indicó que se cruzó con el detenido en la dependencia policial. “Esta persona se juntó con mis tíos y dijo que tuvo un paro cardíaco y convulsiones, estuvo mintiendo en varias oportunidades”, denunció al contar que también habría mencionado que le habría mordido los dedos cuando intentaba ayudarla.

La zona donde fue encontrada
La zona donde fue encontrada Ada sin vida

Desde que la autopsia revelara que la causa de muerte fue por asfixia mecánica, su familia exigió justicia tras denunciar que el padre de la ex pareja y principal acusado del crimen, S. J. Navarro, sería un miembro de la fuerza policial local. “Queremos hacer justicia y que no quede en la nada”, reclamaron.

“Mi familia perdió una hermana, una madre, una hija”, lamentó Jheymi, sobrino de la víctima, tras recriminarle al acusado que hubiera mentido sobre las circunstancias en las que murió la mujer. “De forma cobarde difundió como que había pasado durante las relaciones sexuales, lo cual fue una mentira y con un descaro lo dijo en frente a mi familia”, apuntó.

De la misma manera, el sobrino de Barroso Quilo cuestionó que el detenido hubiera llamado a un amigo aparentemente antes de dar aviso a las autoridades. “Llamó a su amigo inventando una historia acerca de cómo mi tía había muerto”, acusó.

Según la entrevista que brindaron a La Opinión Austral, los familiares de Ada criticaron las faltas de certezas desde el minuto cero, ya que primero les habrían dicho que habría sufrido una convulsión y, luego, un supuesto paro cardíaco. No obstante, el rumbo de la causa dio un giro al conocerse los resultados del informe forense.

El personal de la Comisaría
El personal de la Comisaría 5° corroboró que la mujer ya estaba muerta

“No merecía esta muerte tan triste”, lamentó su hija, tras reiterar que todos los intentos de su familia para que se alejara de esa persona no dieron frutos. “Nunca nos escuchó”, insistieron al revelar que la mujer tenía planes para regresar a su tierra natal, Cochabamba, en Bolivia, con la intención de reencontrarse con su padre después de estar 20 años distanciados.

Finalmente, el sobrino de Ada manifestó que tenía certezas de que ella había luchado por seguir viva. “Estoy más que seguro que mi tía luchó hasta el final por su vida, no solo por ella, por su hija, por su madre, por todos”, cerró.

El caso

Ada Barroso Quilo fue encontrada sin vida en una vivienda de la calle Las Margaritas al 1500, tras un llamado de emergencia recibido por la Comisaría Quinta alrededor de las 02:00 horas del miércoles 11 de marzo. Esa madrugada, un amigo del acusado les habría dicho a los agentes que ambos participaron en los intentos de reanimación.

Según informaron las autoridades, el hombre de identidad desconocida contó que Navarro lo había llamado para pedirle ayuda porque la mujer supuestamente había sufrido una descompensación durante un encuentro sexual.

Finalmente, la mujer fue declarada muerta por los servicios de salud. Asimismo, la inspección médica realizada en el domicilio descartó que se tratara de un accidente, lo que derivó en el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial para su autopsia.

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia dispuso la apertura de una investigación por muerte dudosa y ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz, así como la detención de Navarro, señalado como el único sospechoso. No obstante, aún sigue pendiente que el acusado sea llamado a indagatoria.

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