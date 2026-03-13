Crimen y Justicia

Una mujer murió durante una encuentro sexual y detuvieron a su pareja tras confirmar que fue asfixiada

La mujer ya no tenía signos vitales cuando fue asistida por el personal de emergencias. El principal acusado está a la espera de ser indagado. En un primer momento, el hombre dijo que la víctima se descompensó durante las relaciones

Una investigación por muerte dudosa en Caleta Olivia dio un giro inesperado en las últimas horas, luego de que la autopsia realizada a Ada Quilo revelara que su muerte había sido causada por asfixia mecánica. A partir de este hallazgo, se detuvo a S. F. Navarro (34), el hombre con el que se encontraba al momento de los hechos y que había declarado que la mujer se descompuso durante un encuentro sexual.

Tras conocerse los resultados del informe pericial, la Justicia recaratuló la causa bajo la sospecha de que se habría tratado de un homicidio. Según consideraron las autoridades, los “indicios compatibles con un estrangulamiento manual”, por lo que descartarían la hipótesis inicial de que se hubiera tratado de un accidente o de una descompensación médica.

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, que ordenó la intervención de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz y la detención de Navarro, el único sospechoso identificado hasta el momento. Se trataría del hombre con el que Quilo habría pasado sus últimas horas con vida, hasta que fuera declarada muerta por la Policía de Santa Cruz.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral, el principal acusado permanece aislado desde que fue puesto a disposición de la Justicia. No obstante, hasta la tarde del jueves no había sido indagado formalmente, por lo que se prevé que sea citado en las próximas horas.

Todo comenzó durante la madrugada del miércoles, alrededor de las 02:00 horas, cuando un llamado a la Comisaría Quinta alertó sobre una supuesta emergencia médica en una vivienda de la calle Las Margaritas al 1500. En esa comunicación, habían reportado que había una mujer con dificultades respiratorias, por lo que solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

En el momento en que un patrullero llegó a la dirección indicada, los efectivos se entrevistaron con un joven de 28 años, quien les contó que Navarro lo había convocado minutos antes para pedirle ayuda para asistir a la mujer, quien supuestamente se había descompensado mientras mantenían un encuentro de tipo sexual.

Pese a que la identidad de este segundo hombre no trascendió, se cree que se trataría de un amigo del ahora detenido. Durante esa breve comunicación con las autoridades, relató que ambos habían intentado realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, cuando el personal de salud se presentó en el domicilio, constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Poco después, se identificó que se trataba de Ada Quilo. Producto de la detallada inspección médica, desestimó la hipótesis de accidente y dio paso al protocolo de muerte dudosa, lo que motivó el traslado inmediato del cuerpo a la morgue judicial para la autopsia.

Después de que el caso pasara a ser investigado como presunto homicidio, los peritos de la Policía de Santa Cruz prosiguieron con la recolección de evidencias en la escena, donde analizan rastros físicos, eventuales signos de lucha y cualquier elemento que permita clarificar la mecánica del hecho y el vínculo entre la víctima y el sospechoso.

De la misma manera, la División Criminalística también investiga si existían antecedentes de violencia entre las partes involucradas. Además, indicaron que uno de los puntos a esclarecer apuntaría al tipo de vínculo que la mujer y el acusado habrían tenido.

Para esto, los investigadores consideraron relevante profundizar en la toma de los testimonios. En paralelo, la Fiscalía a cargo de la investigación ordenó que se realizara un análisis de las comunicaciones realizadas por la víctima, con la intención de que los datos que pudiera arrojar esta pericia permitan reconstruir la secuencia previa a la muerte de Ada Quilo.

