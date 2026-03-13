Los vecinos afectados por el derrumbe de Parque Patricios convocaron a una marcha para pedir Justicia

Un afiche convoca a una concentración pacífica en Parque Patricios para exigir justicia y la recuperación de viviendas tras un derrumbe, con detalles de la marcha y una cuenta para donaciones.

Los cientos de vecinos evacuados por el derrumbe del complejo habitacional de Parque Patricios convocaron a una marcha pacífica para pedir Justicia y reclamar a las autoridades que intervengan tanto en su reubicación como para ayudarlos a recuperar sus pertenencias.

La manifestación se realizará este sábado 14 de marzo desde las 12 del mediodía en la esquina de Astor Piazzola y Montesquieu. “Queremos nuestras casas”, reza el flyer que hicieron circular entre los habitantes del edificio, que el pasado martes 3 de marzo sufrió el coalpso de una losa sobre un estacionamiento subterráneo y provocó a evacuación total del lugar. La convocatoria también aporta un alias, a través del cual piden colaboración económica: evacuados.eba a nombre de José María Rosa.

Desde la madrugada en la que ocurrió el siniestro, las familias fueron trasladadas a diferentes hoteles de la Ciudad de Buenos Aires. Los gastos los sumió la Constructora Sudaméricana S.A. (COSUD) a cargo de la obra. Sin embargo, a más de una semana del hecho, los vecinos piden buscar sus pertenencias y, en algunos casos, una reubicación.

El lugar del hecho desde una vista aérea. Fotografía: Gastón Taylor

Esto se debe a que entre los evacuados hay personas con discapacidades o enfermedades de distintos tipos que necesitan cuidados especiales y medicación. En muchos casos, algunos de los esenciales quedaron en los departamentos de los que debieron huir por peligro de derrumbe.

También hay al menos dos chicos con autismo y que ataviesan situaciones complejas porque no pueden ir a sus terapias y porque además necesita un lugar estable para no alterarse e intentar mantener su vida en “condiciones normales”.

El derrumbe “era previsible”

El informe técnico realizado por la Oficina Inspecciones del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad poco después de que la losa de 50 x 70 metros cayera sobre el estacionamiento del complejo de PROCREAR en Parque Patricios determinó que el colapso era previsible. La conclusión es concisa: dice que hay elementos para atribuirle la falla a "sobrepeso y falta de mantenimiento".

Según surge de la declaración judicial de una de las inspectoras convocadas por la Oficina de Siniestros para hacer el levantamiento de muestras en la zona, la losa que se desprendió, que destruyó 65 vehículos y provocó la evacuación total del complejo, presentaba "desprendimiento de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural".

Donde esta el predio donde se derrumbó el garage en Parque Patricios

En este sentido, remarcó que todavía había riesgo de derrumbe al momento de la inspección y que por eso solo pudieron recorrer un sector del estacionamiento. “Tuvimos que salir inmediatamente porque estaba la losa cedida estaba trabajando. Eso es cuando se hace silencio se escuchan ruidos, crujidos, como que se está asentando. Al no saber efectivamente el estado en el que estaba, no sabíamos qué grado de afectación tenía el sector donde estábamos bajo del edificio", explicó la experta.

En el recorrido, no obstante, detectaron que la viga de borde estaba arriostrada a la losa cedida y provocaba desprendimiento de recubrimiento de la estructura. También zonas donde los hierros de la losa estaban desprendidos y no se encontraban correctamente vinculados con la viga. Todo fue incorporado a la pericia.

Oficiales de la Policía de la Ciudad custodian la zona de edificios evacuados en Parque Patricios después del derrumbe.

Entre otras cosas, el informe también subrayó la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, señalado como “algo inusual” para este tipo de construcciones.

Las imágenes y planos aportados al expediente muestran desprendimientos de recubrimiento en columnas y armaduras expuestas. También deformaciones visibles en las vigas cercanas a la escalera.

Según el informe técnico, los daños incluían fisuras verticales y horizontales en paredes externas, filtraciones de agua, manchas de humedad y sectores donde la viga aparecía sólo con los hierros sin el hormigón que debería cubrirlos.

Sobre la losa se detectó un relleno de 40 centímetros de suelo, cubierto por una capa tipo laja. Esta sobrecarga, combinada con filtraciones, profundizó el deterioro y fue señalada como posible causa del derrumbe.