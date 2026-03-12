Crimen y Justicia

Un hombre fue detenido por masturbarse dentro de una camioneta viendo mujeres en el Bosque de La Plata

La Policía Bonaerense detuvo al sospechoso de 65 años este mediodía, tras una denuncia que incluyó un video en el que aparece dentro de su vehículo realizando exhibiciones obscenas

Un video grabado por una
Un video grabado por una de las víctimas, donde se observa al acusado en el interior de la camioneta, fue incorporado a la causa

Un hombre de 65 años fue arrestado por la Policía Bonaerense en el Bosque de La Plata tras ser señalado por varias mujeres como autor de exhibiciones obscenas durante el mediodía.

El procedimiento, iniciado a partir de un llamado al 911, derivó en la detención de un sospechoso que, según la denuncia, se desplazaba en una camioneta roja y permanecía estacionado mientras observaba a quienes transitaban por el lugar.

Este jueves, la Policía se desplazó hasta la intersección de diagonal 113 y 119, donde una de las víctimas aportó datos clave sobre el comportamiento del involucrado y la descripción del vehículo. “Se estaciona en el Bosque de La Plata y se masturba mirando a las mujeres que pasan por allí”, señaló la denunciante.

A partir de esos detalles, los agentes desplegaron un operativo en la zona y localizaron al hombre en 120 entre 53 y 52. El detenido fue identificado como A.J.C., de 65 años. Los policías procedieron a su aprehensión y posterior traslado a la Comisaría 2ª de La Plata, donde quedó a disposición de la justicia.

El vehículo incautado, una camioneta roja, permanece bajo custodia policial en la dependencia de La Plata

En el expediente figura un video grabado por una de las denunciantes que muestra al acusado cometiendo el delito dentro de una camioneta Peugeot Partner roja, vehículo que fue incautado y sumado a la causa. Dicho registro resultó determinante para avanzar en la investigación.

La causa, que se investiga como exhibiciones obscenas, quedó a cargo de la Fiscalía 2 de La Plata, que conduce Betina Lacki.

Fuentes del caso indicaron que se analizaron cámaras de seguridad públicas y privadas para reconstruir los movimientos del sospechoso en el Bosque de La Plata.

