Condenaron a un hombre a 6 años de prisión por abuso sexual, hurto y explotación laboral en San Martín

El taller textil se encontraba en la localidad de Moreno donde la víctima denunció que sufría de maltrato laboral

La sentencia fue dictada el lunes pasado luego de que el acusado, Wilson Mamani Luján, fue hallado culpable de abuso sexual. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 de San Martín condenó al hombre a 6 años de prisión.

El hecho ocurrió el 21 de enero de 2024 cuando una mujer recién llegada al país fue a trabajar como costurera en un taller textil, ubicado en la localidad de Moreno. Según la denuncia, la víctima fue abusada sexualmente con acceso carnal. Además, declaró haber sufrido de explotación laboral en el taller.

El fallo, dictado conforme al pedido del fiscal general Carlos Cearras, implica una respuesta judicial vinculada no solo al hecho de violencia sexual sino también a las condiciones de vulnerabilidad en que la víctima fue captada e instalada en Buenos Aires, según informó la Procuración General de la Nación en su portal oficial.

Según el relato de los sucesos, la mujer de nacionalidad boliviana y actualmente de 26 años, arribó a la Argentina el 22 de octubre de 2023 tras haber sido reclutada con la promesa de trabajar como costurera. A su llegada fue alojada en un taller textil de la localidad bonaerense de Moreno, propiedad del hermano de Wilson Mamani Luján, y su pareja.

Comenzó un ciclo de explotación laboral y según relató al declarar, los dueños la agredían físicamente, la amenazaban, la mantenían en régimen de incomunicación y le retenían la documentación. Además de las tareas de costura, le imponían obligaciones de limpieza, cocina y orden, sin que recibiera el pago prometido por su trabajo.

El 20 de enero de 2024, la mujer logró que la dejaran salir del taller con el pretexto de enviar un regalo a su hija, que reside en Bolivia. Para concretar ese permiso, la responsable del taller impuso como condición que la acompañaran dos sobrinos, de 21 y 23 años. En esa salida se dirigieron a un bar en el barrio porteño de Liniers, donde los jóvenes empezaron a consumir bebidas alcohólicas. Horas más tarde, se les unió Mamani Luján.

En el transcurso de la noche, los sobrinos se retiraron y la mujer quedó a solas con el acusado. Ya entrada la madrugada, Mamani Luján le propuso que pasara la noche en su vivienda en Ciudadela, con la promesa de llevarla de regreso al taller al día siguiente. Durante la estadía, mientras la mujer dormía, el agresor abusó sexualmente de ella y le robó 25.000 pesos junto a su teléfono celular, hecho calificado como hurto por el tribunal.

La víctima permaneció en el lugar hasta la mañana siguiente, puesto que no disponía de dinero para volver al taller. Solicitó entonces salir a almorzar y ambos se dirigieron nuevamente a Liniers. En ese restaurante, la mujer pidió auxilio a un empleado, quien dio aviso a la policía, lo que permitió su rescate.

Las causas por abuso sexual y explotación laboral

Ya bajo resguardo, la mujer declaró ante las autoridades y describió en detalle el ataque sufrido a manos de Mamani Luján, así como las condiciones de sometimiento que padecía por parte del dueño del taller y su esposa. Estas declaraciones motivaron que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 remitiera las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín y diera intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Cámara Federal de San Martín (Fuente: Centro de Información Jurídica)

Así se abrió una segunda causa, esta vez por presunta explotación laboral, en la Fiscalía Federal N°2 de Morón, bajo la supervisión de Mariela Labozzetta, y en el Juzgado Federal N°1 de esa jurisdicción. Dado que el imputado y la víctima se conocieron en el taller textil y que los hechos presentaban coincidencias en tiempo y lugar, el juzgado porteño declinó competencia del caso de abuso sexual y lo remitió a la justicia federal.

Aunque el Ministerio Público Fiscal solicitó unificar ambas investigaciones. Sin embargo, el juzgado federal decidió tramitar los expedientes de forma separada, aceptando la competencia solo sobre el caso de abuso sexual. La investigación sobre la explotación laboral continúa en la justicia federal de Morón.

Wilson Mamani Luján fue considerado responsable penalmente por hechos ocurridos en un contexto que, según la denuncia de la víctima, la mantuvo en situación de vulnerabilidad extrema y en condiciones laborales presuntamente ilegales. La coordinación de organismos judiciales y fiscales argentinos se activó a partir de una denuncia que integraba tanto una agresión sexual como indicios de trata laboral en el circuito informal del sector textil del conurbano bonaerense.