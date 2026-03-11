Una violenta pelea entre jóvenes en Neuquén terminó a los tiros y con una persona herida

Enfrentamiento a golpes entre un grupo en Plaza Huincul (Video: Fuego24.com)

Una violenta pelea entre un grupo de jóvenes en un parque de la ciudad neuquina de Plaza Huincul, terminó con una persona herida de bala y dos detenidos.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del martes, cuando dos grupos se trenzaron inicialmente a golpes en el espacio público. La situación escaló de manera dramática en el momento en que varios de los involucrados sacaron armas y comenzaron a disparar.

Toda la secuencia fue capturada en un video por una persona que se encontraba en el interior de un vehículo estacionado cerca de la disputa. La escena —que se puede observar en el video que encabeza esta nota— se inció cerca de las 3.30 de la madrugada con un enfrentamiento a golpes en Parque de la Convivencia, del que participaron seis jóvenes. La pelea aumentó cuando uno de los participantes se dirigió hacia un Volkswagen Gol blanco, estacionado en el medio de la calle, tomó un arma y disparó sin dudarlo.

Dos de los involucrados en la pelea comenzaron a disparar con armas de fuego

Un segundo involucrado, ubicado a pocos metros, también sacó un arma de la cintura y efectuó algunos disparos. Así, un joven resultó herido en la pierna y el glúteo, quien debió ser derivado a un hospital de complejidad media para recibir atención médica.

De acuerdo con lo informado por LM Neuquén, la herida no revistió gravedad y el joven recibió el alta tras ser evaluado por los profesionales de salud.

La pelea comenzó con patadas y golpes de puño

El ruido de los disparos alertó rápidamente a la Policía neuquina, que arribó al lugar del incidente poco después de los hechos. Los agentes constataron la existencia de una persona herida y desplegaron un operativo para identificar a los responsables, logrando detener a dos sospechosos de disparar, en la ciudad de Cutral Co.

El vehículo en el que se movilizaban fue secuestrado como parte de la investigación. Sin embargo, no trascendió las autoridades lograron incautar alguna de las armas utilizadas en el ataque.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la imputación correspondiente una vez que avance la investigación. De hallarse las armas de fuego, los sospechosos podrían enfrentar cargos por tenencia ilegal de armas, además de las lesiones ocasionadas.

Hubo al menos 6 involucrados

El momento en que uno de los detenidos sacó el arma para disparar

Según el sitio Cutral Co al Instante, consignó que la pelea y los disparos involucraron a personas que aparentemente tendrían antecedentes delictivos.

Otro enfrentamiento fatal en Bariloche

Un adolescente de 18 años fue asesinado de una puñalada este domingo al mediodía en Bariloche, Río Negro. El hecho ocurrió tras una discusión en la vía pública, a poca distancia del Hospital Zonal Dr. Ramón Carrillo, donde la víctima fue trasladada de urgencia. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció debido a la gravedad de la herida. El atacante, que ya fue identificado y detenido, era conocido de la víctima.

Ada María Elflein & Otto Goedecke, Bariloche, la esquina donde ocurrió el crimen

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes que habría compartido la noche del sábado se encontró en la esquina de Otto Goedecke y Elflein, en pleno centro de la ciudad. En ese lugar, por motivos que aún se investigan, se desató una pelea entre el adolescente y otro joven con quien tenía relación previa. La confrontación terminó de manera trágica cuando uno de ellos sacó un arma blanca y le asestó una puñalada en la zona intercostal derecha. La lesión provocó una hemorragia severa, que rápidamente puso en riesgo la vida del agredido.

La víctima fue trasladada a la guardia del hospital cercano, donde los médicos intentaron contener la hemorragia y estabilizarlo, pero el adolescente murió poco después como consecuencia de la herida.

El caso quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la provincia, el Gabinete de Criminalística y la policía local, bajo la intervención del fiscal de turno Guillermo Alejandro Lista. Gracias a los testimonios recogidos en la escena, los investigadores lograron identificar rápidamente al principal sospechoso, quien fue capturado poco después del ataque.

El detenido permanece a disposición de la Justicia. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la violenta discusión y el posterior homicidio.