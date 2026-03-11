“Fue sin intención”: pidieron hasta 8 años de cárcel para el ex de Carolina Píparo por atropellar a dos motociclistas

Así fue la agresión al motociclista en el caso contra el ex marido de Carolina Píparo

Ya no queda nada más por decir. Ahora la decisión está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata. Es que este martes se escucharon los alegatos en el juicio contra Juan Ignacio Buzali, el ex marido de Carolina Píparo, por haber atropellado a dos motociclistas en el barrio La Loma en 2021. También fueron las últimas palabras del acusado: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”.

Todo ocurrió el 1 de enero de 2021. Ese día Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47, entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio, luego de los festejos de Año Nuevo.

En su testimonio, la actual integrante del directorio del Banco Nación destacó en ese entonces que fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera. Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, destacaba la causa. Así, el ahora ex marido de Píparo fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que logró su excarcelación, por lo que llegó al debate en libertad.

Juan Ignacio Buzali, ex marido de Carolina Píparo

En su declaración indagatoria, Buzali negó haber tenido intención de causar daño y afirmó que lo ocurrido fue “un infortunio”. Eso mismo repitió este martes ante los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci.

Las palabras de Buzali fueron luego de que el fiscal Juan Pablo Caniggia explicara por qué lo considera autor del delito de doble tentativa de homicidio. Pidió 6 años de prisión efectiva para el acusado, según publicó el diario La Capital.

Luego, alegaron los abogados de las víctimas: solicitaron la pena de 8 años de cárcel para Buzali. Mientras que la defensa pidió la absolución.

En 2021, Píparo declaró ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción 17 de La Plata, por más de cuatro horas y sostuvo que fue un accidente. Al finalizar, ante la prensa dijo: “En esta provincia los únicos que salen de cacería son los delincuentes. Más allá de lo que opine de esta causa, mi marido es una persona incapaz de dañar a alguien y espero que la Justicia pueda resolver esto pronto”.