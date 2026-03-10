Crimen y Justicia

Está acusada de matar a su esposo y tiene prisión domiciliaria a metros de la casa de sus hijas: “Estamos desesperadas”

Se trata de Sofía Pantoja, imputada por el homicidio de Jorge Pereyra. Irá a juicio por jurados, pero mientras está alojada a cuatro cuadras de su vivienda familiar, en La Plata. Las chicas denuncian que ya las hostigó

Sofía Pantoja, detenida por el
Sofía Pantoja, detenida por el asesinato de su marido en La Plata en 2018

Dos jóvenes de La Plata atraviesan una desesperante situación producto de una decisión judicial. Tienen miedo. Y lo que las aterra es su propia madre, Sofía Pantoja, quien en 2018 fue detenida e imputada por el asesinato a Jorge Pereyra, su pareja y padre de las chicas.

A meses de que comience el juicio por jurados en su contra, previsto para agosto, la Justicia benefició a la acusada con prisión domiciliaria. Así, tras permanecer presa en el penal de Magdalena durante estos años, Pantoja volvió a su barrio. Y el terror de Romina y Patricia Pereyra, las hijas, es que ahora vive a tan solo cuatro cuadras de su casa.

La causa contra Sofía Pantoja se inició el 3 de mayo de 2018, cuando su esposo fue hallado sin vida en la vivienda familiar ubicada en la calle 48 entre 19 y 20, en La Plata. Desde entonces, el expediente judicial avanzó con la imputación de la mujer por “homicidio triplemente agravado por codicia, vínculo y ensañamiento”.

Sin embargo, las hijas, Romina y Patricia, aseguran que se distanciaron de ella antes del crimen. De hecho, contaron a medios locales y a través de sus redes que sufren amenazas y hostigamientos desde mucho antes del hecho.

"Mi mamá es una
"Mi mamá es una asesina", uno de los mensajes de la hija de la acusada en sus redes sociales

De acuerdo a sus testimonios, ambas sostienen que su madre mantuvo durante años una actitud violenta, con episodios de intimidación que se prolongaron incluso mientras permanecía detenida. Las jóvenes relataron que recibían mensajes intimidatorios y que familiares y allegados de Pantoja colaboraban con ese hostigamiento. “Estamos desesperadas, está a cuatro cuadras de nuestra casa y con una familia que la cubre y nos hostigó en todo momento”, afirmó Romina en diálogo con el medio platense 0221.

El caso tomó relevancia pública porque, tras años de prisión preventiva en el penal de Magdalena, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 resolvió otorgar a Pantoja el beneficio de la prisión domiciliaria. La mujer volvió a residir en el mismo barrio donde viven sus hijas.

Durante el proceso judicial, las hermanas no lograron ser reconocidas como particulares damnificadas, lo que las dejó sin acceso al expediente y sin notificación formal sobre las resoluciones adoptadas. “No nos notifican de nada, ni siquiera pudimos rechazar la domiciliaria”, denunciaron. Para ellas, el riesgo es concreto porque, según declararon, Pantoja llegó a decirles que iban a “terminar igual que su padre”.

El homicidio

El hecho que derivó en la detención de Sofía Pantoja ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2018, en la citada vivienda de La Plata. Jorge Pereyra, zapatero de 56 años, fue encontrado muerto con un corte de unos 10 centímetros en el cuello, otro en la mano izquierda y siete puñaladas en el omóplato. La escena fue descubierta por efectivos policiales tras un llamado al 911 realizado por la exesposa de la víctima.

La pareja se había separado y se llevaba mal, pero seguía viviendo bajo el mismo techo por motivos económicos. Según la investigación, Pantoja intentó desligarse del hecho, aunque las pruebas la comprometieron: la policía halló sangre en la cama, el camisón de la mujer y un guante de jardinería que usaba para tareas domésticas.

De acuerdo con el relato del abogado defensor, Bruno Strassera, “el arresto domiciliario no fue apelado ni por la fiscalía ni por el particular damnificado”. Según declaró a 0221, “ni la acusación privada ni pública estuvieron en desacuerdo con que Pantoja volviera a su casa, dando cuenta de que no hay peligros procesales”.

El proceso avanza hacia el juicio, mientras las hijas insisten en que su madre representa un peligro y reclaman que continúe detenida hasta la sentencia. Según el expediente, el crimen se investiga como homicidio triplemente agravado, delito que prevé una eventual pena de prisión perpetua. Mientras tanto, la proximidad física de la acusada mantiene a las jóvenes en alerta permanente y en un estado de angustia que relataron en reiteradas oportunidades ante los medios locales.

UPD violento en Necochea: apuñalaron

Quién era Tomás Alarcón, el

Rosario: dejaron mensajes mafiosos en

El ex de una vedette

Cayó una viuda negra en
Colapinto dio un mensaje de

La fuerte indirecta de Ana

Una ciudad de Texas podría

