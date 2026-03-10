Crimen y Justicia

Cayó una viuda negra en Lomas de Zamora: tenía sedantes y la billetera de una víctima

La mujer está acusada de drogar y robar a un hombre en octubre del año pasado. La investigación incluyó un intenso análisis de sus redes sociales y tareas de seguimiento

El operativo de la la Policía de la Ciudad para detener a una viuda negra en Lomas de Zamora

Agentes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvieron en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora a una mujer acusada de robar a un hombre bajo la modalidad “viuda negra”.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el procedimiento se concretó en una vivienda sobre la calle Julio Massenet al 400, donde efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 arrestaron a la sospechosa luego de una investigación que incluyó análisis de registros fílmicos y redes sociales.

La causa se originó el 11 de octubre de 2025, cuando la imputada presuntamente contactó a su víctima mediante redes sociales y acudido a su domicilio. Allí, ambos compartieron bebidas alcohólicas hasta que la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, constató el robo de varios objetos de valor.

Durante la requisa en la vivienda de la detenida, los agentes incautaron un teléfono celular marca Samsung, una billetera perteneciente al hombre y dos blíster de pastillas de clonazepam.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires incautó alprazolam, dinero en efectivo, un teléfono celular y una billetera durante el operativo en el que detuvo a la sospechosa

Según la investigación, estos elementos habrían sido utilizados en la comisión del delito: la medicación habría servido para inducir el estado de inconsciencia de la víctima y así facilitar el robo, aclararon las fuentes consultadas por este medio.

Una vez reunidas las pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo del juez Darío Bonanno y con intervención de la Secretaría 79 de Eduardo Ricco, junto con el Juzgado de Garantías N° 1 de Lomas de Zamora, autorizaron el allanamiento que resultó en la detención de la mujer.

Días atrás, una joven de 24 años, señalada como autora de robos bajo la modalidad “viuda negra”, fue detenida por la Policía de la Ciudad en Villa Urquiza, tras el hallazgo clave de rastros que la vincularon a la implicada con un hecho ocurrido el 1 de junio de 2025: su huella dactilar en una copa de vidrio y en latas de bebidas energizantes.

La División Investigaciones Comunales 11, encargada del operativo, informó que la imputada fue localizada en un departamento sobre la calle Valdenegro al 3400, tras recopilar pruebas y reunir los elementos sustraídos.

Durante el allanamiento, se incautaron tres celulares, una cámara y tres remeras. Además, encontraron dos sedantes, precisaron fuentes del caso a Infobae. Las fuentes sospechan que la mujer iba a cometer otros golpes.

