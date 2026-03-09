Inseguridad en Tres de Febrero: tomaron del cuello a una mujer y la amenazaron con un arma frente a su familia

Violento robo a una familia en Tres de Febrero

Un matrimonio y su hija adolescente fueron víctimas de un hecho de inseguridad registrado en el Conurbano bonaerense. En esta oportunidad, el escenario fue la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Tres de Febrero, donde dos asaltantes armados -y encapuchados- abordaron a la familia cuando estaba a punto de ingresar a su domicilio.

La secuencia completa, que transcurrió en menos de un minuto, fue captada por una cámara de seguridad municipal instalada en la cuadra, cuyas imágenes podrían ser determinantes para identificar a los sospechosos.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el hecho ocurrió este domingo a la madrugada, minutos antes de la 1, sobre la avenida Benito Pérez Galdós al 9700, entre las calles Evaristo Carriego y General Madariaga.

Uno de los ladrones sujetó con fuerza a una de las víctimas, mientras apuntaba con un arma a padre e hija.

Según se puede observar en el video que encabeza esta nota, las víctimas ya habían cerrado su camioneta Renault Duster gris, incluso la dueña de casa llegó a colocar la alarma, cuando los delincuentes aparecieron en medio de la oscuridad de la noche.

Las imágenes muestran a uno de los asaltantes con un arma de fuego. El delincuente se dirigió a la madre de la chica y la sujetó con fuerza. Luego, la empujó, seimpre apuntandola, hasta un costado de la casa. La mujer, asustada, quedó inmóvil contra la parede, ante el inesperado ataque, mientras el cómplice del ladrón revisaba a su pareja. La adolescente, en tanto, se resguardó detrás de su padre. Aunque ofreció su mochila, no se la llevaron.

En unos 30 segundos, la pareja de ladrones arrinconó a las víctimas, que nunca opusieron resistencia, les robó las pertenencias que llevaban consigo, entre ellas, las llaves de la camioneta. Luego, abordaron el vehículo. Tras algunos intentos fallidos por darle arranque, finalemente, escaparon en la Duster.

Los delincuentes se fugaron en la Renault Duster de las víctimas.

Los investigadores indicaron a este medio que, al ser entrevistada por efectivos policiales de la Comisaría 11a departamental de la Policía bonaerense, una de las víctimas, de 38 años, brindó detalles del robo y contó que los delincuentes escaparon por la avenida Benito Pérez Galdós, en sentido a Márquez.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas por este medio, hasta este lunes al mediodía los sospechosos continuaban prófugos y son intensamente buscados por la zona, cerraron las fuentes.