Crimen y Justicia

Mataron a tres mujeres cada 15 días en 2025 en PBA y se denunciaron 400 hechos de violencia de género cada 24 horas

En el último año, hubo 78 femicidios en Buenos Aires, una cifra que muestra una baja del 20% con respecto a 2024. Más del 90 por ciento de las víctimas conocía a su agresor

Guardar
Durante 2025, la provincia de
Durante 2025, la provincia de Buenos Aires registró 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género

En la provincia de Buenos Aires, el 2025 cerró con una disminución de los femicidios respecto del año anterior, aunque los registros oficiales mostraron que las denuncias por violencia de género elevaron sus cifras.

Según el informe oficial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, durante el año pasado mataron a 78 mujeres, o sea, hubo tres asesinatos cada 15 días.

Mientras que se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a situaciones de violencia familiar y de género. Esta cifra representa el 14,1% de todos los procesos penales registrados en la provincia durante ese año. El documento detalla que el 73,9% de las víctimas fueron mujeres y que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados fueron hombres.

Comparado con el año previo, los datos muestran que en 2024 se habían iniciado 144.972 procesos penales de violencia familiar y de género, lo que indica un crecimiento de las denuncias.

La suba en la cantidad de denuncias implica un promedio de 400 causas iniciadas por día en 2025, una cifra que da cuenta del volumen de situaciones de violencia que llegan a conocimiento judicial en el principal distrito del país.

Más del 90 por ciento
Más del 90 por ciento de las mujeres asesinadas conocía a su agresor, en el 64 por ciento existía un vínculo afectivo previo

El análisis de los femicidios evidencia una baja respecto de 2024, cuando se reportaron 98 víctimas de femicidio y 94 causas judiciales.

No obstante, el informe oficial sostiene que la violencia de género fue el principal móvil en el 60,5% de los homicidios de mujeres consumados durante 2025.

El informe del Ministerio Público puntualiza que el 85,9% de los femicidios ocurrieron dentro de una vivienda, y que en la mayoría de los casos el agresor era conocido por la víctima. El 64% de los hechos involucró un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Por otra parte, el 35,9% de los crímenes se cometió mediante el uso de la fuerza física, mientras que el 23,1% involucró armas de fuego. La franja etaria más afectada fue la de mujeres de entre 18 y 40 años, que representó el 55,1% de las víctimas.

Al observar el comportamiento de las denuncias previas, el documento oficial revela que el 15,4% de las víctimas había realizado denuncias penales antes del crimen. En nueve de los casos existía un vínculo íntimo y en tres era de tipo familiar. Además, se registró que al menos 83 hijos e hijas resultaron víctimas indirectas de estos delitos, de los cuales 46 eran menores de 18 años.

El uso de la fuerza
El uso de la fuerza física se posiciona como el principal mecanismo en los homicidios de mujeres durante el último año

En 2024, el número de femicidios fue levemente superior, aunque el patrón de las víctimas y de los victimarios se mantuvo estable. En ambos años, la mayoría de los agresores tenía entre 18 y 40 años.

La violencia de género no se limitó a los femicidios. El Ministerio Público informó que el 27,7% de las denuncias penales en 2025 correspondió a amenazas, el 24,5% a lesiones y el 12,3% a desobediencia judicial. Otros delitos denunciados con menor frecuencia incluyeron abuso sexual (7,8%) y daño a la propiedad (5,5%).

Respecto de las víctimas masculinas en contextos de violencia de género, el informe relevó 10 homicidios dolosos contra hombres, cometidos mayoritariamente dentro de una vivienda y con armas de fuego o arma blanca.

Durante los últimos 11 años, el registro del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires contabilizó 1.010 mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. La persistencia de estos delitos llevó al organismo a subrayar la importancia de transparentar la información y de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia.

Al menos 83 hijos e
Al menos 83 hijos e hijas quedan afectados por la pérdida de sus madres en casos de femicidio, con 46 menores de edad entre ellos

En la comparación histórica, las cifras muestran que la baja en los femicidios no se traduce en un descenso de la violencia de género en general. Por el contrario, el incremento de las denuncias y la judicialización de los casos reflejan que la problemática sigue siendo un desafío mayúsculo en la provincia de Buenos Aires.

Temas Relacionados

Violencia de géneroFemicidiosCrimenesProvincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Drama en Mendoza: vio que iban a dispararle a su hermano menor, quiso protegerlo y lo mataron

Matías Elio Abrego tenía 26 años. El crimen ocurrió en el barrio San Lucía, del departamento General San Martín. Buscan a los homicidas

Drama en Mendoza: vio que

Murió un preso al saltar por una ventana de un hospital en Mendoza en un intento de fuga

Juan Marcelo Tejada, 35 años y con un nutrido prontuario delictivo, cayó desde un tercer piso cuando intentaba huir junto a un cómplice que fue capturado

Murió un preso al saltar

¿Se le cayó el bebé o lo tiró? 12 años después, llega el final del juicio a la mujer acusada de maltrato infantil

El tribunal no hizo lugar a la nulidad pedida por la querella sobre la recalificación de la imputación que beneficia a la acusada. Así, la Fiscalía pidió 3 años de prisión condicional

¿Se le cayó el bebé

El video de la violenta entradera a un jubilado en Villa Elisa: 97 segundos de terror

La cámara de seguridad grabó toda la secuencia de cómo abordaron y golpearon al hombre de 76 años

El video de la violenta

El descargo por el Día de la Mujer de la abogada argentina presa en Brasil: “Me sexualizaron y se burlaron de mí”

Agostina Páez permanece en prisión domiciliaria mientras avanza la investigación en su contra en la Fiscalía de Río de Janeiro, que la acusa de racismo

El descargo por el Día
DEPORTES
Sorprendente revelación de Xavi: por

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

Definición por penales, invasión y guerra de bengalas: los incidentes tras el clásico entre Celtic y Rangers por la Copa Escocia

Con una incógnita clave en el mediocampo, la formación que perfila Coudet para su debut como DT de River Plate

Boca Juniors se entrenó en el Predio y Claudio Úbeda definió el equipo que jugará ante San Lorenzo

TELESHOW
El gesto de Gerardo Romano

El gesto de Gerardo Romano y Ana María Picchio en Mar del Plata con un hombre en silla de ruedas: “Hicimos un amigo”

La China Suárez comenzó la celebración de su cumpleaños en Estambul: su look y la torta que eligió

Gran Hermano Generación Dorada: ¿Nació el primer romance de la actual edición?

Griselda Siciliani a puro baile en el recital de Bandana luego de desmentir su relación con Dante Spinetta

La China Suárez publicó fotos de su adolescencia a pocas horas de cumplir 34 años: "Esta niña flogger"

INFOBAE AMÉRICA

Mojtaba Khamenei, el heredero en

Mojtaba Khamenei, el heredero en las sombras y arquitecto de la maquinaria represiva del régimen iraní

El Escudo de las Américas es una coalición para la prosperidad a partir de la lucha contra el crimen que suplantó a la política

Importante convocatoria del Centro Adam Smith con Rodrigo Paz como invitado excluyente

Estados Unidos confirmó la muerte de un séptimo militar desde el inicio de la guerra contra Irán

El Foro Penal confirmó la excarcelación de al menos 670 presos políticos en Venezuela desde el pasado 8 de de enero