Mataron a tres mujeres cada 15 días en 2025 en PBA y se denunciaron 400 hechos de violencia de género cada 24 horas

Durante 2025, la provincia de Buenos Aires registró 146.046 procesos penales por violencia familiar y de género

En la provincia de Buenos Aires, el 2025 cerró con una disminución de los femicidios respecto del año anterior, aunque los registros oficiales mostraron que las denuncias por violencia de género elevaron sus cifras.

Según el informe oficial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, durante el año pasado mataron a 78 mujeres, o sea, hubo tres asesinatos cada 15 días.

Mientras que se iniciaron 146.046 procesos penales vinculados a situaciones de violencia familiar y de género. Esta cifra representa el 14,1% de todos los procesos penales registrados en la provincia durante ese año. El documento detalla que el 73,9% de las víctimas fueron mujeres y que en el 88% de las causas donde se consignaron víctimas femeninas, los imputados fueron hombres.

Comparado con el año previo, los datos muestran que en 2024 se habían iniciado 144.972 procesos penales de violencia familiar y de género, lo que indica un crecimiento de las denuncias.

La suba en la cantidad de denuncias implica un promedio de 400 causas iniciadas por día en 2025, una cifra que da cuenta del volumen de situaciones de violencia que llegan a conocimiento judicial en el principal distrito del país.

Más del 90 por ciento de las mujeres asesinadas conocía a su agresor, en el 64 por ciento existía un vínculo afectivo previo

El análisis de los femicidios evidencia una baja respecto de 2024, cuando se reportaron 98 víctimas de femicidio y 94 causas judiciales.

No obstante, el informe oficial sostiene que la violencia de género fue el principal móvil en el 60,5% de los homicidios de mujeres consumados durante 2025.

El informe del Ministerio Público puntualiza que el 85,9% de los femicidios ocurrieron dentro de una vivienda, y que en la mayoría de los casos el agresor era conocido por la víctima. El 64% de los hechos involucró un vínculo de pareja, ex pareja o noviazgo.

Por otra parte, el 35,9% de los crímenes se cometió mediante el uso de la fuerza física, mientras que el 23,1% involucró armas de fuego. La franja etaria más afectada fue la de mujeres de entre 18 y 40 años, que representó el 55,1% de las víctimas.

Al observar el comportamiento de las denuncias previas, el documento oficial revela que el 15,4% de las víctimas había realizado denuncias penales antes del crimen. En nueve de los casos existía un vínculo íntimo y en tres era de tipo familiar. Además, se registró que al menos 83 hijos e hijas resultaron víctimas indirectas de estos delitos, de los cuales 46 eran menores de 18 años.

El uso de la fuerza física se posiciona como el principal mecanismo en los homicidios de mujeres durante el último año

En 2024, el número de femicidios fue levemente superior, aunque el patrón de las víctimas y de los victimarios se mantuvo estable. En ambos años, la mayoría de los agresores tenía entre 18 y 40 años.

La violencia de género no se limitó a los femicidios. El Ministerio Público informó que el 27,7% de las denuncias penales en 2025 correspondió a amenazas, el 24,5% a lesiones y el 12,3% a desobediencia judicial. Otros delitos denunciados con menor frecuencia incluyeron abuso sexual (7,8%) y daño a la propiedad (5,5%).

Respecto de las víctimas masculinas en contextos de violencia de género, el informe relevó 10 homicidios dolosos contra hombres, cometidos mayoritariamente dentro de una vivienda y con armas de fuego o arma blanca.

Durante los últimos 11 años, el registro del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires contabilizó 1.010 mujeres asesinadas en contexto de violencia de género. La persistencia de estos delitos llevó al organismo a subrayar la importancia de transparentar la información y de fortalecer las políticas públicas basadas en evidencia.

Al menos 83 hijos e hijas quedan afectados por la pérdida de sus madres en casos de femicidio, con 46 menores de edad entre ellos

En la comparación histórica, las cifras muestran que la baja en los femicidios no se traduce en un descenso de la violencia de género en general. Por el contrario, el incremento de las denuncias y la judicialización de los casos reflejan que la problemática sigue siendo un desafío mayúsculo en la provincia de Buenos Aires.