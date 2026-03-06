La Policía Bonaerense activará el “operativo UPD” para prevenir disturbios durante los festejos de los estudiantes

Festejo de un UPD

En el marco de los festejos por el Último Primer Día (UPD), la celebración típica que hacen los estudiantes próxmos a egresar al comienzo del año lectivo, la Policía de la provincia de Buenos Aires dispuso un operativo especial de prevención y seguridad en la vía pública para prevenir y reducir situaciones de riesgo asociadas a estos eventos.

La orden de servicio, oficializada en las últimas horas, establece la afectación del máximo de personal y recursos en las 16 Superintendencias de Seguridad Regionales, con patrullajes y controles activos entre las 00:00 y las 08:00 horas. Los procedimientos se pondrán en marcha en la noche de este viernes a fin de empezar a trabajar en la prevención desde el sábado, según informaron desde el ministerio de Seguridad bonaerense a Infobae.

“El objetivo es disuadir acciones delictivas, minimizar riesgos y brindar tranquilidad a la comunidad frente a prácticas como ruidos molestos, uso de bengalas, cortes de calle y actos de vandalismo que han sido observados en años anteriores”, especificaron al respecto.

La disposición indica que los agentes deberán presentarse uniformados según su especialidad, con chaleco antibalas y reflectivo obligatorio, bajo la supervisión de sus jefes directos. Para esto, se instruyó a los responsables de las dependencias, jefes de comando de patrullas y jefes de policía local a recorrer sus jurisdicciones en móviles identificables durante el operativo, mientras que las dependencias quedarán a cargo de los segundos jefes o jefes de turno. El incumplimiento de estas directivas podrá derivar en sanciones disciplinarias.

La coordinación entre distintas áreas policiales permitirá reforzar la presencia en la vía pública y atender rápidamente situaciones que requieran intervención penal. Todas las actuaciones deberán ser informadas a la sección correspondiente, consignando su relación con el operativo UPD.

Los operativos funcionarán de 00 a 8

El protocolo incorpora lineamientos para la gestión de conflictos y la prevención de hechos de violencia, en consonancia con las recomendaciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense. El UPD, que simboliza el último primer día de clases para estudiantes de secundaria, se ha generalizado en los últimos años e implica encuentros nocturnos, consumo de alcohol y desplazamientos grupales, muchas veces organizados a través de redes sociales.

En este contexto, las autoridades educativas y policiales remarcan la importancia de que las familias y equipos escolares acompañen y supervisen a los adolescentes durante los festejos, con el fin de reducir riesgos y actuar ante posibles episodios de intoxicación. Entre las recomendaciones figuran la articulación de dispositivos municipales y la planificación de respuestas ante infracciones como disturbios, vandalismo y consumo abusivo de alcohol.

Para casos de intoxicación, los lineamientos aconsejan contactar a servicios de emergencia, procurar la presencia de un adulto responsable, no dejar solos a los jóvenes, ofrecer agua y abrigo, y comunicar la situación a las autoridades escolares, además de informar sobre las consecuencias del consumo.

Qué dice una especialista en adolescencia sobre el UPD

En Infobae en vivo, la especialista en adolescencia Charo Maroño abordó el fenómeno del último primer día (UPD), el festejo que marca la despedida del secundario para miles de estudiantes. En una entrevista, describió: “Es algo bastante reciente esto del UPD. Hace unos años atrás nosotros nunca habíamos escuchado, pero los chicos se lo toman con bastante seriedad y es cierto que hacen esta división de tareas, fundamentalmente de comprar el alcohol, que es lo que más nos preocupa”.

Y agregó: “Yo lo empecé a pensar más como un rito. Un rito de finalización, también de iniciación a aquello que está por venir. Si ves a los chicos y hablás con ellos, te das cuenta que están empezando a procesar todo lo que tiene que ver con el término de una etapa bastante importante”. Para Maroño, la celebración encierra una complejidad emocional: “Muchas veces aparece la angustia o la tristeza enmascarada, como en estas celebraciones que están pum para arriba”.

La preocupación por el consumo de alcohol atraviesa cada UPD. Maroño advirtió: “El aspecto negativo tiene que ver con el consumo de alcohol desenfrenado, sin la presencia de adultos responsables”. Consultada sobre la utilidad de prohibir la participación, fue enfática: “Yo no estoy de acuerdo con la prohibición. Creo que no va a funcionar. Además, ellos están esperando ansiosamente su UPD y todo lo que tiene que ver con la vestimenta. Es todo un ritual”.

La psicóloga remarcó la importancia de no dejar a los adolescentes librados al azar: “No sé si la idea es prohibirlo, pero sí organizarlo de manera tal que haya como una red de cuidado, de sostén por adultos responsables. Estos son los padres y la escuela”. Sobre la dinámica familiar, subrayó: “Estamos notando ciertos cambios. Nos encontramos con una generación de padres que está ahí, en una transición. Quiero ser muy cuidadosa al decir esto porque sé que hay muchos papás que nos están escuchando y sé lo difícil que es para ellos llevar adelante la crianza de un adolescente”.