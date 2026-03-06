La Matanza: robaron una moto a punta de pistola, quisieron huir y cayeron tras una persecución

Así fue el robo y la detención de los delincuentes

La Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes que le robaron a punta de pistola la moto a una pareja en la localidad de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Los ladrones quisieron huir en el vehículo pero cayeron pocos minutos después gracias a que toda la secuencia había sido registrada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Infobae, el arresto se produjo después de que efectivos encubiertos, que patrullaban la zona en una camioneta sin identificación policial, interceptaron a uno de los sospechosos y le secuestraron un revólver calibre 22.

El segundo individuo fue detenido tras una persecución, al caer del rodado mientras intentaba huir. El delincuente resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Según registros oficiales, ambos contaban con antecedentes penales por delitos -bajo la modalidad de “motochorros”, lesiones, amenazas y daños, y quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

“Con más de 5.000 cámaras de seguridad y una infraestructura de última generación, el COM de La Matanza permite un monitoreo constante, respuestas rápidas y una colaboración efectiva con las fuerzas policiales, fortaleciendo la prevención del delito en todo el distrito”, destacaron las fuentes consultadas por este medio.

Cayeron dos delincuentes en La Matanza

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron este lunes a uno de los ladrones que protagonizó el salvaje intento de asalto a un chofer de aplicación, que terminó en un violento tiroteo entre ellos y la víctima, en Laferrere. Su cómplice ya había sido arrestado poco después del hecho, tras resultar herido durante el intercambio de disparos con el conductor.

Fuentes policiales señalaron a Infobae que el sospechoso fue arrestado tras un operativo de la policía local y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), de la Policía de la Provincia. El hombre fue indagado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El episodio, registrado por una cámara de seguridad, ocurrió hace dos semanas, en la esquina de Luis Vernet y Soberanía Nacional.

Así fue el asalto al chofer de aplicación en La Matanza

De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, M.F.Z., de 30 años y quien además se desempeña como agente de Seguridad Ciudadana de Ituzaingó, se detuvo con su auto Fiat Mobi y fue interceptado por un auto negro desde el que descendió uno de los asaltantes.

Segundos después, el ladrón intentó abrir la puerta del conductor para robar al chofer, sin sospechar que el hombre dentro del Fiat estaba armado por su función de agente de seguridad urbana. Fue entonces que se produjo el intercambio de disparos. La peor parte la llevó el delincuente, al ser herido en uno de sus brazos.

En el vehículo viajaban dos pasajeras, quienes se agacharon para protegerse y no sufrieron heridas. Tampoco el conductor resultó lesionado durante el tiroteo.

El delincuente recibió al menos un disparo y escapó a pie, mientras que su cómplice huyó en el auto en que habían llegado. Se desplegó un operativo policial en la zona y, horas más tarde, hasta que un hombre con una herida de arma de fuego ingresó al Hospital Simplemente Evita.

El individuo declaró que había sido víctima de un robo, pero las contradicciones en su relato y la información cruzada con los datos del hecho permitieron vincularlo con el intento de asalto al chofer de DiDi. No se equivocaron: se trataba del mismo delincuente, un hombre de 34 años que hace menos de un año había salido de la cárcel, luego de cumplir una condena por robo automotor y tentativa de homicidio.

Posteriormente se allanó el lugar donde se ocultaba y se secuestró el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, además de la ropa que llevaba durante el tiroteo, la cual presentaba orificios de bala y manchas de sangre.

El detenido quedó imputado por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, en una causa que tramita en la Fiscalía Descentralizada N°2 de Laferrere.