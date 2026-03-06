Femicidio de Tamara Fierro: condenaron a prisión perpetua al principal acusado por el crimen

La mujer de 29 años fue vista por última vez en la vivienda del acusado

El juicio por el crimen de Tamara Soledad Fierro, ocurrido en mayo de 2025 en una localidad de Jujuy, concluyó con la condena a prisión perpetua para el principal acusado Jairo Emanuel Guerrero, conocido como “Diego Castro”, y a cinco años de prisión para Esteban Fernando Pérez, por encubrimiento agravado.

El Tribunal de San Pedro consideró a Guerrero responsable del homicidio doblemente agravado por ensañamiento y violencia de género cometido en Fraile Pintado a mediados del año pasado. La sentencia, dictada por mayoría y tras un juicio oral y público, también incluyó la absolución de Maximiliano López quien inmediatamente recuperó la libertad. Los jueces Pamela de las Cruces, Alejandro Gloss y Juan Ángel Cabezas Hametti, y el secretario Franco Giovannini, resolvieron que los condenados permanezcan alojados en el Servicio Penitenciario provincial.

El proceso comenzó los primeros días de febrero y se llevó a cabo en la Oficina de Gestión Judicial. Durante la última jornada, el tribunal escuchó a Sonia Figueroa, madre de la víctima, antes de dictar el veredicto. De acuerdo con lo indicaco por El Tribuno de Jujuy, durante las primeras audiencias, brindó su testimonio una amiga de Fierro, quien reveló que Guerrero había intentado abusar de la joven cuando ella tenía 16 años, un hecho que la familia desconocía. “Eso da a conocer que ya estaba acostumbrado a hacer eso y que venía detrás de mi hija”, opinó Figueroa sobre el relato.

La Justicia determinó una pena de prisión perpetua para el homicida

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad tras el hallazgo de los restos calcinados de la víctima en un vertedero próximo al Matadero local del barrio Los Lapachos. La identidad pudo ser confirmada a través de pruebas de ADN.

La mujer de 29 años salió de su casa el 24 de mayo y la última vez que la vieron con vida fue en la puerta de una vivienda en la calle Gurruchaga, dato que fue corroborado por testigos y los registros de cámaras de seguridad.

La investigación se centró en el entorno del principal sospechoso. Los familiares de Tamara señalaron que Guerrero había insistido en ver a la joven el día de la desaparición. En un principio, integrantes de la familia del acusado negaron que la víctima hubiese estado en la casa, pero luego admitieron su presencia y cinco personas quedaron detenidas. Uno de ellos fue captado en un video acompañado por otro hombre.

Ambos trasladaban un bulto en una carretilla hacia el terreno donde el día 26 del mismo mes, encontraron los restos. Esto provocó que los vecinos enfurecidos incendiaran la casa en donde Tamara estuvo por última vez.

Los vecinos incendiaron la vivienda en donde vieron a Tamara por última vez

Según los testimonios de los residentes del barrio, esta vivienda era conocida en el lugar por ser un punto de venta de drogas y funcionaba como un “after”, siendo objeto de denuncias por actividades irregulares durante los fines de semana.

La madre del ahora condenado había declarado que la mujer estuvo en la vivienda, descansó y se retiró por sus propios medios. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo aún con signos de combustión, contradijo esa versión. “Yo fui desde el primer momento, le pregunté. Nos mintió, después dijo otra cosa. Esto pasó en su domicilio. Ella es tan culpable como el hijo. Ella hizo que el tiempo pase mintiendo”, acusó en aquel momento Sonia Figueroa.

“Si ella estuviera acá estaría gritando y acompañando, porque era así”, recordó la madre de la víctima. Además, destacó el apoyo recibido en Fraile Pintado, donde muchas personas declararon y acompañaron el pedido de justicia. “Esto no es por mí ni por mis otras hijas, es por Tamara. Muchos vienen porque la conocían, y escuchar lo que dicen es escuchar lo que mi hija era”, manifestó.