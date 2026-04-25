Crimen y Justicia

Desmantelaron una distribuidora clandestina de alimentos adulterados en Los Cardales: un detenido

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, bajo la orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Se incautaron productos cárnicos, bebidas y maquinaria utilizada para falsificar etiquetas de caducidad fuera de normativa

Guardar
Dos oficiales de la PFA con uniforme posan junto a un pallet cargado con cajas de cartón y un cartel de la PFA, dentro del almacén decomisado en Los Cardales
Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) custodian una gran cantidad de mercadería incautada durante un operativo en Los Cardales (Policía Federal Argentina)

Un operativo a cargo de la Policía Federal Argentina sirvió para desmantelar una distribuidora clandestina dedicada a adulterar fechas de vencimiento en productos alimenticios con maquinaria industrial, con la intención de comercializarlos nuevamente como aptos para el consumo.

El procedimiento, realizado en el barrio Los Cardos de Los Cardales -perteneciente al partido de Exaltación de la Cruz- estuvo bajo la orden del juez federal Adrián González Charvay, quien permitió la incautación de grandes lotes de carnes, embutidos y bebidas adulteradas y herramientas específicas para modificar etiquetas y registros de caducidad.

Como resultado, los agentes de la PFA detuvieron a un hombre de 62 años, de nacionalidad argentina y presunto propietario del establecimiento, quien quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana por violar la ley 26.524, que sanciona la adulteración o envenenamiento de alimentos.

Tres hombres de pie en una habitación. El hombre del centro, con camiseta negra y manos a la espalda, flanqueado por dos agentes de la PFA con uniforme azul
La Policía Federal Argentina detuvo al distribuidor de alimentos en Los Cardales, Exaltación de la Cruz, en el marco de una operación. (Policía Federal Argentina)

El hallazgo de las máquinas de impresión y grabado láser resultó clave para probar el carácter sistemático y planificado de la maniobra. Además del equipo industrial, los agentes incautaron una camioneta utilizada para la distribución y documentación considerada de interés para la causa.

El origen de la investigación

Las averiguaciones se iniciaron tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2022, según datos de Pilar a Diario, y fue retomada oficialmente el 6 de marzo de 2023, cuando la División Delitos contra la Salud Pública detectó la actividad ilegal en el local.

Los detectives constataron que la distribuidora compraba alimentos vencidos o cercanos a vencer ―particularmente cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío― y utilizaba maquinaria láser e impresoras de etiquetas para alterar artificialmente las fechas de caducidad, para luego venderlos como productos aptos. Parte de la mercadería se adquiría y publicitaba mediante publicaciones en redes sociales.

Dos agentes de la PFA con uniforme azul de pie en un depósito. Detrás y en el suelo, cajas apiladas y cajones negros llenos de embutidos y pescado empaquetado
Dos agentes de la Policía Federal Argentina custodian una importante incautación de embutidos y pescado fresco en un depósito, resultado de un operativo contra el comercio ilegal de alimentos. (Policía Federal Argentina)

Durante el allanamiento, que se llevó a cabo en la intersección de Gran Alameda y El Descanso, en el barrio Los Cardos, las autoridades decomisaron productos cuyo deterioro era notorio y que, en varios casos, ya se encontraban vencidos al momento de la intervención.

La colaboración de INAL, Senasa y la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz permitió certificar la condición de los productos y el grado de adulteración.

Dos agentes de la PFA, un hombre y una mujer, de pie frente a una furgoneta Ford Transit blanca. Un coche gris y una motocicleta roja son parcialmente visibles
Personal de la Policía Federal Argentina incautó una furgoneta con la que se realizaba la distribución (Policía Federal Argentina)

Los responsables de la pesquisa indicaron que la circulación de estos alimentos “puso en grave riesgo la salud de los compradores” debido a su capacidad de provocar intoxicaciones y otras afecciones severas, lo que agravó las imputaciones respecto al delito.

La distribución de productos alimenticios con fechas de vencimiento manipuladas constituye una infracción grave contemplada en la legislación argentina, en particular cuando el volumen de mercadería es capaz de afectar la salud pública a nivel comunitario.

Mendoza: carne ilegal incautada

La Policía Rural incautó más de 370 kilos de productos cárnicos ilegales durante operativos en los departamentos de San Rafael y Rivadavia, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato.

Los procedimientos se llevaron a cabo a mediados de abril en establecimientos de Monte Comán y Los Campamentos, donde se detectaron alimentos sin condiciones sanitarias ni habilitación legal, según reportó MendoVoz.

El decomiso y la desnaturalización de toda la mercadería fueron ordenados tras comprobar que la carga, compuesta por quesos de cerdo, panificados, carne, fiambres, escabeche de pollo, milanesas y hamburguesas, presentaba signos de contaminación y conservación inadecuada.

En Los Campamentos, un conductor fue aprehendido luego de intentar transportar achuras con una habilitación adulterada, medida que motivó la intervención de la Oficina Fiscal de Junín-Rivadavia y el inicio de actuaciones por presunta adulteración de documento público.

El personal de Bromatología constató que el traslado de los productos no cumplía con los requisitos exigidos. Las acciones se enmarcan en los controles periódicos para combatir el abigeato y garantizar el cumplimiento de las normas alimentarias en la provincia.

Temas Relacionados

Policía Federal ArgentinaExaltación de la CruzAdulteración de AlimentosCampanaAdrián González Charvayallanamientoincautación de alimentosúltimas noticias

Últimas Noticias

Caravana de motos y ráfagas de tiros al aire: los impactantes funerales tumberos en el Conurbano

Uno ocurrió en la localidad de Merlo y el otro en Fuerte Apache. Ambos fueron grabados por allegados y familiares, quienes viralizaron las imágenes. Los videos

Caravana de motos y ráfagas de tiros al aire: los impactantes funerales tumberos en el Conurbano

Condenaron a dos sicarios por haber baleado a un policía de Rosario y asesinado a otro 24 horas después

Se trata de dos integrantes de Los Picudos, una banda que habría operado hasta 2022 bajo las órdenes de presos vinculados a Los Monos

Condenaron a dos sicarios por haber baleado a un policía de Rosario y asesinado a otro 24 horas después

Mar del Plata: intentó robar un auto y al ser detenida empezó a convulsionar

La policía detuvo a una pareja que intentó robar un vehículo en pleno centro y la mujer, de 45 años, se descompensó y debió recibir asistencia médica en el lugar

Mar del Plata: intentó robar un auto y al ser detenida empezó a convulsionar

A un año de la última vez que lo vieron, pidieron ayuda para encontrar a un hombre que estaría implicado en un crimen

Pese a que las autoridades difundieron la imagen del hombre buscado, su identidad permaneció bajo resguardo judicial

A un año de la última vez que lo vieron, pidieron ayuda para encontrar a un hombre que estaría implicado en un crimen

Detuvieron al sospechoso por el crimen de la mujer trans en La Matanza: “La apuñaló varias veces”

La víctima había acordado reunirse con el agresor para negociar un vehículo, situación que derivó en un episodio fatal y fue registrado por una vecina del lugar

Detuvieron al sospechoso por el crimen de la mujer trans en La Matanza: “La apuñaló varias veces”
DEPORTES
El impactante gol de mitad de cancha en la liga uruguaya que da vuelta al mundo: ¿candidato al premio Puskas?

El impactante gol de mitad de cancha en la liga uruguaya que da vuelta al mundo: ¿candidato al premio Puskas?

Todo lo que hay que saber de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: horarios, las salidas a pista y TV

Francisco Cerúndolo debutó con un sólido triunfo en el Masters 1000 de Madrid

Polémica por la aparición de entradas de reventa para la final del Mundial a más de 2 millones de dólares

River Plate va por la recuperación ante Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Manuela Pal, la niña que nació en un estudio de TV y con la fe intacta en el teatro: “No hay IA que lo reemplace”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranqué sin saber nada de actuación”

La Mari, de Chambao, vuelve a la Argentina tras su operación de un segundo cáncer de mama: “La vida vino a enseñarme sus colores”

La mamá de Fabián Cubero habló del conflicto entre el exfutbolista y Nicole Neumann: “Me duele, conozco cómo es mi hijo”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

Volodimir Zelensky propuso celebrar negociaciones con Rusia en Azerbaiyán

El régimen de Teherán amenazó con “responder” si Estados Unidos mantiene el bloqueo de los puertos iraníes

El régimen de Irán arrestó a 239 opositores acusados de colaborar con “enemigos” en la guerra

Cómo ingresar el domingo a la Feria del Libro, el día en que el evento de Franco Colapinto cortará varias calles

El canciller del régimen de Irán entregó en Pakistán su lista de “respuestas” a Estados Unidos