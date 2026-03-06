Condenaron al hombre que mató de un tiro a su pareja, la metió en una camioneta y se sentó a tomar whisky

Por el femicidio de Rosana Rochten, condenaron a perpetua a su pareja

Un Tribunal de Río Tercero condenó este jueves a Adrián Pérez Tica a cadena perpetua por el femicidio de Rosana Silvina Rotchen, la mujer asesinada de un escopetazo el 15 de abril del año pasado en la localidad de Los Reartes, Córdoba. Cuando las autoridades arribaron al domicilio tras el aviso de un hijo de la víctima, encontraron al hombre sentado en una reposera y con un vaso de whisky.

La sentencia se dictó tras un juicio abreviado después de que el imputado de 54 años admitiera su responsabilidad. El fallo tuvo lugar en presencia de la familia de la mujer de 51, que viajó desde Rosario para asistir a la audiencia. Según detalló El Doce, el tribunal halló a Pérez Tica culpable de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Si bien no había denuncias formales acerca de esta última acusación, los testigos lograron demostrar que existía un trato violento en la pareja.

La investigación judicial concluyó que Pérez Tica mató a su pareja de un disparo de escopeta en el domicilio que ambos compartían, en el departamento de Calamuchita. Según la reconstrucción de los hechos, tras una discusión el hombre disparó contra Rotchen y trasladó el cuerpo hasta la caja de una camioneta estacionada en la propiedad.

Adrián Pérez Tica fue condenado a perpetua

La fiscal de Instrucción del Primer Turno de Río Tercero, Paula Bruera, estuvo al frente de la investigación y constató que el femicida envió un mensaje de WhatsApp al hijo de la víctima para informarle sobre el asesinato. El joven alertó a la Policía, lo que permitió la intervención inmediata en la vivienda. “Le volé los sesos por culpa tuya y de tu hermano”, confesó el femicida. “Cuando llegamos, encontramos a la mujer sin vida, dentro de la caja de una camioneta y con un impacto de arma de fuego”, narró Bruera en aquel entonces.

El procedimiento incluyó la intervención de personal de la Policía Judicial y de la División Investigaciones Calamuchita, que trabajaron en la escena del crimen. Un servicio de emergencias constató el fallecimiento de Rotchen por impacto de arma de fuego, en tanto que la fiscalía dispuso el secuestro de la escopeta utilizada y la detención del acusado, quien fue trasladado a la cárcel de Bouwer bajo la imputación de homicidio calificado.

De acuerdo con la información recabada durante la instrucción, ambos protagonistas del caso eran oriundos de Rosario y se habían mudado a Los Reartes en busca de un entorno más tranquilo. Sin embargo, los hijos de la víctima indicaron ante la Justicia que la pareja mantenía una relación conflictiva y que su madre había manifestado la intención de separarse del imputado.

La vivienda en Los Reartes donde ocurrió el crimen

El proceso judicial

Según informó El Doce, durante la audiencia el juez le preguntó al acusado si sentía arrepentimiento por el asesinato, a lo que respondió “por supuesto” en tono irónico. En relación con la respuesta, Denise N. -hija de la víctima- contó al mismo medio: “Dijo ‘por supuesto’ con ironía. El juez ahí lo mandó a sentar. No puedo afirmar qué sintió el juez pero creo que no le cayó muy bien a nadie la respuesta”.

Al respecto, la mujer expresó: “Nos sentimos tranquilos aunque fue muy shockeante la audiencia. El duelo sigue estando pero se siente más limpio con la condena justa”. Sobre la actitud de Pérez Tica sostuvo: “Yo estaba de frente y nunca pudo mirarme a los ojos a pesar de la insistencia con mi mirada”. En redes sociales, la joven publicó: “Se hizo justicia por nosotros, pero sobre todo por la vida de ella, que no merecía ser arrebatada de esa forma”.

Tras conocerse el crimen, Denise relató que después de que su madre le manifestara a Pérez Tica la decisión de separarse, el acusado “saltaba con cosas nada que ver, como irse de viaje juntos a Europa”. La pareja mantenía un vínculo desde hacía siete años, ambos oriundos de Granadero Baigorria, Santa Fe, y habían decidido mudarse a Córdoba en búsqueda de un entorno más tranquilo luego de sufrir un robo en Rosario.

Denise explicó que el acusado ejercía control sobre su madre, señalando que “era celoso” y no permitía que la mujer avanzara con su emprendimiento de complejo de cabañas, similar al que tenía en Rosario. Detalló que su madre no podía contratar a un albañil porque “él le decía que eran sus amantes”. En relación al aspecto económico, Denise afirmó que el hombre vivía a costa de los negocios de su madre. “Él la acompañaba mucho y ella dejaba que viviera de eso”, agregó.