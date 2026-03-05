Rechazaron la excarcelación del detenido por el femicidio de Ramona Medina, la mujer que fue calcinada y desmembrada

Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero, cuyo caso ha generado gran repercusión. (.)

Un juez de Santiago del Estero resolvió extender la detención del único sospechoso por el estremecedor asesinato de Ramona Emilia Medina, ocurrido a medidados de febrero en la localidad santiagueña de Termas de Río Hondo. Al cuerpo de la víctima le faltaban las extremidades y otras partes, y estaba parcialmente calcinado.

La decisión del magistrado tuvo lugar este miércoles durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Termas, donde se presentaron los argumentos de la Fiscalía y la defensa. La defensora de L. R. B. había solicitado su excarcelación argumentando la “falta de elementos probatorios suficientes” en contra de su defendido. Sin embargo, el hombre de 38 años seguirá privado de la libertad mientras avanza la causa, por pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Dahiana Pérez Vicens.

La Policía allanó el domicilio del detenido y encontró un celular que sería de la víctima (Google Maps)

Tras la exposición de las partes, la autoridad judicial aceptó el pedido de la Fiscalía y dispuso la extensión sin plazos establecidos. L. R. B. es el único detenido por el asesinato de la mujer de 65 años, a cuyo cuerpo le faltaban el torso, los brazos y el cráneo. Las autoridades lo encontraron envuelto en una frazada y con signos de incineración por lo que buscaban determinar si la destrucción había sido provocada por el fuego o por animales de la zona.

El descubriemiento se produjo tras la denuncia por desaparición realizada por la familia de la víctima, quien salió de su casa para asistir a los corsos y no regresó. Del operativo participó la división Búsqueda de Personas junto a la Comisaría 50.

La pesquisa tomó un giro relevante cuando un remisero denunció haber visto a una mujer sentada en la galería de una vivienda y a un hombre que intentaba incorporarla. Este dato llevó a un allanamiento solicitado por el fiscal Gustavo Montenegro en la vivienda ubicada en calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto. En el operativo, la Policía detuvo al individuo señalado por el conductor del auto y secuestró dos teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecía a Medina. El expediente fue caratulado como presunto femicidio.

El recuerdo de la hija

“Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”, sostuvo con profundo dolor Edith, la hija de Medina. Sobre aquella noche, relató que antes de verla por última vez, su mamá había mencionado ir a los corsos de la ciudad y encontrarse con L. R. B. “Mi mamá era una mujer de las de antes, muy a la antigua. Era mandona y había que hacerle caso. Entonces ese día me sorprendió porque me dijo ‘por favor alcanzame la cartera, hija’. Y me dijo que si me lo pedía así a mí me molestaba igual. Esa broma fue el último recuerdo que tengo de ella”, recordó. “Le di un beso y le dije que lo pase lindo. Fue el último”, destacó.

Si bien Edith estaba al tanto de la relación con el sospechoso, admitió que desconocía los detalles y nunca lo había tratado personalmente. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, se lamentó. Aunque señaló que “los vecinos ya sabían cómo era él. Eso me da mucha bronca, porque si hubiese tenido información antes, habría hecho algo”.

“Mi mamá era jubilada, hacía cinco años que estaba retirada, y trataba de disfrutar de sus nietos y de la familia, pese a todo lo que le pasaba”, contó en diálogo con un medio local. La víctima había trabajado en una fábrica de alfajores y mantenía un almacén en su vivienda, desde donde ayudaba a sus hijas y nietos, según describió Radio Panorama. “Ella estaba feliz, era una mujer feliz a pesar de su enfermedad. Entonces como hija me ponía contenta verla así y quería que disfrute como ella quería sus últimos años”, añadió Edith.