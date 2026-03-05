Liberaron al comerciante que persiguió, atropelló y mató a un ladrón por robarle la bicicleta en Mendoza

La intersección de la calle Río Diamante y Los Horcones donde el comerciante alcanzó y atropelló al delincuente (Google View)

La Justicia de Mendoza liberó al hombre que persiguió, atropelló y mató a un ladrón que le había robado la bicicleta en la ciudad de Las Heras. De igual forma, fue formalmente imputado en el marco de la causa.

Se trata de un comerciante de 43 años, identificado como F. A. C. R., quien ahora enfrenta cargos por homicidio simple en exceso de legítima defensa.

El episodio se registró a las 6.15 del martes, cuando una mujer detectó y denunció al 911 el ingreso de dos personas a su domicilio y el robo de un rodado.

La denunciante detalló que su pareja utilizó una camioneta para perseguir a los ladrones, alcanzándolos en Río Diamante y Los Horcones. Allí, uno de los sospechosos fue atropellado y falleció minutos después. Tiempo después lograron individualizar al delincuente fallecido, César Federico Gonzalez Becerra.

De esta manera, el conductor fue detenido. Según informó el portal del diario Los Andes, la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, fue la encargada de formalizar este miércoles la imputación contra el hombre. De igual forma, la calificación legal adoptada es provisoria.

Este hombre es delincuente atropellado por el comerciante en Mendoza (Los Andes)

De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, la imputación se fundó en la hipótesis de que, si bien existió una agresión inicial de parte del intruso, la reacción del hombre habría superado el límite de la necesidad racional de defensa.

De hecho, las autoridades lograron comprabar que, cuando González Becerra fue sorprendido en el patio, se desencadenó un enfrentamiento físico entre ambos. En ese momento, F. A. C. R. reaccionó para frenar la agresión y proteger a su familia.

Sin embargo, el hecho central que motivó la imputación se produjo minutos después, cuando el peligro inmediato ya había cesado: el comerciante salió de la vivienda, abordó su camioneta Toyota Hilux y persiguió a González Becerra durante aproximadamente cuatro cuadras. En ese momento, fue cuando lo atropelló. Pese a que el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó a la brevedad al lugar, los especialsitas ya lo encontraron sin signos vitales y constataron su muerte.

Tras su impuración, el hombre fue liberado, ya que la legislación vigente lo permite para este tipo de delitos. No obstante, continúa a disposición de la fiscalía, que avanza en la recolección de pruebas y en la realización de pericias psicológicas para determinar si existieron atenuantes, como un eventual estado de emoción violenta.

El delincuente fallecido, César Federico González Becerra, tenía un historial delictivo previo. Según confirmaron fuentes judiciales, registraba antecedentes por delitos contra la propiedad, incluyendo una detención reciente, el 17 de febrero de 2026, por “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”. Además, constaban en su prontuario causas por “robo simple” y “robo agravado” desde 2012 y 2023 respectivamente.

Siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado pasado en Pigüé, en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, cuando un joven de 21 años recibió una brutal patada en la calle. Todo el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según pudo reconstruirse a partir de esas imágenes, el hecho se produjo a las 5.13 cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, caminaba por la calle junto a su novia, de 17 años.

En ese momento, un joven identificado como Matteo Martinoya, también de 21 años, descendió de una camioneta blanca y se dirigió directamente hacia la pareja. Los interceptó desde atrás y comenzó a golpear violentamente a la actual pareja de su ex, sin mediar demasiadas palabras.

La situación escaló en cuestión de segundos. Carrizo cayó al suelo producto de los golpes y, ya indefenso, recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Luego, el atacante volvió a subir a su vehículo y se dio a la fuga.

Mientras, su novia intentaba alejar al agresor de su pareja para que no siguiera golpeándolo. Incluso, en un momento, el joven se puso violento con ella arrojándola sobre la calle.

Minutos después, apareció en escena otra persona que intentó despertar a la víctima agredida sin éxito. Lo único que pudo hacer fue subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por algún auto.

El joven herido fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la región con lesiones a raíz del fuerte impacto en la cabeza. Fue dado de alta y él mismo radicó la denuncia.