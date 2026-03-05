Horror en un hogar de La Plata: el testimonio del chico que denuncio a un ex empleado del Gobierno bonaerense por cuatro años de violaciones

Gustavo Adolfo Docters, el acusado detenido

Gustavo Adolfo Docters, trabajador del Gobierno bonaerense, fue detenido ayer en la casa de su madre por la DDI de La Plata de la Policía Bonaerense, acusado de un delito aberrante. Según la acusación en su contra, Docters habría abusado de un chico alojado en el Hogar Convivencial de la Obra del Padre Cajade de La Plata, donde se desempeñaba como cuidador y educador. La denuncia estalló el mes pasado, con un expediente a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que investiga los delitos de abuso gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores. El acusado será indagado en la jornada de hoy jueves, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Los hechos, supuestamente, ocurrieron durante cuatro años, entre 2015 y 2019. La víctima tenía 13 años cuando comenzaron los ataques, que se extendieron hasta sus 17. Los abusos no solo habrían sido cometidos en el propio hogar, sino también en la casa de Docters. El educador habría atacado al chico “en reiteradas oportunidades, mediante tocamientos en sus genitales como también practicándole sexo oral”, según apuntó el fiscal Garganta en su imputación.

El desamparo del menor era un factor clave. Docters lo habría abusado “aprovechando para ello de que el menor no podía consentir libremente su accionar, debido a que era una persona extremadamente vulnerable, a que el encartado le brindaba ayuda económica a su familia, y a que además ocupaba una posición de referente dentro de la institución donde el niño vivía”, en una situación de “sometimiento emocional y económico”.

La denuncia tuvo repercusiones inmediatas en el Gobierno bonaerense. El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires -para el que trabajaba Docters, de acuerdo a sus registros previsionales- desvinculó al acusado y adoptó “de manera inmediata los procedimientos institucionales correspondientes”.

El Hogar Padre Cajade, donde ocurrieron los hechos denunciados

El testimonio de la víctima

Confrontado por una de las máximas autoridades del Organismo, Docters “negó los hechos” e “intentó justificarse, refiriendo que todo había ocurrido bajo el consentimiento de la víctima, y que no había ocurrido a sus 13 años, sino a sus 17, en un desesperado intento de desligarse de la responsabilidad por lo ocurrido”, continuó Garganta en su acusación. Se trata de una carta idéntica a la empleada por la defensa de Jey Mammon en una denuncia similar.

Sin embargo, tres testigos declararon en contra de Docters, entre ellos una hermana de la víctima, hoy educadora en el Hogar Padre Cajade. La joven aseguró que Docters -que fue empleado de la Municipalidad de La Plata y del Ministerio de Justicia bonaerense- “ingresó al hogar primero como una persona que ayudaba a los chicos, que daba apoyo escolar, y fue ganando confianza, hasta volverse educador e ir a vivir al Hogar”. Así, el hombre, hoy de 33 años, se convirtió un referente.

En paralelo, su hermano le relató los abusos sufridos. Luego, la víctima se los relató a una psicóloga, un testimonio considerado creíble por el fiscal Garganta.

Docters tenía la costumbre de acompañar a chicos del Hogar a turnos médicos. “Un día fue a dormir a su casa porque al otro día tenían un turno. Lo hizo dormir en su cama, cosa que no le pareció rara porque él estaba acostumbrado a compartir cama con sus hermanos. En un momento se despierta porque Gustavo lo estaba tocando en sus partes íntimas, primero sobre la ropa”, comenzó la declaración.

Así, comenzaron los ataques, usualmente en un depósito del Hogar, donde el educador lo llevaba para un momento a solas. La víctima comenzó a salir con una chica dos años después. “Gustavo lo manipuló para que terminara esa relación, le decía que si no volvía con él iba a dejar de ayudar a su familia y de darle mercadería”, continuó.

Dos años después, a sus 17 -siempre según el relato de la víctima-,

Docters lo habría obligado a tener sexo con otro chico del Hogar. En 2021, el trabajador del Gobierno bonaerense dejó el Hogar. Así, le ofreció a ambos chicos a que se mudaran con él.

La psicóloga validó el testimonio de la víctima, al concluir que el relato no contiene elementos de fabulación, con síntomas propios del trauma vivido.