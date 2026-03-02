Prohíben a los padres de seis hijos acercarse a ellos por el presunto suministro de cocaína

Ambulancia del SAME y fachada del Hospital Municipal de Balcarce, donde se dispuso una prohibición de acercamiento para padres involucrados en un caso de menores y cocaína. (La Capital de Mar del Plata)

La Justicia provincial inició una investigación en la ciudad de Balcarce contra los padres de seis menores, tras conocer los resultados arrojados por un presunto suministro de estupefacientes. Las víctimas tienen entre dos meses y trece años.

El hecho comenzó a investigarse luego de que una denuncia por violencia de género, radicada en la Comisaría de la Mujer, derivara en una serie de actuaciones que colocaron en el centro de la escena a uno de los padres de los menores. La presentación inicial fue realizada por la madre quien señaló a su pareja y padre de los niños como responsable de reiterados episodios de agresión en el domicilio familiar.

En ese mismo momento, la mujer expresó su temor por una posible exposición de los menores al consumo de cocaína, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía Descentralizada debido a la gravedad del planteo. De acuerdo a lo informado por el portal La Capital de Mar del Plata, la fiscalía solicitó el inmediato traslado de los niños al Hospital Municipal para que les realizaran estudios toxicológicos especializados.

Los resultados del laboratorio confirmaron la presencia de cocaína en sangre en los seis menores, lo que aceleró la instrucción de la causa y llevó al fiscal Rodolfo Moure a solicitar la detención del acusado, quien quedó detenido.

Sin embargo, el sospechoso recuperó la libertad aunque permanece imputado y vinculado a la causa. En su declaración, el hombre negó cualquier responsabilidad en el suministro de sustancias a sus hijos y apuntó contra la denunciante. Según dio a entender, la mujer estaría atravesando algunas dificultades psiquiátricas.

Con el objetivo de obtener testimonios bajo condiciones protegidas y asegurar la integridad de la prueba, las autoridades sometieron a los niños a declaraciones en Cámara Gesell.

Paralelamente, se realizaron peritajes químicos sobre una lata de leche secuestrada en la vivienda, cuyo contenido generó sospechas sobre una posible contaminación con cocaína. Además, se tomaron testimonios a familiares y allegados, en busca de elementos que permitan reconstruir el modo en que la sustancia habría ingresado al organismo de los menores.

El próximo proceso judicial contempla la obtención de pericias complementarias, la evaluación de los entornos familiares y la decisión sobre el futuro régimen de cuidado de los menores

La actuación de la Fiscalía se centra en determinar si existió una conducta intencional, un acto de negligencia grave o una circunstancia accidental, ante la ausencia de antecedentes similares en la jurisdicción. “Es una investigación muy compleja”, señalaron fuentes allegadas al expediente, en referencia a la multiplicidad de hipótesis que se mantienen abiertas y la dificultad para establecer la dinámica de los hechos.

Como medida cautelar y a fin de garantizar la protección de los niños, la Justicia resolvió establecer la prohibición de acercamiento de ambos progenitores hacia sus hijos, restricción que permanece vigente mientras se desarrolla la instrucción penal. El seguimiento del estado de salud de los menores y su contención psicosocial quedó a cargo de equipos especializados, con intervención de organismos de niñez y adolescencia.

La resolución final dependerá del análisis integral de las pruebas reunidas y del dictamen de los peritos intervinientes, mientras la instrucción penal prosigue bajo supervisión del fiscal Moure.

El caso continúa bajo secreto de sumario, con expectativa puesta en el esclarecimiento de los hechos y en la adopción de medidas tendientes a garantizar la seguridad y el bienestar de los niños involucrados.