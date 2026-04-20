De verdugo de Argentina en 2014 a escalar con el torso desnudo en la nieve: así es la nueva vida de André Schürrle

André Schürrle asistió a Mario Götze en la final del Mundial Brasil 2014 (Grosby)

En la noche del 13 de julio, en el Maracaná, André Schürrle se convirtió en uno de los principales verdugos de la Selección argentina. Su asistencia a Mario Götze en la final del Mundial de 2014 dio a Alemania su cuarto título del mundo, grabando su nombre en la memoria colectiva del país europeo y arrebatando el sueño a una nación que llevaba 21 años sin títulos.

Nacido el 6 de noviembre de 1990 en Ludwigshafen, el delantero mostró desde joven una capacidad atlética y técnica sobresaliente, forjando su carrera en el Mainz 05 antes de dar el salto al Bayer Leverkusen en 2011.

La proyección del extremo alemán captó rápidamente la atención de los clubes más poderosos de Europa. En 2013, el Chelsea adquirió sus servicios, y allí conquistó la Premier League en 2015. Sin embargo, su consagración definitiva llegó vistiendo la camiseta nacional.

En la final del Mundial ante Argentina ingresó como suplente y, en el minuto 113, desbordó por la izquierda para asistir a Götze, quien definió el gol del campeonato. Esa jugada lo catapultó a la categoría de referente futbolístico internacional.

André Schürrle fue campeón en 2014 y jugó varios partidos para el Borussia Dortmund (Marius Becker/dpa)

Schürrle sumó a su trayectoria 130 goles y 50 asistencias en clubes y selección, consolidándose como una figura de impacto tanto en Alemania como en el extranjero. Su irrupción meteórica y los títulos obtenidos lo ubicaron en la élite del fútbol, especialmente tras el éxito en Brasil 2014, donde también marcó dos goles en la histórica goleada 7-1 sobre Brasil en semifinales y uno más frente a Argelia en octavos de final.

Las lesiones que complicaron a André Schürrle

Si bien alcanzó el punto más alto de su carrera en 2014, el delantero alemán experimentó un giro inesperado en su trayectoria. A pesar de sus traspasos a clubes como el Borussia Dortmund, Fulham o Spartak de Moscú, su cuerpo comenzó a volverse un obstáculo constante.

Schürrle empezó a notar que su cuerpo ya no respondía como antes, lo que lo llevó a someterse a numerosos exámenes médicos. El diagnóstico fue salmonelosis, una enfermedad debilitante que lo alejó de las canchas por varios meses. Incluso después de recuperarse, la vuelta al máximo nivel resultó lenta y frustrante. A esto se sumaron las lesiones frecuentes y la presión creciente de un entorno futbolístico que exigía resultados inmediatos.

Su carrera incluyó pasos como en el Chelsea, Fulham, Wolfsburgo, entre otros clubes (REUTERS/Phil Noble)

La presión mental y emocional también se intensificó. El propio delantero reconoció que el fútbol, que alguna vez fue su refugio, se estaba transformando en una prisión marcada por la soledad, las críticas constantes y el miedo al fracaso.

En una de sus declaraciones más sinceras, confesó: “No necesito más aplausos. Hay que interpretar un rol para sobrevivir en este negocio. Te sientes solo si los momentos bajos son cada vez más bajos y los altos menos frecuentes”. La frase, pronunciada al anunciar su retiro a la revista alemana Der Spiegel, reveló el desgaste emocional que lo acompañó en los últimos años de su carrera profesional.

A sus cortos 29 años optó por retirarse. El anuncio llegó apenas dos días después de su recisión de contrato con el Borussia Dortmund en un contexto de lesiones y altibajos habituales. Si bien se trató de una noticia inesperada, él mismo lo catalogó como una liberación de una vida de exigencias mentales y físicas.

La nueva vida de André Schürrle tras su retiro

Después de abandonar el fútbol profesional, inició una etapa de autodescubrimiento que lo llevó por caminos insospechados. El nacimiento de su hija marcó el inicio de una vida centrada en la familia y en el bienestar personal. Durante este tiempo, exploró prácticas como la meditación y la atención plena, apartándose del ambiente competitivo que lo había acompañado desde la adolescencia.

El método Wim Hof, basado en la respiración controlada y la exposición al frío, transformó la vida de Schürrle y fortaleció su resiliencia mental (Instagram / @andreschuerrle)

El punto de quiebre llegó casi por casualidad, cuando Schürrle se topó con un vídeo sobre el método “Wim Hof”, una técnica desarrollada por el atleta neerlandés conocido como “el hombre de hielo”. El mismo se basa en tres pilares: respiración controlada, exposición al frío y meditación, con el objetivo de fortalecer cuerpo y mente y desarrollar resiliencia ante situaciones extremas.

Lo cierto es que el exdelantero quedó fascinado y decidió probarlo, comenzando con inmersiones en agua helada en la bañera de su casa y ejercicios de respiración profunda.

La curiosidad se transformó en desafío. Tras meses de entrenamiento, se inscribió en un retiro dirigido por un instructor certificado del método, donde enfrentó una prueba extrema: escalar una montaña en Polonia bajo una ventisca, con temperaturas cercanas a -20 °C, vestido solo con pantalones cortos. Esta experiencia, supervisada por expertos y con control constante de los parámetros vitales, simbolizó un cambio radical: sus desafíos ya no eran contra rivales en el campo, sino contra sus propios límites físicos y mentales.

Schürrle aplicó el biohacking para optimizar su cuerpo y mente, afrontando deportes extremos y escalar en condiciones extremas (Instagram / @andreschuerrle)

Este proceso de transformación lo llevó a profundizar en el concepto de “biohacking”, ajustando su dieta, sus rutinas de sueño y actividades diarias con el fin de optimizar su rendimiento físico y mental. Se involucró en deportes como la natación y el ciclismo, participó en maratones y ultratrails, y documentó sus experiencias en fotos y vídeos, siempre con un enfoque introspectivo y alejado del espectáculo mediático.

Uno de los hitos más exigentes de esta nueva vida fue la ascensión al Sniezka, el punto más alto de la República Checa, a 1.603 metros, bajo condiciones extremas: “Los últimos minutos no podía sentir nada y tuve que encontrar algo muy dentro de mí para seguir adelante. -19 grados, 100 km/h de viento en la cara, nieve y lluvia”, relató en sus redes.

Schürrle transmitió un mensaje claro: no se necesita ser atleta profesional para transformar la vida, sino fuerza de voluntad, atención a uno mismo y la disposición a desafiar los propios límites.