El día que Ayrton Senna hizo enojar a Michael Schumacher en el GP de Brasil 1993

Un fallo mecánico en el McLaren de Ayrton Senna desencadenó un áspero enfrentamiento en pista con Michael Schumacher (Archivo CORSA)

En el Gran Premio de Brasil de 1993 de la Fórmula 1, Ayrton Senna y Michael Schumacher vivieron un enfrentamiento en la pista de Interlagos. El piloto brasileño sufrió problemas mecánicos que condicionaron su rendimiento y generaron una controversia con el alemán, quien terminó visiblemente molesto tras la llegada, en una jornada que marcaría el tono entre ambos en ese arranque del calendario.

Según el portal especializado Motorsport.com, Senna inició la carrera con el nuevo McLaren-Honda MP4/7A, que presentaba una desventaja de 2 segundos por vuelta respecto a los Williams en clasificación, aunque superaba por 0,6 segundos al Benetton Ford de Schumacher. Este desfase se debía a las diferencias en la evolución técnica de cada escudería.

El brasileño logró superar al alemán en la primera curva y se mantuvo al frente del grupo perseguidor, pese a las dificultades técnicas que comenzaron a presentarse en las primeras vueltas.

Las maniobras en Interlagos y la reacción de Schumacher

A partir de la vuelta 8, Schumacher adelantó a Senna en el momento en que el motor del McLaren empezó a manifestar fallas serias. No obstante, el piloto local recuperó la posición en la curva uno inmediatamente después, lo que provocó la irritación de su rival.

El alemán expresó su sorpresa por el modo de pilotaje de Senna y afirmó que el brasileño “estuvo jugando a algún tipo de juego”.

El piloto alemán se impuso en una lucha intensa con Ayrton Senna, quien intentó mantenerse a ritmo pese a graves fallas mecánicas (REUTERS/Mal Langsdon/File Photo)

A pesar de las fallas, Senna intentó mantener el ritmo realizando varios intentos para restablecer la potencia del motor. El tricampeón mundial realizó diversas acciones para resolver el inconveniente, como apagar y encender la ignición y modificar la mezcla de combustible.

“Frenaba en las curvas lentas y aceleraba a fondo en las rectas, me puso fastidioso”, relató Schumacher. Las acciones del brasileño causaron confusión entre quienes marchaban detrás suyo y ese proceder generó cambios de ritmo y permitió a otros pilotos, como Jean Alesi de Ferrari y Martin Brundle de Benetton, acercarse al grupo.

De acuerdo con la publicación, el piloto alemán consiguió superar definitivamente a Senna en la vuelta 13, momento en que la diferencia ya superaba los 30 segundos respecto a los líderes de Williams, debido tanto a las fallas mecánicas como a la estrategia de carrera. Poco después, el brasileño debió abandonar por un corte importante e intermitente en el motor.

Incidentes, repercusiones y clima en los boxes

Las maniobras y la rivalidad entre Ayrton Senna y Michael Schumacher destacaron una carrera accidentada en Interlagos (Reuters)

La carrera sumó otros incidentes relevantes en la lucha por los puestos de puntos. Un contacto entre Alesi y Brundle dejó fuera de competencia al piloto británico, mientras que un accidente múltiple involucró a los autos de Ligier y Lotus en la zona media del pelotón.

Senna, ya fuera de competencia, explicó que intentó advertir a sus rivales del problema mecánico levantando el brazo en la recta principal para dar aviso del riesgo. “El efecto de esto era totalmente impredecible y podría suceder 4 o 5 veces por vuelta o ninguna vez en la siguiente”, declaró el brasileño tras la carrera, quien agregó: “Fue realmente peligroso correr bajo esas circunstancias”.

En la premiación, Schumacher finalizó en tercera posición y mantuvo su postura crítica frente a la actitud del brasileño: “No esperaba este estilo de pilotaje de un tres veces campeón del mundo”, afirmó el alemán. El episodio consolidó la rivalidad entre ambos pilotos en las primeras fechas de 1993.

El contexto técnico y deportivo del GP de Brasil

El piloto alemán aprovechó los problemas mecánicos del McLaren de Ayrton Senna para adelantarlo y terminar en el podio

El dominio del equipo Williams Renault, ya consolidado en 1992, continuó en la carrera de Interlagos, donde Nigel Mansell y Riccardo Patrese obtuvieron un nuevo doblete para la escudería. El interés se desplazó a la batalla por el tercer puesto entre Senna, Schumacher y el resto del pelotón perseguidor.

El estreno del McLaren-Honda equipado con motor V12 permitió que Senna se mantuviera en la pelea hasta la aparición de los problemas mecánicos. En paralelo, el rendimiento del Benetton de Schumacher se vio condicionado por la llegada tardía del modelo B191B, que debutó recién en la cuarta carrera de ese campeonato.

El análisis del portal de referencia subraya cómo la edición de Brasil 1993 reflejó la influencia de las innovaciones técnicas y la gestión de los recursos mecánicos en la Fórmula 1 de la época. El enfrentamiento en Interlagos entre dos figuras clave de la década, con desafíos técnicos y deportivos, se inscribe en la crónica de sus primeras disputas al más alto nivel del automovilismo.