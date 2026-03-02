Investigan un femicidio seguido de sucidio en Córdoba tras el hallazgo de los cuerpo de una pareja

La Policía encontró los cuerpos de un hombre y una mujer en su casa de la localidad de Alta Gracia (La Voz)

El hallazgo de dos personas fallecidas en una vivienda de Alta Gracia generó conmoción en la comunidad durante la jornada del domingo. Ahora, investigan un femicidio seguido de sucidio.

La presencia policial en la zona de calle Paraná, barrio Parque Casino, atrajo la atención de vecinos y transeúntes, quienes advirtieron una intensa actividad de las fuerzas de seguridad. El operativo fue motivado por la localización de los cuerpos sin vida de un hombre de 58 años y su ex pareja, una mujer de 48 años, en el interior de la propiedad.

Según lo informado, la investigación fue abierta bajo la calificación de “muertes de etiología dudosa”. Las primeras diligencias no descartan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias exactas permanecen bajo análisis.

Los registros disponibles indican que la ex pareja tenía dos hijas, de 28 y 23 años. El trabajo de los peritos se orienta ahora en reconstruir la cronología de los hechos y establecer las causas de muerte, mientras familiares y allegados esperan resultados oficiales y contención por parte de las autoridades, de acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Diego Fernández, quien dispuso las primeras medidas urgentes para preservar la escena y garantizar la recolección de elementos probatorios.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre la existencia de denuncias previas o intervenciones judiciales relacionadas con el vínculo entre los fallecidos. Tampoco se han difundido detalles sobre posibles antecedentes de violencia o conflictos recientes. Aún no se emitió un parte definitivo sobre la causal de los fallecimientos.

Los investigadores no descartan un femicidio seguido de suicidio (Policía de Córdoba)

Investigan si un hombre mató a su expareja y a su hijo y luego se suicidó

Días atrás, en la localidad de Caseros, los investigadores creen que no hubo participación de terceros en la triste escena del crimen que encontraron en una casa de la calle Caruhé, sino que todo ocurrió en el marco de una crisis psiquiátrica que derivó en un drama: una mujer y su hijo de 14 años fueron asesinados. La pareja y padre de las víctimas también fue encontrado muerto y la principal hipótesis del caso es que los mató y luego se suicidó.

Fuentes del caso dijeron que todo se descubrió cuando la hermana de Ricardo Benítez (51) llamó al 911 porque no lograba comunicarse desde hacía varias horas con el hombre que solía trabajar para empresas de seguridad.

La mujer alertó a los policías de la Bonaerense que su hermano sufre de problemas psiquiátricos y hacía un año que estaba desempleado.

Ante ello, las autoridades se dirigieron a la calle Carhué al 5400 e ingresaron, con el aval de la mujer que los había alertado, a la propiedad que está en el fondo del terreno. Lo que hallaron fue atroz.

Lo primero que encontraron los policías fue el cuerpo de Benítez tendido en el suelo. En la habitación matrimonial hallaron el cadáver de Angélica Molina y, a escasos metros, yacía el adolescente de 14 años sin vida. Fue identificado como Lionel Benítez.

Las pericias en el lugar determinaron que todos murieron, en principio, por heridas de arma de fuego, destacaron las fuentes consultadas por este medio. También dijeron que la propiedad no presentaba signos de violencia.

Los investigadores explicaron que no había denuncias previas por hechos vinculados a violencia de género contra Benítez.

Por lo pronto, en el lugar trabajan los peritos de la Policía Científica y se aguarda el resultado de las autopsias, en el marco de una causa que investiga la fiscal Fernanda Billone de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín.