Crimen y Justicia

Investigan un femicidio seguido de sucidio en Córdoba tras el hallazgo de los cuerpo de una pareja

Ocurrió en una vivienda del barrio Parque Casino de la localidad de Alta Gracia

Guardar
La Policía encontró los cuerpos
La Policía encontró los cuerpos de un hombre y una mujer en su casa de la localidad de Alta Gracia (La Voz)

El hallazgo de dos personas fallecidas en una vivienda de Alta Gracia generó conmoción en la comunidad durante la jornada del domingo. Ahora, investigan un femicidio seguido de sucidio.

La presencia policial en la zona de calle Paraná, barrio Parque Casino, atrajo la atención de vecinos y transeúntes, quienes advirtieron una intensa actividad de las fuerzas de seguridad. El operativo fue motivado por la localización de los cuerpos sin vida de un hombre de 58 años y su ex pareja, una mujer de 48 años, en el interior de la propiedad.

Según lo informado, la investigación fue abierta bajo la calificación de “muertes de etiología dudosa”. Las primeras diligencias no descartan la hipótesis de un femicidio seguido de suicidio, aunque las circunstancias exactas permanecen bajo análisis.

Los registros disponibles indican que la ex pareja tenía dos hijas, de 28 y 23 años. El trabajo de los peritos se orienta ahora en reconstruir la cronología de los hechos y establecer las causas de muerte, mientras familiares y allegados esperan resultados oficiales y contención por parte de las autoridades, de acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Diego Fernández, quien dispuso las primeras medidas urgentes para preservar la escena y garantizar la recolección de elementos probatorios.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre la existencia de denuncias previas o intervenciones judiciales relacionadas con el vínculo entre los fallecidos. Tampoco se han difundido detalles sobre posibles antecedentes de violencia o conflictos recientes. Aún no se emitió un parte definitivo sobre la causal de los fallecimientos.

Los investigadores no descartan un
Los investigadores no descartan un femicidio seguido de suicidio (Policía de Córdoba)

Investigan si un hombre mató a su expareja y a su hijo y luego se suicidó

Días atrás, en la localidad de Caseros, los investigadores creen que no hubo participación de terceros en la triste escena del crimen que encontraron en una casa de la calle Caruhé, sino que todo ocurrió en el marco de una crisis psiquiátrica que derivó en un drama: una mujer y su hijo de 14 años fueron asesinados. La pareja y padre de las víctimas también fue encontrado muerto y la principal hipótesis del caso es que los mató y luego se suicidó.

Fuentes del caso dijeron que todo se descubrió cuando la hermana de Ricardo Benítez (51) llamó al 911 porque no lograba comunicarse desde hacía varias horas con el hombre que solía trabajar para empresas de seguridad.

La mujer alertó a los policías de la Bonaerense que su hermano sufre de problemas psiquiátricos y hacía un año que estaba desempleado.

Ante ello, las autoridades se dirigieron a la calle Carhué al 5400 e ingresaron, con el aval de la mujer que los había alertado, a la propiedad que está en el fondo del terreno. Lo que hallaron fue atroz.

Lo primero que encontraron los policías fue el cuerpo de Benítez tendido en el suelo. En la habitación matrimonial hallaron el cadáver de Angélica Molina y, a escasos metros, yacía el adolescente de 14 años sin vida. Fue identificado como Lionel Benítez.

Las pericias en el lugar determinaron que todos murieron, en principio, por heridas de arma de fuego, destacaron las fuentes consultadas por este medio. También dijeron que la propiedad no presentaba signos de violencia.

Los investigadores explicaron que no había denuncias previas por hechos vinculados a violencia de género contra Benítez.

Por lo pronto, en el lugar trabajan los peritos de la Policía Científica y se aguarda el resultado de las autopsias, en el marco de una causa que investiga la fiscal Fernanda Billone de la UFI N°5 del departamento judicial de San Martín.

Temas Relacionados

cuerposhombremujercasaCórdoba

Últimas Noticias

Encontraron el cuerpo de un joven con un tiro en la cabeza en un campo de Córdoba

Ocurrió en una zona cercana a Aldea Santa María en el departamento de Unión. La causa fue caratulada como homicidio

Encontraron el cuerpo de un

Continúa el juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: declaran forenses y vecinos

El proceso al streamer e imitador de Michael Jackson continuará este lunes con más testimonios. Qué reveló la audiencia inicial

Continúa el juicio a Felipe

A 15 días del inicio del nuevo juicio por la muerte de Maradona, se hace la audiencia preparatoria en la causa contra la enfermera

Gisella Dahiana Madrid eligió enfrentar a un jurado popular, por eso será juzgada por separado. Este lunes, desde las 10, se definirá la prueba que se va a producir

A 15 días del inicio

Tiene 15 años y lo entregó su madre por haber matado a un vecino que había cobrado una indemnización

La víctima fue engañada por el sospechoso y sus dos cómplices, que están prófugos, con la supuesta venta de una moto. El menor inimputable tiene una medida de seguridad y le endilgan ser el autor material del crimen

Tiene 15 años y lo

Detuvieron en Rosario a un prófugo de la Justicia vinculado a la banda Los Menores

R. A. R. fue apresado durante un operativo realizado en la calle Echesortu

Detuvieron en Rosario a un
DEPORTES
La aguda mirada de Alzamendi

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La selección argentina femenina cayó 2-0 ante Estados Unidos en su debut en la SheBelieves Cup

TELESHOW
Pampita celebró los 18 años

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

Quién es Carla Bigliani, la nueva participante que ingresó a Gran Hermano Generación Dorada

El actor Esteban Lamothe mostró una nueva faceta artística con la edición de su primer libro: “Alegría, ansiedad y emoción”

Tras su salida obligada, Divina Gloria les dejó un mensaje a sus compañeros de Gran Hermano: “Denlo todo, como venían haciendo”

INFOBAE AMÉRICA

Cayeron las bolsas en Asia

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

EN VIVO: Las Fuerzas de Defensa de Israel reportaron el lanzamiento de una nueva ola de misiles y drones desde Irán

Todo sobre la presencia argentina en la Semana del Arte de Madrid 2026

Los libros argentinos más importantes del siglo XXI: sorpresa por una encuesta

La historia nunca contada de cómo Japón, EE.UU. y la Unión Soviética ayudaron a Mao a ganar